拜登「走數」特赦兒子　朝野不滿　Hunter Biden是否無後顧之憂？

美國總統拜登（Joe Biden）12月1日突然宣布特赦捲入非法持槍及逃稅官司的兒子亨特（Hunter Biden），一改過去多次表明無意特赦的承諾。共和黨批評拜登的舉動是「大話精」，有民主黨人認為可以理解拜登的決定，但覺得此舉會損害他的政治聲譽。而《紐約時報》更指出，拜登與即將再次上台的特朗普（Donald Trump，又譯川普）一樣，都是認為司法部成為政治工具。



《政治報》（Politico）、美國新聞網站Axios等傳媒報道，拜登宣布特赦亨特後，曾經表示不排除亨特的特朗普批評拜登濫用司法系統及處理不當，又質問對方是否應該將參與國會騷亂而判監的「人質」列入特赦名單。

共和黨人：拜登是「大話精」

特朗普的共和黨人亦紛紛加入批評行列，眾議院監督委員會主席科默（James Comer）認為拜登由始至終都在講大話，指拜登一家原本有機會就長年的不當行為和盤托出，但他們卻繼續用盡一切方式避免問責。

即將卸任的拜登12月1日突然宣布特赦兒子亨特，遭外界批評「走數」。圖為他在當天於馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號專機，準備出訪非洲國家安哥拉。（Reuters）

共和黨參議院第三號人物巴拉索（John Barrasso）則表示，拜登的特赦令向美國民眾證明司法系統屬「兩層制」；曾與拜登共事多年的艾奧瓦州（Iowa）資深參議員格拉斯利（Chuck Grassley）亦難掩失望之情，稱對方多次明言不會特赦兒子，所以感到震驚。

在奧巴馬（Barack Obama）時代擔任司法部長的民主黨人霍爾德（前司法部長Eric Holder）認為特赦「有道理」，指考慮到基本事實，美國沒有檢察官會提出訴訟。有份參與彈劾特朗普的眾議員拉斯金（Jamie Raskin）稱亨特或因為與拜登的關係而被選擇性起訴，因此總統有權向遭到司法不公的人提出赦免。

民主黨人非一面倒支持拜登特赦決定

但並非所有民主黨人都力撐拜登，亞利桑那州眾議員Greg Stanton稱亨特不是受到政治迫害，而是犯了重罪，再被陪審團裁定罪成，所以他覺得拜登在此事上理解錯誤。科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）認同拜登幫助兒子是理所當然，惟對方將家庭問題凌駕國家之上，憂慮會成為將來其他總統濫用的先例，同時損害拜登的地位。

有民主黨人表示理解拜登特赦兒子亨特的背後意義，但同時對此感到不滿，憂慮事件可能成為壞先例。 （REUTERS）

亨特在獲得父親特赦後發表聲明，承認自己最黑暗的酗酒日子所犯錯誤導致自己一家蒙受政治上的公開羞辱，他終生不會忘記現在獲得的大恩大德，會奉獻終生向同病相憐的人伸出援手。

獲特赦後可安枕無憂？

拜登這次特赦決定引起朝野爭議，但到底亨特是否因此避過牢獄之災？美國憲法第五修正案列明，任何人不得因同一罪行而兩次受審（double jeopardy）；而總統特赦的人是免去罪行。以亨特一事為例，他的兩宗控罪都是屬於聯邦法例層面，意味他可以「甩難」，但假如他是被州法院起訴，特赦權就交由州長或州份假釋委員會定奪。