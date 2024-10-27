金磚峰會發表《喀山宣言》　專家：對世界新秩序的宣言

剛剛在俄羅斯喀山通過的金磚國家領導人第十六次會晤喀山宣言（以下簡稱「喀山宣言」或「宣言」）是一份篇幅很長的文件，內容包含 134 條之多。 2023 年 8 月在南非約翰內斯堡金磚國家峰會上通過的類似宣言，只有 94 條。再之前，2022 年 7 月在北京通過的宣言，也只包括 75 個要點。



金磚宣言的文件篇幅越來越大，表明該集團的互動強度在逐步增加，多邊合作的範圍也在不斷擴大。

本文轉載自觀察者網，作者：俄羅斯國際事務委員會學術委員會主任科爾圖羅夫（Andrey Kortunov）、復旦大學國際問題研究院教授、北京對話特約專家趙華勝，原文標題：《這134條，是金磚國家對世界新秩序的宣言》



當然這也得益於金磚國家的擴容。在2023年南非約翰內斯堡的金磚國家峰會上，金磚集團決定接納埃及、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾5個新成員。如今，金磚國家已經成為擁有10個成員國的國際組織。

而且，擴容的意義不僅在於數量的增加，更在於金磚機制內部結構和特徵的變化。

金磚國家從一個新興經濟大國集團轉變為一個由大、中、小型國家組成的集團，其結構發生了變化，地域分佈更加廣泛，文化更加多元，最重要的是其代表性有了實質性的提升：從單純的新興經濟大國對話機制轉變為全球南方的平台。因此，它的需求變得更加廣泛和多樣，合作的需求也隨之擴大。

2024年10月24日，金磚國家峰會在俄羅斯喀山舉行。（Reuters）

金磚國家重點不會僅放在促進貿易上

《喀山宣言》由序言和以下四個部分組成： (1) 加強多邊主義，(2) 推動全球和地區穩定與安全，(3) 加強經濟金融合作，(4) 促進人文交流。

《喀山宣言》概述了金磚集團對國際體系現狀的共同看法，對基本全球問題和地區危機或共同或類似的處理方法，以及集團成員對期待的、可實現的世界秩序格局的認知。

儘管《喀山宣言》中沒有具體的時間表或路線圖，但它確實涵蓋了金磚集團在未來幾年內應該或可以實現的一些關鍵目標。很顯然，這份文件反映了過去幾個月來通過多邊會議形式，各級專家和政府官員所做的大量深入細緻的工作。

安全與發展是所有國家面臨的兩大挑戰。安全與發展有時被置於相互矛盾的位置，要麼是安全第一，要麼是發展第一。

通讀《喀山宣言》全文，可以發現它在安全與發展議程之間取得了很好的平衡。金磚國家認為，安全與發展相互關聯，互為條件，缺一不可。

然而，正如《喀山宣言》的副標題——促進公正的全球發展與安全——所示，發展仍然是第一位的。這並不意味着降低了安全的重要性，因為安全與發展是密不可分的，在此基礎上，《宣言》反映了發展才是發展中國家的 「硬道理」。

2024年10月24日，中國國家主席習近平出席俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會。（Reuters）

在安全與發展議程之間保持良好的平衡，這表明，金磚國家決定刻意保持對廣泛議題的關注，不會把未來活動的重點放在更具體的事情上——比如，僅僅局限於促進成員國之間的貿易。

相反，金磚國家打算將自己定位為一個重要的全球治理實驗室，在這裏他們可以測試新的多邊合作模式和創新模式，以解決全球經濟、貿易、金融、戰略穩定、防擴散、聯合國系統改革、打擊恐怖主義、管理氣候變化、規範跨國移民等關鍵問題。可見，金磚集團的政治 「投資組合 」相當多樣化，這至少提高了金磚國家所提倡議的成功機會。

兩條腿走路：改革現有國際秩序+建立替代機構

在發展方面，金磚國家面臨着兩種選擇：一是改革現有的、西方主導的國際機構；二是建立高效的、「金磚國家特色」的替代機構。

《喀山宣言》表明，金磚國家打算探索這兩種機會：它呼籲國際貨幣基金組織或世界銀行等老牌多邊機構進行體制改革，同時建立非西方的替代機構，如金磚新開發銀行。

《喀山宣言》建議改進金磚國家的 「應急儲備安排」（CRA），設想採用其他符合條件的貨幣。文件強調大力支持世界貿易組織，同時呼籲金磚國家間貿易的進一步自由化。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

總的來說，金磚國家堅持兩條腿走路，一條是改革現有的國際多邊機制，另一條則是研究新的替代機制。新機制不是要取代現有的國際多邊機制，而是要豐富和完善國際機制，使之適應新的形勢和需要，特別是發展中國家的需要。

《喀山宣言》沒有指名道姓批評任何特定國家或國家集團的貿易或金融行為，但對制裁等 「非法單邊強制性措施 」表示關切；認為這些措施不利於全球經濟和可持續發展目標的實現。這是一個重要的共識，因為它表明了當今國際政治中的一個重要政治立場。

文件的結論是，這些措施破壞了《聯合國憲章》和多邊貿易體系。 這並不奇怪——金磚國家的大多數成員國已經、或可能成為各種單邊制裁的對象。

淡化烏克蘭危機，高度關注世界各地區域衝突

對所有金磚國家成員來說，安全問題仍然非常敏感，因為在某些衝突中，它們很容易發現，彼此正站在政治壁壘的對立面。從《喀山宣言》的文本來看，起草者似乎花費了大量的時間和精力來尋找合適的語言來描述許多正在發生的危機和衝突。

例如，關於烏克蘭的段落非常簡短，主要提及了各成員國在聯合國安理會和聯大就烏克蘭問題進行表決時已經表達的立場；並且主張，俄烏危機的和平解決方案應完全符合聯合國的原則和準則，需要持續不斷的協調努力，並呼籲通過外交談判解決衝突。

鑑於伊朗和阿聯酋在以色列問題上的立場截然不同，人們可能認為，在加沙局勢上達成共識並不容易。《喀山宣言》也聲明，嚴格維護敘利亞的主權和領土完整。由於敘利亞政府並沒有明確授權土耳其在該國的軍事存在，因此這可能會被視為是對土耳其在敘利亞軍事存在的隱晦批評。

2024年10月24日，土耳其空襲位於敘利亞境內的庫爾德工人黨目標（Social Media/via REUTERS）

就目前海地的治理危機等爭議較少的問題，金磚國家達成一致可能更容易，因此有關海地危機的闡述相對較長。同理，國際恐怖主義的論述也是如此，宣言的內容相當詳細；這表明，金磚國家在此問題上顯然是爭議並不大。

可以看到，宣言並沒有突出烏克蘭危機，而是高度關注世界各地發生的地區衝突，這不僅說明金磚國家在全球安全問題上有更廣闊的視野，也說明烏克蘭問題的敏感性。

同時也可以看出，除了傳統和非傳統安全問題（恐怖主義、販毒等），新的安全威脅也受到了更多的關注，如信息安全、網絡安全等。而且其關注度，已經上升到了與傳統安全威脅和非傳統安全威脅同等的高度。

金磚集團還決定對一些最實際或技術上最複雜的問題展開更多思考，並繼續推動更細緻的討論。例如，「金磚國家清算系統 」的提議，旨在繞過美元，加強金磚國家之間證券交易方面的金融合作。

可以想像，通過區塊鏈技術建立的數字代幣，在國家貨幣系統的支持下，能夠促進全球金融體系的改革。這一提議應全球貿易去美元化浪潮而生，但推進起來並不容易，因此仍需進一步研究。關於運輸和物流基礎設施升級的建議也是如此。

另一方面，金磚國家的糧食交易所可能更容易運作，因為金磚集團已經囊括了全球主要的糧食出口國和進口國。金磚國家更積極地參與全球能源市場的管理也是理所當然的——在這方面，金磚國家集團已經將世界上大多數碳氫化合物生產國和消費國納入成員國。

無意平衡西方，擴容後的金磚將為全球南方響亮發聲

總之，《喀山宣言》表明，擴容後的金磚國家已準備好開啟歷史新篇章：它希望建立一個更加公平和公正的國際秩序，但不是通過 「粉碎舊世界」，而是通過自身的發展，通過積極參與和加強領導力來促進全球發展。

金磚國家代表了全球南方和發展中國家的利益，但顯然不是一個反西方的聯盟，也不尋求侵蝕或摧毀西方機構——金磚國家領導人在《喀山宣言》中的措辭上非常謹慎。金磚國家甚至無意以某種方式 「平衡 」西方。

由於金磚集團的多元，沒有美國那樣的霸權領袖，因此它永遠不會成為七國集團那樣的組織。

印度總理莫迪（左）和中國國家主席習近平（右）同場出席2018年7月27日在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會。（Reuters）

然而，金磚集團並不羞於宣稱，自己在全球治理以及繪製世界新秩序的圖景方面發揮了更加顯著的作用。迄今為止，全球南方國家在大多數多邊國際機構中的代表性仍然嚴重不足，金磚國家希望能夠為全球南方國家發聲，並成為最響亮的聲音之一。

《喀山宣言》很可能會在全球政治界和學術界引起廣泛關注，當然也會受到一些不公正的批評。有些人會說《宣言》太籠統、太含糊，沒有側重於具體問題；有些人甚至會認為這份文件無關緊要。

然而，《喀山宣言》表明，金磚國家不僅生機勃勃，而且是未來絕對值得關注的一個多國集團。下一屆，即第十七屆金磚國家峰會將於明年在巴西舉行，前往這個被稱為 「棕櫚之國」的旅程，必將精彩紛呈。