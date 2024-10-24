美國大選2024｜「股神」巴菲特：不支持任何政治候選人

在美國公民過兩周就前往投票站選出下一任總統之際，著名投資人巴菲特（Warren Buffett）表明他不會支持任何政治候選人。



這位94歲高齡的億萬富翁在其柏克夏公司（Berkshire Hathaway Inc.）網站上發表聲明，希望為網路上關於巴菲特支援政治候選人和投資產品的傳言劃上句號。

彭博社引述聲明報導：「鑒於社交媒體的使用越來越多，有關巴菲特先生認可投資產品和認可政治候選人的欺詐性說法層出不窮……巴菲特目前和未來都不會預期性地認可投資產品，也不會認可和支持政治候選人。」

圖為10月10日，美國前總統奧巴馬現身賓州匹茲堡市（Pittsburgh）為賀錦麗拉票。（Reuters）

路透社報導，巴菲特過去支持民主黨候選人，他曾經支持民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama），在2016年的大選中支持對戰特朗普的希拉里（Hillary Clinton）。

不過巴菲特迄今尚未公開支持特朗普現在的對手、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。

巴菲特告訴美國CNBC，發佈這份聲明部分是因為Meta Platforms旗下社群媒體平台Instagram的造假資訊。他指出：「我甚至不知道如何上Instagram。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

