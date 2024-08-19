中菲海警船仙賓礁海域發生碰撞　菲律賓：南海維權行動不具挑釁性

中國海警8月19日淩晨表示，菲律賓海警船在未經中方允許下，非法衝闖南沙群島仙賓礁鄰近海域，期間雙方船隻發生碰撞。中方批評，菲國海警船行為不專業和危險。菲律賓日回應稱，其在南海的行動並不具有挑釁性。



菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

中國海警指出，當日菲律賓4410、4411號海警船衝闖仙賓礁鄰近海域，海警已對菲國侵權船隻實施管控措施。

中國海警局新聞發言人甘羽指出，菲方4410號海警船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551海警艇。

2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。圖為中國海警釋出事發的影片。（Reuters）

路透社19日報道，菲律賓對中方的說法提出異議，稱其兩艘海岸警衛隊船隻在為駐紮在兩個島嶼的菲律賓人員提供補給途中，遭遇中國船隻的非法和侵略性行動。

菲律賓國家安全委員會和馬尼拉南海工作小組發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）19日強調，菲方在南海維護其權利的行動並不具有挑釁性。

中菲關係・南海・仁愛礁：圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）

中國外交部8月16日稱，仙賓礁是中國南沙群島的一部份，菲方船隻擅自進入仙賓礁潟湖並長時間滯留，嚴重侵犯中國主權，中方已通過外交渠道向菲方提出嚴正交涉。