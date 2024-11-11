中國出手教訓菲律賓　實控黃岩島只是開端　關鍵在爭奪仁愛礁

中國政府11月10日正式發布黃岩島領海基線。表面上看這是對菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）11月8日簽署《海洋區域法》和《群島海道法》的反制。實際上這意味着南海局勢將全面風高浪急。

菲律賓試圖以國內立法形式固化「南海仲裁案」，中國也從國內程序中找到了宣示主權的方案。劃定黃岩島領海基線，意味着黃岩島被正式納入中國領土。

下一步中國將夯實以基線為起算點的12海里領海範圍和200海里專屬經濟區。200海里相當於大約370公里。而黃岩島向東到菲律賓呂宋島約230公里，中菲圍繞黃岩島的爭端升級將難以避免。

中國出動大量漁船、執法船控制黃岩島（菲律賓稱帕納塔格礁）。（Reuters）

近年來中菲南海矛盾主要集中在黃岩島和仁愛礁的控制權爭奪。由於中國開展大規模填海造陸，對島礁進行了全面升級改造，南海實際控制能力大大加強。2012年中菲曾在黃岩島對峙，但之後中國基本上掌握了實控權。仁愛礁雖有菲律賓軍艦坐灘佔領，但中國對周圍海域進行了實際控制。

公布黃岩島領海基線後，下一步中國可能對黃岩島開展全面建設控制。對於菲律賓軍艦坐灘仁愛礁，中國不排除採取強力手段責令其離開。

這一輪中菲南海爭端升級，中國表面看在島礁爭奪，本質上是要懲罰菲律賓。此番雙方均從國內法的視角展開領土爭奪，於中國而言，並不是口頭宣示主權。當中國將軍事力量建設到菲律賓宣稱的領土主權和專屬經濟區後，菲律賓將有何動作，美國會否協防菲律賓？中國對菲律賓最好的威懾就是戳破美國的協防泡沫。

打破菲律賓對美國的幻想是解決當下矛盾的關鍵。

中國-菲律賓・中菲關係・南海主權爭議・仁愛礁・坐灘軍艦：圖為2024年3月5日，菲律賓海岸警衛隊在南海仁愛礁執行補給任務時，中國海警船隻進行攔截。菲律賓海岸警衛隊人員正在準備橡膠護舷。（Reuters）

2023年11月以來中菲關係急劇惡化，根本原因不在於南海爭端。菲總統小馬可斯2023年1月訪問中國，當時雙方達成共識，在兩國外交部之間設立一條有關南中國海的直接溝通渠道。但2023年2月菲律賓轉頭就向美軍開放額外四個軍事基地，使美軍在菲律賓可以使用的軍事基地達到九個。

由於軍事基地的地點非常敏感菲律賓直到2024年4月才公開具體位置，其中三個隔海與台灣相望，一個靠近南沙群島的爭議海域。這不僅是菲律賓試圖引入美軍力量參與南海爭端，菲律賓還涉入中國統一台灣的進程當中。

2023年11月，菲律賓和美國軍隊在南海啟動為期3天的聯合海上和空中巡邏。這是自2016年按下暫停鍵後美菲聯合巡邏的首次重啟。菲律賓空軍2023年11月22日表示，其軍機前一天在菲律賓最北端的巴坦省附近參加了聯合巡邏，而該省距離台灣僅約200公里。

圖為2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為他從「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統控制艙走下來。（Reuters）

中國就美國軍事基地以及菲律賓涉台海一事反覆向菲律賓提出嚴重的交涉。伴隨着雙方關係惡化南海爭端開始全面升級。2023年8月中國攔截菲律賓給仁愛礁送物資的補給船，並呼籲菲律賓將軍艦拖走。2023年10月、2023年12月中菲在仁愛礁發生撞船事件。2024年6月中國海警和菲律賓軍方船發生激烈衝撞，一名菲律賓海軍陸戰隊士兵嚴重受傷。

中美爭奪之下，小國的抉擇是艱難的，明智者往往中立。菲律賓一邊倒向美國，必然遭到中國的報復。這一輪鬥爭，懲罰菲律賓，並扳回一局，是中國的目標。在對美國開放軍事基地一事上，菲律賓必須認識到問題的嚴重性，並對中國有切實的交代。

中國-菲律賓・中菲關係・南海主權爭議・仁愛礁・坐灘軍艦：圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

黃岩島距離菲律賓本土的距離非常近，中國實際控制黃岩島是對美國軍事基地的實際反制。無論菲律賓是否在增加美軍軍事基地一事上有改變，中國的回應動作都來了，而且是實招。

與丟掉黃岩島的實際控制權相比，如果在仁愛礁坐灘的軍艦難以為繼將非常傷害小馬可斯政府的顏面。在未來的鬥爭中，菲律賓會否以保坐灘軍艦為優先未可知，但屆時中國的條件，就不會是讓菲律賓就美國軍事基地一事給出交代這麼簡單。

在爭奪仁愛礁的過程中，中菲是否發生流血衝突事件，美國是否協防菲律賓，將是關鍵考驗。公布黃岩島領海基線只是中國的第一步。站穩仁愛礁之後就是關鍵。