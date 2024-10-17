烏克蘭「勝利計劃」要求無條件加入北約　呂特：正在討論

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱，烏克蘭提出的五點「勝利計劃」，要求無條件邀請基輔加入北約，並在烏克蘭部署戰略性非核威懾方案。他重申，基輔不接受凍結衝突或以領土換取和平。



綜合路透社和彭博社報道，澤連斯基星期三（10月16日）向議會發表講話時指出，「勝利計劃」還設想由烏克蘭軍隊替代駐歐洲的部份美軍，並與基輔盟友達成共同防禦協議，利用烏克蘭的關鍵資源。

澤連斯基說，該計劃旨在迫使俄羅斯要麼接受「公正的外交進程」，要麼失去繼續對烏克蘭發動戰爭的能力。他指出，基輔願意進行談判，但「談判」一詞雖經常出現在烏方盟友口中，但關於「公正」的具體內涵較少被強調。

同日晚些時候，北約秘書長呂特表明，他已了解澤連斯基提出的「勝利計劃」細節，並正在與北約成員國討論後續行動。

呂特重申，將烏克蘭作為未來北約成員國的進程，這是澤連斯基總統的關鍵訴求——是「不可逆的」。他還表示，「勝利計劃」包含其他內容，他正與北約成員國討論整個計劃。

不過，呂特直言：「毫無疑問，這是澤連斯基及其團隊發出的強烈信號……但這並不意味着我在此可以表示完全支持整個計劃，這有些困難，因為還有很多問題我們需要更好地理解。」

呂特還表明，北約成員國今年向烏克蘭提供400億歐元軍事援助的承諾「正在堅定推進」。「我今天可以宣布，2024年上半年北約盟國已承諾向烏克蘭提供209億歐元的軍事援助，盟國有望在年內完成其餘承諾。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃星期三回應稱，澤連斯基的「勝利計劃」正推動北約與俄羅斯之間的直接衝突，並將給烏克蘭人民帶來災難。

克里姆林宮早些時候表明，目前對該計劃進行詳細評論尚為時過早，但基輔需要「清醒過來」，並意識到現行政策的無效性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

