美國大選｜碩果僅存「風向標」　贏得華盛頓州小縣＝得天下？

也是因為有了特朗普的存在，最近幾屆美國大選都變得特別有看點，特別有戲劇性——無論是2016年特朗普對戰希拉里，還是2020年特朗普對戰拜登。



大選之前，各種信息滿天飛，民調，提前投票（early voting），各種最後的事件，各種的坊間傳言，資本市場。博彩賠率……沒有什麼能夠提供確定的信息。作為觀察者，只能等待。

本文轉載自微信公眾號兔主席/tuzhuxi，原文標題《第一部分：美國大選的bellwether county（風向標縣）》



但還有一個值得關注的小小現象——「風向標縣」（bellwether county），可以提供一點點的「娛樂價值」。

所謂風向標縣，就是在歷史上準確預測大選結果的地方。這些地方分佈在全美各個地方（很多在搖擺州），人口一般數萬人，選民畫像是美國人口結構的某種縮影。由於美國大選歷史很長，不同時期政治差異很大，所以約定俗成就選在1980年——看看這個地方自1980年以來預測大選的準確度。

每到大選前，可以看看還「剩下」有哪些風向標縣；大選之後，再看看它們的表現如何，這也算是一項小小的娛樂。

2016年大選，特朗普「意外」得勝。但考察風向標縣的選擇，發現大多選擇了特朗普，正證明了bellwether county的價值：

我們看上圖，自1980到2016年的十次大選，共有19個縣投出的總統候選人和最終結果相符。所以2016年大選結果雖然「意外」，但沒有逃出「風向標縣」的「法眼」。

不過2020年特朗普和拜登大選的情況完全不同：19個「風向標縣」裏有十八「陣亡」（參見下圖）：

2020年大選，19個風險標縣裏只有華盛頓州Clallam縣一個地方選對了拜登。

再換個圖，視覺呈現一下：

從上圖可以看出，2020年非常特殊，各種「風向標縣」都投給了特朗普（而且不少地方特朗普是大幅度勝出，領先20個百分點以上，而只有一個地方投給了拜登，成了一個「異常值」。這個地方就是華盛頓州的Clallam縣。

下圖是另一個視覺呈現，也顯示了2020年大選的特殊性：不僅幾乎所有風向標縣都選了特朗普，而且偏離很多：特朗普領先超過10個百分點

有沒有這麼一種可能，即另外18個縣其實選對了，2020年大選就該特朗普贏，而真正該「陣亡」的是Clallam縣？確實，特朗普就提過這樣的說法，以此證明2020年大選存在舞弊。但還是讓我們回歸現實。2020年，拜登贏得了大選。19個「僅存」的風向標縣有18個「陣亡」。所以這些年，媒體談到風向標縣已經不多了。

最後，看看風向標縣的地理分布：

除了華盛頓（WA）的Clallam縣選了拜登（藍色）以外，所有風險標縣都選了特朗普（紅色）。並且可以發現，Clallam縣的地點和其他地方都不太一樣，位於美國本土最西北角。

我們看看，這個地方是在這裏：

（美國本土最西北的州——華盛頓州）

（華盛頓州最西北的縣——Clallam縣）

有山有海，適合各種戶外。

風景很不錯。

距離西雅圖100英里，三個小時左右車程。有點類似北京和張家口的關係。 截至2020年，這個地方人口7.7萬人，族裔分布如下：

上圖可以看出，白人較多，印第安人不少，黑人和拉丁裔相對較少，屬典型的美國鄉村地方。收入方面，2022年，Clallam縣的家庭年收入中值6.6萬美元，低於華盛頓州的9.0萬美元，也略低於全美的7.4萬美元，在全美3,000多個縣裏排在前35%。

再看看Clallam大選投票過績，1980年以來11次大選全部正確：

2020: (D) Joe Biden

2016: (R) Donald Trump

2012: (D) Barack Obama

2008: (D) Barack Obama

2004: (R) George W. Bush

2000: (R) George W. Bush

1996: (D) Bill Clinton

1992: (D) Bill Clinton

1988: (R) George H.W. Bush

1984: (R) Ronald Reagan

1980: (R) Ronald Reagan

進一步向前追溯，自1920年以來，只有1968、1976年兩次大選選錯，即過去一百年的二十次大選中，只有兩次選錯。

*1976: (R) Gerald Ford (Jimmy Carter)

1972: (R) Richard Nixon

*1968: (D) Hubert Humphrey (Richard Nixon)

1964: (D) Lyndon Johnson

1960: (D) John F. Kennedy

1956: (R) Dwight Eisenhower

1952: (R) Dwight Eisenhower

1948: (D) Harry Truman

1944: (D) Franklin Roosevelt

1940: (D) Franklin Roosevelt

1936: (D) Franklin Roosevelt

1932: (D) Franklin Roosevelt

1928: (R) Herbert Hoover

1924: (R) Calvin Coolidge

1920: (R) Warren Harding

2024年大選，華盛頓州的Clallam縣是美國「碩果僅存」的唯一「風向標縣」。此地的民主黨和共和黨選民一半一半，有支持賀錦麗的，也有支持特朗普的。

那麼Clallam縣最終會選擇哪位候選人呢？

沒人知道。只能等到大選後再看了。所以這個地方並不能幫你預測未來，只能讓你對它事後證實或證偽。