特朗普重返白宮在即　學者：中美關係或再驚濤駭浪

美國前總統特朗普（Donald Trump）將再度入主白宮，中國學者普遍認為中美關係會變得更糟，甚至有人預測中美關係或迎來驚濤駭浪。



代表共和黨的特朗普不僅贏得大選，共和黨也擁有了美國參眾兩院、最高法院和多數地方州的主導權，這有利於特朗普在國內把民粹化、保守化浪潮推向新的高度，在全球實行更加極端的保護主義、孤立主義政策。作為美國最大的戰略對手，中國很可能明年就將承受新一輪「特朗普衝擊波」。

儘管特朗普本人在這次大選中較少提到中國，但特朗普團隊以及美國戰略界早已將中國看作美國最大威脅。共和黨今年7月公布了2024年黨綱，明確要確保美國在戰略上獨立於中國，具體措施包括取消中國的最惠國待遇。

提高關稅可能成為特朗普對華施壓的第一張牌。特朗普在第一個任期內就發動了對華貿易戰。今年大選期間，特朗普再次舉起關稅大棒，宣布一旦重返白宮將對美國進口的所有商品徵收10%到20%的關稅，對中國商品徵收60%甚至更高。

2024年11月6日，美國佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在集會上與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

復旦大學教授吳心伯認為，特朗普上台後對進口商品加徵關稅將「說到做到」。加徵關稅對特朗普而言不僅僅是談判手段，還是其相信的理念，特朗普認為此舉對美國有利並且是有效的經濟政策手段。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東預測，特朗普在執政初期可能給中國一個「泰山壓頂」式的施壓，之後再開始開條件，「他會評估甚麼商品能加60%的稅，甚麼商品不能。」

2018年開始的中美貿易戰已經導致兩國貿易結構發生變化，相互依賴減弱，加快「脫鈎」趨勢。中國在美國對外貿易額佔比從2017年的21%一路下降到2023年的11.6%。中國前三大貿易夥伴排序也從2017年的美國、歐盟、東盟，變為2022年和2023年的東盟、歐盟、美國。

《世界知識》雜誌社編輯安剛認為，特朗普上台後可能要完成他在2019年底未及實施的第六階段加徵關稅計劃，然後對中國商品平均關稅水平分階段加至35%、50%或60%，新能源汽車等產品加徵更高關稅。美國對華關稅加到60%時，中美將難以進行正常貿易；如加到100%，中美經貿關係會陷入混亂，兩國市場要花很長時間才能重新適應。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

在升級對華貿易戰的同時，特朗普在安全領域對中國的壓力恐怕也不會減弱。美國的「印太戰略」就始於特朗普的上次任期。2017年，美國國防部推出「印太戰略框架」，核心是加強美國在印太地區的軍事存在，遏止中國在該地區不斷增長的影響力。

在台灣問題上，特朗普2016年當選總統後就接聽了時任台灣總統蔡英文的祝賀電話，引發中國大陸強烈不滿。這次特朗普重新當選，可能還會與現任台灣總統賴清德互動，以展示對中國的強硬姿態。特朗普在首個任期還堅持對台軍售，2020年簽署了加深美台關係、幫助台灣強化自我防衛能力的「台灣保證法」，美國政府也突破「一中」政策界限，派內閣級官員衛生部長訪台。

除了特朗普本人，預計特朗普新政府中也少不了像特朗普首任時的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）那樣的極端鷹派，加上美國國會中大量敵視中國的議員，這些人不僅會在經貿領域推動與中國「脫鈎斷鏈」，在安全問題上也會加劇與中國的對抗。正因如此，多數中國學者對未來四年的中美關係感到悲觀，認為中美關係在今後四年會出現大幅度波動，甚至可能會出現重大危機，中美官方和民間層面的交往都會下降。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

不過，特朗普上台對中國也不全是壞事。特朗普重單邊、輕多邊，反對經濟全球化、反對自由貿易，反對氣候變化全球議程，與美國國內建制派、自由派的矛盾很難調和，國內紛爭將制約特朗普的施政能力，單邊主義也可能損害美國與其盟友的關係。

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅（不在圖中）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

由於特朗普一再聲稱他入主白宮後將很快結束俄烏戰爭，已經引起烏克蘭以及歐盟國家的不安。歐盟擔心特朗普可能為結束俄烏戰爭而迫使烏克蘭作出重大讓步，從而讓歐盟和美國過去兩年多力挺烏克蘭抗擊俄羅斯的努力白費。特朗普要使俄烏停火，尤其是要拉攏俄羅斯對抗中國，絕非短時間內能夠做到，弄不好還可能得罪歐洲等西方國家，讓美國陷入孤立。

同時，特朗普在這次大選中拒絕就台海可能的軍事衝突直接表態，但明確要求台灣交「保護費」。特朗普新政府肯定會繼續「打台灣牌」來和中國大陸討價還價，但特朗普也不大可能完全突破底線，讓台海成為新的軍事衝突熱點。

更重要的是，經過過去幾年與特朗普首任以及拜登政府的全面博弈，中國整體國力不僅沒有下降，還在持續提升。面對這樣的對手，特朗普在嘗試打壓的同時，也可能會運用他的商人思維，在一些重大問題上與中國達成交易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

