韓國一夜驚魂、法國一夜變天　什麼「詛咒」了他們？

前腳是韓國總統尹錫悦突然宣佈1980年來首次戒嚴，但僅持續逾六小時即解除，數千名抗議者走上街頭，韓國陷入了政治動盪。韓國上演驚魂一夜還不到24小時，法國政壇也動盪加深，法國對政府進行不信任投票，法國國民議會通過不信任動議，「推翻」了現政府巴尼耶政府倒台。



回頭看，日本執政聯盟在10月失去了多數席位，岸田文雄提前辭職，將自民黨總裁和日本首相交給了「過渡人物」石破茂。德國其次，11月，德國總理朔爾茨因與財政部長產生衝突，強行解散了執政聯盟，將大選提前至明年2月。

法國再隨後，12月2日馬克龍提名的總理巴尼耶強行通過2025財政預算法案，導致反對黨對其提出彈劾。法國國民議會通過不信任動議，創造62年以來的歷史，讓巴尼耶政府下台。韓國也是同樣的情況，尹錫悦強行宣佈戒嚴，導致反對黨集體投票對其進行彈劾，尹錫悦的前路顯然會是一地雞毛。

12月4日，法國國民議會通過不信任投票，將總理巴尼耶踢下台。（Reuters）

為何德、日、韓、法會出現政壇動盪，這幾個發達國家每個面臨選舉的執政黨都失去了選票份額，究竟發生了什麼？

說上去似乎各有各的原因，但根本上，其實是經濟焦慮。經濟是大多數國家的一個重要因素，而經濟增長速度與前幾十年相比有所放緩。這讓選民感到失望，因為他們的生活水平並沒有像以前那樣提高。看看，韓國經濟步入低增長時代，歐元區經濟疲軟，在衰退的邊緣徘徊，日本經濟還深陷於「消失的二十年」，民眾生活成本上升。

以韓國為例，韓國進入低增長時期的可能性正在增加，巴克萊、花旗、摩根大通、滙豐和野村五大全球金融機構最近預測，韓國2025年的經濟增長率將下降到1.7%至1.9%之間。下調預測變得越來越普遍，就連韓國央行也是，韓國央行 (BOK) 將2025年經濟增長預期從2.1%下調至1.9%，同時出人意料地連續降息，該行預計2026年經濟增長率為1.8%。

2024年12月4日，韓國首爾巿民舉行集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

這是自1954年開始收集數據以來，韓國首次預計其經濟增長連續兩年跌破2%。儘管經歷1998年亞洲金融危機、2009年全球金融危機和2020年疫情的挑戰，韓國經濟仍成功復甦。再加上，特朗普即將擔任美國總統等外部因素導致的不確定性增加，韓國出口依賴型經濟正面臨最大挑戰。

對經濟不滿情緒持續醖釀，尹錫悦支持率一度跌至歷史低點。他的支持率在11月第一周跌至17%的歷史最低點，此後在蓋洛普民意調查中一直徘徊在10%左右到20%左右。而不支持率則保持在72%的水平。

2024年12月2日，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）在議會宣布，政府利用法國憲法第49.3條，在無需議會投票下讓部份預算案通過。（Reuters）

而法國總理下台的直接誘因是巴尼耶強行通過2025財政預算法案。根據最新數據，法國9月份的政府預算赤字達到了1737.83億歐元。這說明，法國的財政狀況依然不容樂觀，赤字還在不斷擴大。政府的支出和收入之間的差距越來越大，這對於一個國家的經濟健康來說，絕對是個壞消息。法國政府的債務佔GDP的比重為110.6%，政府整體收入與支出之間的差距在進一步擴大。

法國的經濟到底怎麼了？從9月份的工業產出看，數據非常失望。數據顯示，法國9月的工業產出月率竟然下降了0.9%，而市場預期的下降幅度只有0.6%。這可不是個小數字，尤其是前值還從1.4%修正為1.1%。這意味着，法國的工業生產在經歷了一段時間的增長後，突然遭遇了滑坡。尤其是在能源價格高企、供應鏈問題頻發的情況下，許多企業不得不縮減生產規模，甚至停工。這一切都讓法國的工業發展面臨着重重挑戰。

2024年11月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）前往巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral），感謝那些有份捐助及參與修復巴黎聖母院的民眾。巴黎聖母院經歷2019年4月15日一場毀滅性的大火後，將於2024年12月7日舉行重開儀式。（Reuters）

法國經濟在2023年的GDP增長率僅為不到1%，並且根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測，法國未來可能長期處於接近零增長的情況。失業率方面，2024年第三季度法國失業率達到7.4%，較二季度的7.3%略有上升。特別是年輕人的失業率大幅上升，15至24歲人群的失業率達到19.7%。與此同時，法國的年度通脹率為1.2%，看似並不高，但法國央行也表示，當前物價上漲的速度超過經濟增長的速度，實際的購買力水平一直在下降。

看看這些發達國家，其實大家都面臨著差不多的挑戰，如增長乏力、高失業率和產業空心化等問題，但這些問題是今天才有的嗎？都不是。可是政府都沒有足夠的重視，這就讓社會的不安情緒反噬到了政壇。而政府又更加在意的是「政敵」們的動作，忽略了從根本上去解決問題。

不是他們沒看見，不知道，而是這不是他們的優先選項。因為，經濟的結構調整絕對不是一個短期能見成效的事情，而對於這些在位的執政政府來說，更在意的是當下坐不坐得穩。悲哀的事情就這樣發生了：深陷其中，無法自拔，還自顧不暇。這就是籠罩在這些執政者們頭上的「詛咒」。