「得麥當勞者得天下」——特朗普的麥當勞打工秀

10月20日，為了美國大選，特朗普（Donald Trump，又譯川普）又做了一出大戲：在搖擺州賓夕法尼亞的一家麥當勞打工。以下是整個事情的一些情況。



特朗普麥當勞打工作秀的背景

1. 首先，特朗普本來就很喜歡吃麥當勞。這不是為了作秀，而是他確實喜歡。他的兒子小特朗普（Donald Trump Jr）說，特朗普是吃麥當勞最多的人，沒有第二。特朗普的高級顧問和女婿庫什納（Jared Kushner）透露，他每頓的標準點餐是兩個巨無霸，兩個魚柳包，一個大的巧克力或雲尼拿奶昔。他在白宮多次舉辦過麥當勞盛宴，招待來訪的美國大學橄欖球隊隊員。特朗普經常打高爾夫球，活動很多，不喝酒，體胖和大量食用快餐有關。

2. 2019年首次參選總統時，賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）就說她年輕時曾在到麥當勞打工，說自己做過薯條、雪糕、收銀。這次選舉裏，賀錦麗也強調了她的麥當勞打工經驗。眾所周知，賀錦麗來自加州一個殷實的精英知識分子家庭，和普通美國人的成長經歷相去甚遠。為了拉近和選民的關係，她熱衷自稱「我來自中產家庭」，而「麥當勞打工」成了中產身份認同的核心依據。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

3. 麥當勞代表普通美國人的生活方式，是大眾美國的文化象徵。美國政客想要贏得老百姓的信服，必須證明自己能夠接地氣。賀錦麗自稱的這段打工經歷就成了她職業經歷裏最重要的部分。賀錦麗陣營和民主黨政客都高調利用這個素材，大打階級牌，製造階級對立：「一個候選人（賀錦麗）在麥當勞打工，另一個候選人則『含着銀鑰匙出生』」。

賀錦麗在各種訪談中強調自己這段經驗。克林頓說，「賀錦麗可能打破我的記錄，成為在麥當勞裏工作時間最長的總統」。賀錦麗的副總統候選人Tim Walz說，「你們能想象特朗普在麥當勞工作嗎？」

4. 對於真心喜歡麥當勞、成天點用麥當勞的特朗普而言，賀錦麗是在政治上挑戰特朗普對麥當勞的「壟斷」。在賀錦麗參選以來，他反覆公開質疑賀錦麗在麥當勞打工經歷的真實性，聲稱根據20分鐘的調查發現，賀錦麗沒有這段經歷，完全是虛構的。實際上，沒有任何機構（包括麥當勞本身）進行過公開調查、公布過任何證據。特朗普也沒有公布過自己的消息來源。

賀錦麗自稱年輕時曾在麥當勞打工。（網上圖片）

5. 但賀錦麗自己也沒能拿出關於這段經歷的任何證據。她的選舉團隊聲稱，賀錦麗是在1983年大學暑假時期在加州Alameda麥當勞打工的（當年，她正在華盛頓特區的黑人大學Howard大學就讀）。賀錦麗及其家人、朋友都拿不出她打工的依據。其實也可以理解:那是早在1983年，記錄早已丟失，甚至可能當時也沒什麼記錄。但如果無法證明自己經歷的話，造假也就沒有代價了，可以張嘴就來，無從證偽。

6. 一方面是賀錦麗的沉默，一方面是反對者的攻擊。網友聲稱，麥當勞公司聲稱他們沒有賀錦麗在其任何門店工作的記錄。這個說法隨即被特朗普選舉陣營引用，被當做事實，並作為麥當勞正式否認賀錦麗這段經歷的依據。實際上，麥當勞從沒有做過這樣的聲明，也不希望由此捲入政治。

7. 網上有許多專事闢謠、fact-check的網站，都無法證明賀錦麗在麥當勞實習的經驗，但也不能證明她造了假。共和黨陣營的媒體則稱，回顧賀錦麗大學畢業後的簡歷，沒有提過她去麥當勞實習的經歷；另外，她在2010年及遲至2019年的回憶錄都從來沒有提及這段經歷。「在麥當勞打工」像是賀錦麗在2019年參選總統後新發現的一段經歷

8. 我們看這兩位政客，一個出身是億萬富豪家庭出身（富二代），一個是精英高級知識分子出身（學二代），兩個都不是美國的普通「中產家庭」（美國人所說的「中產階級」，等於中文語義的「平頭老百姓」、「人民」、「普羅大眾」）。這個時候，為了證明和真正老百姓的關係，就需要利用麥當勞。要麼成天吃麥當勞，要麼在麥當勞打過工。和麥當勞的聯繫 = 和老百姓的聯繫。得麥當勞者得天下。

特朗普是麥當勞粉絲，曾在專機上嘆薯條。

9. 特朗普成日吃麥當勞，但還沒在麥當勞打過工。如果再在麥當勞工作一小下，那就完美了，而且他可以直接回應賀錦麗-沃爾茨陣營的挑戰，並告訴賀錦麗，你說我從來沒有也不可能在麥當勞打工，那我就在麥當勞打工給你看，狠狠打你的臉，並且我要在這裏昭告全世界：你從來沒有在麥當勞打工，我在這裏蜻蜓點水十五分鐘就能超過你！

10. 於是，他找到一位在賓夕法尼亞州Feasterville-Trevose開店的MAGA支持者說，「我在找工作」，「我一直想在麥當勞工作，但從沒機會。我正在和一個聲稱在麥當勞打工的人競選，但發現她的故事完全是個編出來的」

特朗普在Truth Social指賀錦麗自稱曾在麥當勞打工是大話。

這就是特朗普麥當勞打工作秀的背景。根據特朗普的說法，實際上也是靈機一動，說要不咱們去試試麥當勞，然後說幹就幹了。

活動安排：形式、內容

1. 地點：搖擺州賓夕法尼亞州，費城東北的Bucks County的一個叫Feasterville-Trevose的麥當勞門店

2. 麥當勞（門店）和特朗普的關係：門店業主是麥當勞的支持者，自己擁有若干個門店。運營方是麥當勞，活動肯定也得到了麥當勞的認可。總統候選人親自來宣傳，麥當勞是躺贏，天上掉餡餅了

3. 時間：大概一個小時左右。其中特朗普工作時間15分鐘，之後有媒體互動。當晚，特朗普到賓夕法尼亞的Lancaster參加選舉集會

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

4. 內容形式，分成幾個部分：

1）特朗普脱掉西裝領導，帶上圍裙，開始工作

2）特朗普學習如何使用薯條機制作薯條、通過窗口給得來速（Drive-Thru）客人遞餐

3）特朗普給若干客人（駕車經過窗口）遞餐，簡單互動

4）大部分媒體被安排在送餐窗口對面。從這個角度可以給特朗普拍出很好的照片

5）完成若干個遞餐後，特朗普與媒體簡單互動，回答問題

6）過程中，特朗普與麥當勞門店員工進行各種互動

每八個美國人就有一個曾在麥當勞打工。2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓州費城於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

5. 用餐客人：都是特朗普陣營團隊挑選的。「幸運觀眾」們實際上是開車過來免費領取薯條。從互動中可以看出來，他們應該是特朗普的支持者；參與活動也經過嚴格的安檢

6. 周邊群眾：特朗普團隊在當地做了一些宣介和組織，有數百MAGA支持者在附近沿路聚集。保安措施也一定非常嚴格

美國選舉政治也要講究「深入聯繫群眾」，和群眾「打成一片」，融入到群眾中。政客都是精英，所以有錢人也得裝沒錢人，就是看誰裝得更像。這個時候也很「卷」，該「卷」的時候要不遺餘力的卷。

而特朗普這次靈機一動的麥當勞打工作秀還是很成功的。時間不長，但是很有畫面感。核心是，整個過程裏，特朗普都很輕鬆、很自然，可以看出來他確實很喜歡麥當勞，對麥當勞的食物也很了解。總體來說，他和這裏的環境與人都能夠融合，沒有任何的違和感。特朗普確實非常擅長和普通人溝通，無論這個人是麥當勞的員工、店長、用餐的過客、助理、特勤，還是媒體記者。

賀錦麗陣營當然知道特朗普打工秀是有正面效果的，肯定很難受，因為他們不好說什麼。最後，他們選擇讓副總統候選人Tim Walz出來回應。Tim Walz發了個X：

Tim Walz說：「這個人幾十年來一直剋扣工人的工資，削減數百萬人的加班福利，並反對提高最低工資的。你們知道誰真正在麥當勞工作過，和工人們一起站在罷工隊伍裏，為勞動人民而戰嗎？賀錦麗」。

實際情況是，在「麥當勞大戰」裏，特朗普已經贏了。

特朗普曾在白宮裏以麥當勞宴客。

特朗普曾在白宮裏以麥當勞宴客。

——特朗普確實是麥當勞的粉絲，由內到外都是。這不是裝出來的，有大量的歷史記錄，而且寫在他的臉上，—特朗普和麥當勞員工的互動是真實、自然的，美國平頭老百姓看了很難沒有正面感覺

——特朗普確實下到一線工作了，雖然只是十五分鐘，全世界也都知道這是作秀，但起碼人家做了，而且做得用心。而且要看到特朗普畢竟一把年紀了，這麼肥胖的身軀，套着圍裙在那裏鏟薯條，也不容易。一般人看了多少都會認可。所以，民主黨/賀錦麗對此過於苛評的話容易產生反效果，被認為是偽善、傲慢

——賀錦麗確實一下拿不出自己在麥當勞打工的證據。這事就成了死無對證，「信則有，不信則無」。通過親自下場，特朗普抹掉或扳平了賀錦麗的一段重要經歷

——賀錦麗陣營得承認，即便賀錦麗真的下場做了，可能也達不到特朗普的效果。說白了，特朗普就是更接地氣，賀錦麗就是更加陽春白雪。在選舉政治裏，有親和力就能得人心

——特朗普把秀做完了，搶佔了主導，賀錦麗現在不能跟隨複製。如果她也去麥當勞或別的什麼地方打個工，那全世界都會覺得她是傻子

本文節錄轉載自公眾號兔主席

