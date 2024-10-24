金磚峰會通過《喀山宣言》：鼓勵促進本幣結算　續研究支付平台

金磚國家在俄羅斯喀山舉行峰會，通過《喀山宣言》，根據中國外交部10月24日公開的宣言全文，宣言提到鼓勵金磚國家促進本幣結算，責成金磚國家財長和央行行長繼續研究本幣合作、支付工具和平台。



《德國之聲》報道，中國、印度以及巴西等國領導人表示，支持建立一個共同的跨境支付系統，這將有助於金磚國家繞過美元主導的全球金融體系，互相展開貿易。

《宣言》鼓勵金磚國家加強金融合作，促進本幣結算。並責成金磚國家財長和央行行長繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告。

巴西總統盧拉（Lula da Silva）表示，金磚國家是時候創建新的支付方式，他認為國際貨幣基金（IMF）等金融體系失敗，金磚國家新開發銀行（NDB）可以是替代選擇。

2024年10月24日，中國國家領導人與俄羅斯總統普京在金磚會議上交談。（Reuters）

峰會宣言支持新開發銀行落實總體戰略，擴大本幣融資，同意共同將新開發銀行打造成21世紀新型多邊開發銀行，支持進一步擴員。

作為全球最大小麥出口國，俄羅斯提議建立一個「金磚國家糧食交易所」，未來可能擴大至交易石油、天然氣和金屬等其他主要商品，也歡迎金磚國家及貿易夥伴之間在金融交易中，使用當地貨幣。

2024年10月24日，金磚國家峰會在俄羅斯喀山舉行。（Reuters）

關於烏克蘭問題，《宣言》旨在通過對話和外交手段和平解決衝突的相關調解和斡旋建議；重申對巴勒斯坦被佔領土局勢惡化和人道主義危機的嚴重關切，強調加沙地帶迫切需要立即、全面、永久停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，實現「兩國方案」願景；還必須嚴格維護敘利亞的主權和領土完整；推動各方全面恢復履行伊朗核問題全面協議承諾。