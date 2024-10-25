世界秩序處於崩潰前夜　賀錦麗若當選恐天下大亂

本文所說的「天下」不是指美國境內之天下，而是中國人對「天下」這個概念的傳統理解，泛指美國影響力能涵蓋的整個世界。

不管人們願不願意承認、接受，一個大家必須面對的國際政治現實是，自二戰後取代英國成為全球霸主以來，尤其自冷戰結束後成為「世界警察」以來，世界實質上形成了以華盛頓為中心的權力格局。

這個權力中心的權力不是絕對的，不像單一制威權政體的權力中心那樣具有不容質疑的絕對權威，幾十年來，它一直不斷面臨來自各崛起大國的挑戰和小國的反抗，局部戰爭也接連不斷。但總體而言，全球秩序仍處於相對穩定狀態，沒有形成全球性大規模脱序或戰爭。

這反映出人類社會的一個核心準則，即：秩序的穩定，必須以一個——至少具備相對權威的——權力中心的形成為前提。儘管人類社會已經進化好幾千年了，全球化以來經「以規則為基礎的國際秩序」（以1648年威斯特伐利亞條約簽署，現代國際政治體系形成為標誌）薰染也好幾百年了，但這個根本的內核並沒有改變。

這是由人性決定的，古今中外莫不如此。如果沒有一個（至少具備相對權威的）權力中心，不管一家企業也好，一個政黨組織也好，一個國家政體也好，乃至於整個人類世界來說，一定會首先陷入權力爭奪的混亂，必將經歷一個動盪衝突的過程，達成新權力平衡，形成新的具有支配地位的權力中心，才會重新趨向穩定。

美國大選進入倒計時，2024年10月22日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出手勢，將手指指向前方。（Reuters）

這個道理，信奉儒法政治和威權及新威權政治的中國思想家與學者，兩千多年來做過的論述數不勝數。信奉民主政治的亨廷頓（Samuel Huntington）和福山（Francis Fukuyama）等西方學者，在他們各自的名著《變化社會中的政治秩序》、《政治秩序的起源：從前人類時代到法國大革命》、《跨越斷層——人性與社會秩序重建》等中也有論述，只是他們對權力中心的賦權程度和對權力的來源、制約機制的認知與中國學者不同。

世界現在面臨的風險是，因為實力衰退，美國的支配地位在逐漸喪失，其作為霸主的正當性被華盛頓的那些政客和華爾街的大鱷們揮霍殆盡，道義的力量於美國而言已經基本喪失，它只能通過軍事等強力手段來勉力維持霸權地位並維持世界秩序。尤其中國崛起，在為人類提供一個不同於西方的治理模式和現代秩序的同時，從根本上動搖了美國的國際權力基礎，成為推動形成全球百年未有之大變局的最關鍵動力。

「秦失其鹿，天下共逐之」。當美國的霸權地位出現鬆動，很多原來被美國壓制的力量紛紛抬頭。一些中小國家開始謀求擴張區域影響力，主導區域事務，如土耳其、伊朗、印度、阿塞拜疆等。大國則直接向美國的霸權地位發起挑戰，如中國、俄羅斯。連美國的傳統盟友，德國和法國，也開始質疑美國的道德秉性與領導力，討論要不要成立歐洲自己的防務力量「歐洲軍」。東歐、中東、半島、台海，外高加索等熱點地區的緊張局勢不斷升級，世界秩序正處於崩潰脱序的前夜。

烏克蘭衝突：2024年8月30日，烏克蘭東北部哈爾科夫，一棟住宅大樓遭空襲後起火。（Reuters）

這個時候把賀錦麗放到美國總統的位置上，讓她成為世界權力中心的領導者，以這個人的領導力，沒有任何性別歧視的說，她能鎮住哪路諸侯？她根本沒有武則天、呂后那個本事，缺乏作為一個權力中心主導者應有的殺伐和權威。

普京吞併克里米亞，吞併烏克蘭四州，都是選擇在一個相對弱勢的民主黨人——奧巴馬和拜登——當美國總統的情況時下手的，設想一下，換成比奧巴馬、拜登更弱勢的賀錦麗當總統，俄羅斯會幹什麼？其它國家會幹什麼？

所以，未來四年，如果是賀錦麗主導白宮這個全球權力中心，市場上賣得最好的股票，一定是與防務與軍工有關的股票，任何人買閉着眼都能發財。最近聯合國發警告說，就爆發核戰爭的風險來說，世界正面臨二戰後最危險的動盪局面，這個天下大亂的局面，如果是賀錦麗當選，可能性將大大提高！

以巴衝突：2024年8月23日，從以色列一側拍得加沙地帶發生爆炸，滾滾濃煙升起。這張照片攝於以色列與加沙邊境附近一處。（Reuters）

特朗普雖然渾身道德瑕疵，行事以粗暴和不靠譜著稱，依中國對政治人物的傳統標準要求完全不合格，但是由特朗普來代表美國，入主白宮這個權力中心，相信世界各國的掌門人，至少面子還會給的。特朗普粗魯與不可預測的個性，喜歡通過建立個人關係來處理國際事務的方式，本身就是一種有效的行事領導權的方式。

所以，特朗普如果當總統，大家會按部就班行事，該蓄力發展繼續蓄力發展，該撬美國牆角繼續撬美國牆角，會繼續勾心鬥角，等美利堅這座大廈緩慢垮塌。但如果是賀錦麗掌權，大家一定會一哄而上，該搶地盤搶地盤，該搶資源搶資源，互相大打出手，弱肉強食，要不了兩年，世界就亂了套了！