韓國戒嚴｜尹錫悅已過關？命運早有預言　6件事與朴槿惠驚人相似

韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，並與國會發生對峙，點燃該國近40年來最大的政治危機。



儘管這項短命的緊急戒嚴令在6小時後就被解除，但韓國網友卻發現，社會如今的趨勢與朴槿惠2016年被彈劾下台時期驚人地相似，引發「平行理論」的討論，還有網友直呼，尹錫悅的未來似乎已被寫定。

韓網發現尹錫悅如今的狀況與朴槿惠2016年被彈劾前驚人相似。（ETtoday授權使用）

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據韓媒報道，尹錫悅3日晚間10時15分左右召開緊急記者會，並以「剷除親北韓勢力」、「守護自由憲政體制」為由宣布戒嚴。隨後，國會在4日凌晨1時左右，以190票通過解除戒嚴令的決議案，宣布戒嚴無效，而共同民主黨也在4日指出，該黨最快將於4日發起彈劾案，並於5日的國會會議上報告。

報道稱，若相關彈劾案成功通過，那麼尹錫悅將成為時隔8年被彈劾的總統。這一罕見事件讓輿論將其與2016年被彈劾下台的朴槿惠進行對比，而網友們也震驚發現，朴槿惠被彈劾的2016年，與尹錫悅面臨政治危機的2024年，不管是國際、政治、體育、娛樂等大事上都發生了相似的事情，引發「平行理論」的討論，以下是韓國網友整理的大事一覽。

比較兩位領袖的政治背景與國際形勢，2人在重大事件的相似性令人玩味。2016年，朴槿惠面臨「閨密干政」醜聞時，美國共和黨籍的特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次成功當選總統；而尹錫悅可能被彈劾的2024年，特朗普再次當選總統，令人對歷史的巧合感到無比震驚。

此外，文化與體育界的現象也被列入「平行理論」的討論範疇。從Coldplay到韓國演出的計畫，到韓國2度在奧運會上取得第8的排名，無一不讓人聯想到過去的朴槿惠政府。這些相似之處加深了人們對尹錫悅政治前途的疑慮，甚至有人認為「平行理論」可能預示着韓國政壇將再次出現重大的政治地震。

2024年12月4日，韓國首爾巿民舉行集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

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