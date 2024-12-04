兩根金條放在一起，哪一根更高尚？美國總統拜登（Joe Biden）近日赦免了自己的兒子亨特（Hunter Biden）引得天怒人怨。問題是，誰又比拜登更高貴呢？

拜登之所以搞砸了在於，拜登之前一直說不會赦免亨特，最後卻食言了。拜登的兒子亨特被以重罪起訴的確是對手為了搞垮拜登進行的法律操作，這無可厚非，是事實。如果一開始拜登就將此事講明，一開始就說會赦免亨特，沒什麼不妥。

說到底，還是拜登太貪心。他一開始就知道亨特受到自己牽連受到了不公平對待，但他為了追求政治名聲公開說不會赦免亨特，犧牲子女來為自己謀求政治利益，這是一個政客踩着家人往上爬的自私。

2024年11月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在次子亨特拜登（Hunter Biden）的陪同下步出麻薩諸塞州Nantucket市中心的一間書店。（Reuters）

當這一輪政治遊戲結束，拜登和民主黨在2024年選舉中一敗塗地時，他才想起自己要做一個合格的父親。拜登最該被人詬病的從來不是他濫用司法，也不是他兒子可以凌駕於法律之上。而是他沽名釣譽、前後不一，玩弄民眾的信任。身為總統消耗了民眾對政治人物的信任和政治的信心。

美國當選總統特朗普（Donald Trump）批評拜登濫用司法權力，但特朗普有什麼資格說拜登呢？特朗普第一任期就曾赦免了自己的親家也就是大女婿庫什納的父親查爾斯·庫什納（Charles Kushner），官司纏身的特朗普很有可能在第二任期上任之後赦免自己。

在為親人謀利益方面，特朗普做得相當高調。前不久特朗普提名小女兒蒂芙尼（Tiffany Trump）丈夫的父親布洛斯（Massad Boulos）擔任阿拉伯和中東事務高級顧問，提名第一任期赦免的親家查爾斯·庫什納擔任美國駐法大使。

自從美國憲法第二條第二款規定總統有赦免權，美國總統就在赦免自己親人上着公開的嘗試。早在林肯時期，他就曾赦免自己嫁給南方軍將領的小姨子；克林頓曾赦免同母異父的弟弟小羅傑·克林頓。

特朗普的兒子在政壇非常活躍。圖為2024年11月2日，小特朗普在美國共和黨副總統候選人萬斯在美國亞利桑那州舉行的集會上發表演說。（Reuters）

拜登赦免了自己的兒子亨特，從美國法律上講，沒什麼不妥。那些指責拜登的政客，說拜登濫用司法，本質上也是一種政治操弄，意圖將拜登失信於民這件政治道德有損的事件上升到另一個高度。

對於拜登赦免自己的兒子，國際社會藉此抨擊美國民主制度的聲音並不少。事實上，在為親人謀利益方面，比美國做得更過的例子比比皆是。

柬埔寨現任首相洪瑪奈是前首相洪森的兒子。這位47歲的首相歷任柬埔寨陸軍副司令、王家軍副總司令兼陸軍司令等職務，是洪森精心栽培的接班人。菲律賓副總統薩拉是前總統杜特爾特的女兒。印尼副總統吉布蘭是印尼前總統佐科維多多的長子，現任總統普拉博沃之所以挑選年僅37歲的吉布蘭為副手搭檔，是為了爭取佐科的支持。李顯龍已經卸任了新加坡總理擔任國務資政，但是李顯龍敢說自己當初能夠當總理和李光耀沒關係嗎？顯然不能。

繼承父親權力的沙特王儲是中東攪弄風雲的大人物。圖為2024年10月9日，沙特王儲穆罕默德在利雅得接見到訪的伊朗外長阿拉格齊。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ）

日本以政治世家而聞名。炙手可熱的政治人物小泉進次郎的父親是前首相小泉純一郎。已故首相安倍晉三祖上盡是佐藤榮作、岸介信這樣的顯赫人物。韓國前總統朴槿惠，父親是曾為總統的朴正熙。泰國現任總理佩通坦，是前總理他信的女兒，前總理英拉的侄女。當然，當今世界最牛八零後非公開世襲的朝鮮領導人金正恩莫屬。

政治權力為天下公器，政治人物為家人謀求私利當然不被允許，問題是包括拜登特朗普在內，那些為家人謀利益的操作，都是公開進行，被本國法律和制度所允許的。

一邊是依法律行事，另一邊是依法律為家人謀事。一邊是任人不唯親，另一邊是舉賢不避親。可見，現代民主政治制度並不總是能夠對抗人性的弱點。

美國不是民主和道德的教師爺，其他國家也沒有資格指責美國。沒有人比拜登更高貴，美國也不比任何國家更民主。每個國家都在人性、制度、權力的博弈中前行。人性有善惡之分，制度有利弊之分，權力的行使僅僅遵照制度是不夠的。在追求更好的治世圖景上，每個國家都需要繼續探索，而不是惶惶然佔領高地頤指氣使。