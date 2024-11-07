美國大選結果・經濟｜經得起再一次的「特朗普折騰」嗎？

香港時間11月6日下午稍後，特朗普確定贏得關鍵搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania），其選舉人票超過270張的半數門檻，再次當選美國總統。這對美國經濟長遠而言有何影響？

1992年克林頓選舉時的口號：「笨蛋，問題在經濟！」（It is the economy, stupid），讓所有人知道，經濟表現一直是影響大選結果的最主要因素。坦白說，特朗普在2020年選舉敗給拜登，也是由於出現了經濟衰退。且，歷屆選舉，經濟問題都是選民最關心的議題，沒有之一。按皮尤研究中心（Pew Research Center）於上月初發表的調查報告，經濟是選民考慮的最主要議題，有81%選民認為非常重要，遠高於排第二的醫療（65%）。

當前美國的宏觀經濟情況，通脹雖放緩，失業率約4%，表面上看相對穩妥，但9月聯儲局開始減息周期，減幅0.5釐高於市場預期，普遍認為美國經濟放緩的速度比預期快。加之，從1970年到現在，薩姆法則已經準確預測了每一次美國經濟衰退的信號，而數月前美國觸發了薩姆法則，而後美國政府又搞出來一堆「騒操作」，這讓市場進一步擔心。

美國經濟衰退風險陡增

美國聯儲局的褐皮書每年會發布8次。根據大選前最後一次褐皮書顯示，在截至10月14日的六周內，美聯儲12個轄區中，有3個地區報告經濟增長，9個地區報告經濟活動持平或下降。簡單總結那就是美國經濟陷入了持續性疲軟中。

美國聯儲局的褐皮書（The Beige Book）每年會發布8次。根據大選前最後一次褐皮書顯示，在截至10月14日的六周內，美聯儲12個轄區中，有3個地區報告經濟增長，9個地區報告經濟活動持平或下降。（網站截圖）

美國勞工部10月4日公布了一份相當「炸裂」的非農就業數據。美國勞工統計局公布的數據顯示，美國9月非農就業人數激增25.4萬人，為2024年3月以來最大增幅，高於8月修正後的15.9萬人，遠超市場普遍預期的15萬人。這顯然是一份「傲人」的數據。而事實上，8月非農就業人數增加14.2萬人（修正後15.9萬人），不及市場預期的16.5萬。當時，美國勞工部還對6月份和7月份的非農就業人數進行了調整。調整之後6月份非農新增就業人數從17.9萬人被下修至11.8萬人；7月份非農新增就業人數從11.4萬人修正至8.9萬人；兩個月合計減少了8.6萬人。

衡量美國經濟衰退的信號有一個重要的法則，就是薩姆法則。薩姆法則旨在通過觀察美國‌失業率的變動來預測經濟衰退。根據薩姆法則，當美國失業率的三個月移動平均值比過去12個月的低點高出0.5個百分點或更多時，就被認為是經濟衰退的早期信號。從1970年到現在，薩姆法則已經準確預測了每一次美國經濟衰退的信號，無一例外，其準確率高達100%。通過觀察2023年9月份到2024年8月份美國的失業率數據，其中移動三個月移動平均值最低發生在2023年的9月份以及2024年的1月份，這兩個時間點移動平均值都是3.7%。而6月、7月、8月的移動平均值是4.2%。也就是觸發了薩姆法則。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

當市場一片非議的時候，9月數據就出現了一個極致拉升。且，9月以來，美國政府公布了6大經濟數據，8月職位空缺數、9月ADP就業人數、9月非農就業人數、9月失業率、9月CPI，以及9月零售銷售增長率無一例外都是超預期的。可是如今聯儲局的經濟數據卻顯示美國經濟持續疲軟，這說明聯儲局跟美國政府的數據出現打架。究竟發生了什麼？懂的人都懂。正在進入大選的最後衝刺時刻，特意「創造」一份超預期的經濟數據，反正過後還可以修正數據。「我認為這些數字不僅僅是不準確的，還是不誠實的」是市場普遍的認識。（更對內容見：《美國 「炸裂」數據背後暴露的是更多問題》）

然而看更長一段時間以來的各項宏觀數據表現，整體表現都並不太樂觀。比如最近幾個月，美國PMI數值就並不太理想。PMI是衡量行業發展狀況的「晴雨表」，指數一般以50為臨界點，當PMI高於50代表行業處於擴張狀態，低於50則處於萎縮狀態。而過去兩年時間，美國PMI很多月份都是處於50以下。根據有關數據統計，8月份美國的PMI是47.2，雖然比7月份有所回升。但在過去22個月中，美國PMI有21個月低於50，只有2024年3月達到50.3。這說明目前美國製造業整體是處於收縮階段的，這實際上勢必會影響非農就業數據。

美國前第一夫人梅拉尼婭（右）2024年10月27日在紐約出席丈夫特朗普（左）的競選活動（Reuters）

再來看一下美國的消費。聯儲局發布的全國經濟形勢調查報告，調查結果顯示，最近美國大多數地區經濟表現不佳，大多數地區的消費者支出有所下降。這點也可以從美國的通脹水平看出來。經過兩年的努力之後，美國的通脹水平得到了有效的控制，過去12個月美國CPI已經從3.7%下降到了2.9%。但通脹水平下降也從側面反映出消費者的需求放緩了。

當然除了這些宏觀數據之外，從市場的實際表現來看，也反映出美國經濟有衰退的苗頭。其中最典型的一個現象就是企業紛紛裁員。今年以來，美國已經有多個大型企業宣佈裁員，裁員的這些企業涵蓋金融，高科技以及普通製造業。所有這些都表明，美國的經濟已經處於衰退的前奏。

美國9月份的經濟數據可能無法反映真正的情況。如果用這個逆向的思維來思考，如果美國經濟真的那麼強勢，那美國為何要降息？什麼時候才需要降息？那就是經濟疲軟的時候。如果經濟強勢，那應該是加息遏制通脹才對。所以降息本來就意味着經濟下行。

特朗普大加關稅害苦百姓

基於上述美國經濟的基本看，分析特朗普的政策主張，將其概括為七個關鍵詞，分別是對內減稅、對外加徵關稅、放鬆監管、驅逐非法移民、鼓勵化石能源、重視科技、外交孤立主義，其中對內減稅、對外加徵關稅是經濟面最主要的政策導向。關於低稅收這一部分，特朗普和賀錦麗方向是一致的，最大的差異就是關稅。

美國大選：特朗普10月5日再到自己遭槍擊的賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler）舉行競選集會，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）到場支持。（Reuters）

對內減稅：特朗普計劃將此前的減稅法案「永久化」。特朗普曾在2017年第一任期內推動了2017年《減稅與就業法案》的通過，該法案將於2025年到期，特朗普希望將法案中的部分減稅內容永久化，以此繼續激勵企業投資和居民消費。他還希望將美國企業稅率從目前的21%進一步降至15%，以此鼓勵製造業回歸美國本土。

減稅是共和黨傳統的經濟政策。減稅不可避免的會造成政府收入的下降。如何彌補政府財政的缺口將成為關鍵因素。

「特朗普1.0」時代，採用的政策就是擴張型的財政政策，借債擴大政府的財政赤字。「特朗普1.0」時期，美國政府先後數次陷入政府停擺的狀態，共和黨與民主黨在財政赤字方面分歧很大，雙方唇槍舌戰，為各自爭取最大的利益。不過，這次選舉共和黨有望在參眾兩院都取得優勢地位，這會為特朗普2.0時代大幅舉債提供便利條件。

Peter G. Peterson Foundation的美國聯邦政府國債時鐘，截至10月28日，美國國債為35萬億美元，人均負債10.6萬美元。（網站截圖）

顯而易見的擔憂是，稅收削減將繼續推高已然膨脹的聯邦赤字。跨黨派研究機構「負責任的聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）10月7日發布的預測顯示，在特朗普的領導下，赤字佔GDP的比重將從去年的約7%攀升至2035年的12%。此前，美國財政部公布的數據顯示，美債總額首次達到35萬億美元，相當於中國、德國、日本、印度、英國五國的經濟總量之和。

美國國債規模快速增加，直接導致未來所需支付利息也相應增多。數據顯示，國債利息支付預計將成為未來30年聯邦預算中增長最快的部分。根據美國國會預算辦公室的預測，到2033年，美國國債利息支付額將從2022年的近4750億美元增加兩倍，超過1.4萬億美元。到2053年，美國國債利息支付額預計將飆升至5.4萬億美元。這將超過美國在社會保障、醫療保險、醫療補助等項目上的支出。一些經濟學家和歷史學家擔憂，當前美國債務水平已超過諸多危險指標，給美國乃至世界未來埋下隱患。

值得慶幸的是，特朗普提出的許多減稅措施很可能只是淡倉支票。財政立法必須通過國會批准才能成為法律。即使共和黨最終控制了參眾兩院，黨內的温和派也一定會反對特朗普一些更為異想天開的提案。長期擔任共和黨經濟顧問的艾金（Douglas Holtz-Eakin）指出，這些體系大多是交易性質的，是為了贏得選舉而做出的廉價承諾，事後很容易棄之不顧。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

對外加徵關稅：特朗普表示將加倍推進「美國優先」議程，其核心內容是對進入美國的商品徵收10%的基準關稅，同時對產自中國的商品加徵關稅，並針對某些地區或行業還會徵收「特定稅」。特朗普多次表達了對關稅的熱情，他認為關稅不僅能為國家創造收入，還能作為談判籌碼，並可用於鼓勵企業在美國本土投資。

2018年初以來，特朗普政府先後根據歷史上的201、232和301條款，對美國進口自全球（主要是中國）的商品加徵了10%-25%不等的關稅。美國稅務基金會（Tax Foundation）基於2018年的進口額估算，「特朗普1.0」關稅覆蓋超過3800億美元的進口商品，累計徵稅額接近800億美元。2021年執政後，拜登政府保留了大部分關稅，僅對部分關稅進行了調整。

如今回到看特朗普的「關稅戰1.0」階段，主流的判斷基本是：得不償失的「脱鈎」。 經濟增長方面，各項測算大致認為特朗普關稅對美國實際GDP的負向衝擊為0.3-0.5個百分點。美國國際貿易委員會（ITC）的研究認為，關稅顯著提升了美國進口商品的價格，且關稅的主要承擔者是美國的進口商和美國的消費者。

圖為特朗普10月15日在美國芝加哥接受彭博社採訪，期間他表示「關稅」是「最美麗的詞語」。（Reuters）

而如今再戰總統大選，特朗普在競選中依然提倡升級貿易衝突，提議取消中國「永久正常貿易夥伴關係」（PNTR），對中國徵收全面60%關稅，對中國在墨西哥生產的商品加徵關稅，還將矛頭指向所有國家、要求公平貿易、威脅徵收10%關稅。如今，新一輪貿易衝突又將「箭在弦上」。

毫無疑問，如果美國全面升級貿易衝突，從GDP總量上看相當於「自損一千、傷敵八百」。美中貿易全國委員會（US-China Business Council，2023）的測算結果表明，「關稅1.0」對美國GDP的衝擊是-0.12個百分點，「關稅2.0」中，如果美國對中國全面徵收60%關稅，對美國GDP的衝擊是-1.6個百分點；如果美國對中國徵收60%全面關稅，對其他國家徵收10%全面關稅，對美國GDP的衝擊是-1.9個百分點。

彼得森國際經濟研究所（PIIE，2024）將關稅2.0拆分成三個籃子，認為：（1）關稅1.0對美國GDP的衝擊是-0.4%；（2）將中國301關稅稅率提高到60%對美國GDP的影響是-0.4%；（3）將中國非301關稅提高到60的影響是-0.4%；（4）對其他國家徵收全面10%關稅的影響是-1%——因為覆蓋商品規模高達GDP的10個百分點。所以，關稅2.0的總效應是-1.8%，與美中貿易全國委員會的測算大致相當。要知道，這個測算都還有計算如果美國對中國徵收60%關稅，中國反擊對美徵稅的情況。

鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。特朗普在2024年競選中依然提倡升級貿易衝突，提議取消中國「永久正常貿易夥伴關係」（PNTR），對中國徵收全面60%關稅。（Reuters）

中金公司更是做了一個極端假設情形：假設特朗普除了對中國加徵關稅，還對所有經濟體施加10%的普遍關稅。最近特朗普在接受採訪時甚至表示，要將對所有國家的關稅稅率從10%提高至20%。這些措施或將使美國平均關稅稅率進一步上升至17.4%甚至更高。中金公司預計這會降低GDP增長0.6個百分點，推高CPI通脹1.5個百分點。值得注意的是，關稅疊加減稅的影響在不同收入群體中效果是不平等的，研究顯示，低收入群體將受到較大沖擊，因為他們在商品上消費比例更高，而高收入群體則可能是受益者。這意味着特朗普的稅收政策會加大貧富分化，不利於美國經濟長期可持續增長。

其實加徵關稅，最後一定是美國百姓買單的。只不過以特朗普第一任期看，特朗普在2017年初就任總統，到年底成功通過《減稅和就業法案》，其中一些入息稅的削減，希望長期維持較低的稅率，並以關稅所得彌補政府入息稅所失，這明顯是愚弄和收買人心。選民或會只看表面，認為降低入息稅對自己有利，但沒有考慮到加關稅會提高自己購買外國產品的價格。美國著名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）計算，如果根據特朗普建議，維持個人所得稅較低的稅率，但對中國產品關稅提高至60%，以及從其他地區進口的關稅增加至20%。這樣的話，一般家庭會繼續繳付較低的入息稅，但要付出較高價格購買外國產品，結果是得不償失。一個在收入中位數水平的家庭，每年的淨損失為2600美元。

事實上，特朗普第一任期的貿易戰，已經用實際結果證實是「損人害己的瞎折騰」。折騰後最直接的受害者是美國企業和民眾，讓他們不得不為特朗普政府的「任性」買單。加之，貿易戰後這幾年不僅是美國、中國，全世界經濟體都受到經濟放緩的影響，特朗普再扛起關稅大棒，就是再次折騰美國、折騰全球，什麼結果，其實一目瞭然。