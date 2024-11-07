美國大選結果・以色列｜巴勒斯坦的未來將命喪特朗普之手？

香港時間11月6日下午3時許，特朗普確定贏得關鍵搖擺州賓夕法尼亞（Pennsylvania），其選舉人票超過270張的半數門檻，再次當選美國總統。這個結果對以巴局勢有何影響？



隨著2023年「阿克薩洪水行動」爆發，加沙戰爭、以色列與伊朗互射導彈、以色列入侵黎巴嫩接連發生，新一輪以巴衝突正讓中東陷入混亂，也在美國引爆學潮與政策辯論，並且逐漸成為2024年總統大選的重要話題。

作為共和黨總統候選人，特朗普（Donald Trump）不僅延續了2016年至2020年任期的親以色列立場，甚至還在這次選戰中進一步深化相關傾向，這背後除了特朗普的既定觀點外，當然還有擷取選票的重要考量。

如今特朗普當選，美國對以色列的支持應會進一步深化，屆時受影響的恐不只是加沙戰爭，還有以及以色列、伊朗的漫長代理人戰爭，以及巴勒斯坦人愈發陰暗慘澹的未來。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年7月26日與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，加沙問題成為討論重點。特朗普強調，被哈馬斯（Hamas）擄走的以色列人質必須盡快獲釋。（以色列總理社交媒體X賬號發布影片截圖）

特朗普曾為以色列做過什麼

首先回顧特朗普的以色列政策。

早在2016年競選期間，特朗普鮮明的親以立場就贏得了保守派和以色列支持者的廣泛歡迎。在擔任總統時，特朗普的親以色列政策更是上升到了新高度，不少行動都打破美國過往幾十年的中東外交傳統，最終形塑了帶有明顯親以色列色彩的政策框架。

第一就是在2017年12月承認耶路撒冷為以色列首都，並將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。這一決定打破以往美國政府對耶路撒冷問題的模糊立場，並且直接挑戰國際社會對於耶路撒冷地位的普遍共識，也是特朗普最標誌性的親以色列政策。

儘管這一決定在國際社會引發強烈反彈，包括聯合國大會也以壓倒性多數通過譴責決議，但特朗普政府還是堅持立場，認為這是順應現實的必要措施。特朗普以此舉增強了自己在國內福音派和保守派選民中的政治資本，也強化了美以關係的緊密程度。

2024年10月7日，耶路撒冷，圖為以色列民眾持帶有人質相片的橫幅與標語在街上紀念他們被綁1周年。（Reuters）

第二就是在2018年停止資助聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。眾所周知，UNRWA為數百萬巴勒斯坦難民提供基本服務，但特朗普認為UNRWA的援助方式並未真正推動巴勒斯坦問題的解決，反而助長了對以色列的不滿和敵視，從而取消美國對UNRWA的資助。這一舉措被視作對巴勒斯坦人權的進一步削弱，也反映了特朗普對以巴問題的強硬立場：通過經濟壓力迫使巴勒斯坦方面接受以色列的條件。

第三就是在2020年公布「世紀協議」（the Deal of the Century）。據特朗普所述，該協議旨在解決以巴衝突，但觀察各項條款細節，協議整體明顯傾向以色列。例如，以色列將被允許控制約旦河西岸的猶太人定居點，耶路撒冷則被確認為以色列「不可分割的首都」，而巴勒斯坦只能在西岸和加沙部分區域建立「有限國家」。

可想而知，巴勒斯坦權力機構和國際社會都對此表示強烈反對，認為所謂「世紀協議」其實剝奪了巴勒斯坦的主權和獨立性；不過特朗普的支持者多數認為，這是一個直面現實的方案，有助結束以巴幾十年來的衝突僵局。

第四就是在2020年推動「亞伯拉罕協議」，促成以色列與阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥等阿拉伯國家實現關係正常化。這既是特朗普政府的重大外交收穫，也標誌著以阿關係的重大突破，不僅有助緩解以色列在中東的孤立局面，也加強了以色列的戰略地位。

從某種角度來說，特朗普政府其實是利用中東對於伊朗的共同擔憂，來促成阿拉伯國家與以色列的政治和解。而通過這一舉措，特朗普也進一步鞏固自己的「和平締造者」形象，儘管以巴衝突並沒有得到實質解決。

圖為9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

2024的特朗普將為以色列做什麼

回歸特朗普2024年的以色列政策框架。

毫無疑問，面對加沙戰爭與2024年的總統大選對撞，特朗普重申自己對於以色列的堅定支持，並承諾如果再次當選，將進一步鞏固美以關係。整體來說，特朗普的以色列政策還是建立在自己第一個任期的基礎上，也就是繼續採用強硬的親以色列立場，同時試圖通過經濟和外交手段壓制巴勒斯坦、其他相關方的反對。

首先是深化美以軍事合作。特朗普再次承諾會強化對以色列的軍事支持，並且多次強調美國對以色列的軍事援助不僅是道義責任，更是為了維護美國在中東的戰略利益。特朗普因此主張，如過自己在未來勝選，會進一步加大對以色列的軍事支持，包括為以色列提供更多防禦和進攻性武器，尤其是在面對伊朗威脅時。

連帶著，伊朗核問題也成為特朗普以色列政策的重要核心。在2024年的競選活動中，特朗普重申自己過去對伊朗的極限施壓成效，同時批評拜登（Joe Biden）政府試圖通過外交手段重啟伊朗核協議。特朗普主張，只有通過制裁和軍事威懾，才能真正遏制伊朗的核野心，並強調這一過程中美國將與以色列保持密切合作。

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

再來是繼續推動以阿關係正常化。特朗普承諾，如果自己再次當選，將會推動更多阿拉伯國家與以色列建立外交關係，並稱過去四年的「亞伯拉罕協議」僅僅是一個開端，中東地區的許多國家，包括沙特、卡塔爾和阿曼，最終都將與以色列實現關係正常化。

不過特朗普的前述藍圖，還是建立在過去的經濟和地緣政治利益基礎上，例如主張通過增強以色列與阿拉伯國家的經濟合作，來為中東帶來更多的穩定和繁榮；且繼續利用對伊朗的遏制政策，就能促使阿拉伯國家轉向與以色列合作，共同對抗伊朗在該地區的擴張。

接著是繼續孤立巴勒斯坦。毫無疑問，與對手民主黨人相比，特朗普對巴勒斯坦的立場更加強硬。在2024年競選中，特朗普明確表示，他不會重啟奧巴馬（Barack Obama）或拜登時期的以巴和平談判，而是主張通過經濟和外交手段孤立巴勒斯坦權力機構，迫使對方接受有利於以色列的解決方案。

而儘管任期尾聲的「世紀協議」在國際上受到廣泛批評，特朗普還是堅持這一協議是解決以巴衝突的唯一現實途徑。因此特朗普也在競選中進一步明確，如果自己再次當選，將不會向巴勒斯坦權力機構提供任何形式的財政援助，並將繼續削弱國際社會對巴勒斯坦問題的支持。

2022年10月1日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人辛瓦爾 （Yahya Sinwar） 參與哈馬斯支持者在加沙清真寺舉行的反以色列集會。（Reuters）

特朗普能不能心想事成

整體來說，特朗普的親以色列政策除了家族裙帶的緣故，還有選票的現實考量。

除了共和黨選民的整體立場相對親以外，最明顯的就是鎖定基督教福音派。一直以來特朗普的親以政策尤其受到基督教福音派支持，福音派基督徒長期視以色列為《聖經》預言的一部分，並認為美國有責任支持以色列的安全和領土完整。在2016年和2020年的總統選舉中，特朗普也憑藉自己的親以色列立場，贏得了這一選民群體的高度支持。針對這次的2024年總統大選，特朗普當然還是喊出了「保護以色列」的競選口號，確保自己在福音派中的選民基礎。

不過與基督教福音派選民相比，猶太裔選民的立場歸屬就相對一言難盡。特朗普的以色列政策當然能贏得部分猶太裔選民支持，但美國猶太社群的政治立場較為複雜。多數猶太裔選民傳統傾向支持民主黨，尤其是在國內社會議題上；不過這次因為加沙戰爭爆發，特朗普的親以色列政策可以爭取到保守猶太裔選民的選票，尤其是那些支持以色列右翼政府的人士。

但進步派猶太社群無疑會對特朗普的政策持批評態度，認為他對以色列的無條件支持削弱了美國作為公正調解者的角色，也忽視了巴勒斯坦人的權利。這些分歧使得特朗普的以色列政策在猶太裔選民中引發了兩極反應。

2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席競選集會。（Reuters）

不過，這一次特朗普勝選之後，其以巴政策前景已可預知一二：巴勒斯坦未來更加黯淡、伊朗與美國的關係更加惡劣、美以關係則會更加緊密。但是有鑑於沙特伊朗已在2023年復交，能否再藉伊朗威脅推進以阿建交，恐怕有待觀察，且加沙戰爭爆發後，阿拉伯世界輿情沸騰，原本正與以色列進行關係正常化談判的沙特，也不得不中止相關議程，特朗普的中東藍圖也未必能心想事成。

整體來說，特朗普第二任期的以色列政策可被視作前一任期時親以立場的延續和加強。在美以軍事合作、伊朗問題和以阿關係正常化方面，特朗普的政策體現了共和黨傳統的強硬外交風格，試圖通過單邊行動和經濟制裁來實現美國的中東戰略目標。但其副作用也相當明顯：對巴勒斯坦問題的強硬立場和對國際法的忽視，引發了國際社會和部分國內選民的批評。

特朗普再度勝選，美國撤出中東的大勢雖不會逆轉，卻可能受到美以關係升溫的牽引與干擾，必須分散部分心力協助以色列與伊朗進行對峙，而巴勒斯坦人的未來，恐怕會在這一過程中，經受更多磨難與挑戰。