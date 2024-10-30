美國大選｜前總統列根分析師料「特朗普壓倒勝」4原因拋離賀錦麗

美國大選在即，依據民調，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）勢均力敵。



不過美國已故前總統列根（Ronald Reagan，又譯雷根）的前政治分析師凱希希安（Craig Keshishian）認為，其實真實選情並沒有那麼接近，因為現階段民調數據沒捕捉到激增的隱性選民，或許特朗普的支持者非常多。

美國大選2024｜前總統列根分析師料「特朗普壓倒勝」4原因拋離賀錦麗（01製圖）

【懶人包】或重演1980年情況 點圖放大看列根分析師料特朗普壓倒勝的有關部分節錄：

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每日郵報報道，凱希希安以共和黨籍列根總統1980年壓倒性勝選為例，當時列根與對手卡特（Jimmy Carter）的民調數據也是勢均力敵，選情同樣膠著。

但列根最終一舉橫掃44州拿下489張選舉人票，普選票也取得10個百分點的優勢，壓倒性擊敗民主黨籍卡特。

凱希希安指出，其實美國有一群人住在農村郊區，每週工時40小時，搬貨、經營小型企業，這些人的聲音不常被聽到，也不一定每次都會參加選舉，被形容成「沉默的大多數」（The Silent Majority）。

這些人厭倦通貨膨脹、工廠關閉、外交政策失敗、犯罪激增等，屬於無黨派人士或是保守民主黨人，並非典型共和黨人。

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在選前一周之際，凱希希安點出4大迹象，認為本屆總統大選可能重演1980年當時的情況。

1. 太陽帶（SUN BELT）共和黨浪潮

在拜登賀錦麗政府執政之下，內華達、亞利桑那州處於大規模非法移民影響的最前線，這兩州共和黨選民提前投票的狀況高於民主黨選民，扭轉民主黨的優勢。

2. 風災災民

颶風海倫強襲美國造成多州民眾家園被毀，生活大受衝擊，或許會認為如今選舉投票這件事會是受災戶最不關心的事。

但事實恰恰相反，北卡羅來納州共和黨人提前投票的人數超越民主黨，鄰近的喬治亞州提早投票的狀況也同樣強勁。

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3. 關鍵搖擺州戰場賓州

賓夕法尼亞州是最難預測分析的州之一，但也很可能是選舉最關鍵的一州，若特朗普在賓夕法尼亞州失利，在取得選舉人票獲勝的這條路會出現嚴重阻礙。

目前賓夕法尼亞州提前投票的狀況是民主黨優於共和黨，但是領先幅度已經沒有4年前那麼多，是個顯著改變。上週，賓夕法尼亞州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）更稱，賓夕法尼亞州選民對特朗普的支持強度令人驚訝。

4. 民主黨盟友動搖

密歇根州過去是民主黨藍牆（Blue wall），也是阿拉伯裔美國人最集中的地區，但由於現任政府持續支持以色列，如今力挺賀錦麗的態度似乎出現變化；民調顯示，特朗普在密歇根州阿拉伯裔美國選民之中，以46%比42%領先賀錦麗，且非裔、西班牙裔選民也傾向支持特朗普。

另外，佛羅里達州邁阿密戴德郡傳統上是民主黨據點，但該郡共和黨人如今在提前投票這一塊領先民主黨近3萬票。

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