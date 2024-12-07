尹錫悦罪詔｜「跪舔」日本　終被「白嫖」

尹錫悦試圖戒嚴六小時後狼狽收場，被譏諷為「有史以來最蠢的政變」。其中尤為諷刺的是，尹錫悦上任後死命跪舔的日本政府，在尹錫悦因實施戒嚴失敗而陷入孤家寡人後，不僅沒有表現出絲毫對尹錫悦的同情或支持，反而作壁上觀，甚至公開打臉。

日本首相石破茂表示，他不對別國內政事務發表評論，不過日本一直在密切關注韓國局勢，將採取措施確保在韓日僑的安全，和尹錫悦政府明顯保持了距離，只關心本國在韓日僑的安全。日本外務省相關負責人在接受採訪時表示，「發生如此離譜的事情讓人始料未及」。日本自衛隊官員指出，難以想象會出現發布戒嚴令這樣的事情。有日本閣僚還強調說：「發布戒嚴令很明顯做得太過了。」

這些話如果是其他國家政府說也就罷了，由日本首相和官員說來，就有點格外刺耳，格外讓尹錫悦尷尬、羞愧了。

尹錫悦可是鼎鼎大名的親日派總統，上任後以重視和改善與日本關係著稱。韓國獨立以來的歷任總統，若以對日態度為分野，大致分為「親日」和「仇日」兩派的話，尹錫悦絕對能拔得親日派中的頭籌。隨便舉幾個案例就可以彰顯他的親日色彩。

一是2023年3月，上任後不久就對日本展開的工作訪問中，尹錫悦語出驚人，拋出了一句：「即便支持率跌至1%，我仍會堅持親日。」

在那次訪問前後，尹錫悦還主動替日本政府洗白，稱日本已經「通過歷屆政府，就過去的殖民統治表達了深刻的悔恨和衷心的道歉」。就一直困擾韓日關係的二戰時日本強徵韓籍勞工問題，尹錫悦與日本達成解決方案，同意由韓方基金會代為賠償二戰時期日本強徵韓籍勞工損失。而針對韓國國內的抗議聲音，尹錫悦則表示說兩國「防範雙邊關係被國內政治利用」，認為現在「重要的是確保這種立場和行為堅定不移地繼續下去」，「共同邁向未來，而非為歷史恩怨對抗。」

韓國總統尹錫悦12月7日就戒嚴令發表講話，並鞠躬致歉。（The Presidential Office/Handout via REUTERS ）

二是日本向太平洋排放核污水一事。尹錫悦在去年3月訪問日本時就明確表達了對日本排放核污染水的「開放」態度；6月，當韓國國會通過前述反對排放的非約束性決議後，韓國總理韓德洙甚至聲稱，「如果民眾不放心，我可以當眾喝『福島水』」。

而另一方面，針對韓國國內的抗議，尹錫悦政府又主動為日本背書，其內閣發布聲明稱，「已收到日本方面的通知，相信日本將按照計劃執行放水工作」，表示「認為日本從福島核電站排放水的計劃在科學或技術方面沒有問題」。為壓制韓國民眾對日本排放核污水抗議，尹錫悦政府還在8月24日逮捕了16名抗議學生。

三是在今年韓國紀念脱離日本殖民統治的光復節上，尹錫悦絲毫未提及與日本有關的歷史問題，韓國總統府在事後回應此事稱，日本已經說過幾十次歉了，每年都要說一次，也是很累的。一個由韓國國民選出來的總統本應該是代表本國民眾的心意，卻成天為日本人考慮，更像是日本的「忠誠臣子」，也是讓人醉了。

四是今年10月，共同民主黨議員洪起元辦公室詢問尹錫悦政府的國防部，若日本自衛隊飛機運送駐日美軍物資和人員，需進駐韓美軍基地，是否需韓國國會同意？韓國防部當時回應，日本自衛隊短期進入不屬於韓國憲法規定的駐留，不需要國會同意。

關於他國軍隊駐留韓國本土問題，韓國憲法有明確規定，國會擁有對外宣戰、派遣國軍至國外，或外國軍隊在大韓民國領土內駐留的同意權。尤其日本，因為其二戰侵略歷史，又曾長期殖民統治朝鮮半島的原因，其自衛隊能否進入尤其敏感，絕不僅僅是個程序問題，更牽扯到民族尊嚴，需格外慎重，但尹錫悦政府在回應此事時根本就毫不顧忌。

韓國民眾抗議日本的慰安婦問題立場（Gettyimages）

那麼，尹錫悦如此親日媚日，又從日本換到什麼了呢？換到的就是他眾叛親離時，來自日本盟友的隔岸觀火和落井下石，形如戀愛場上的舔狗，卑微地舔到最後，卻慘被拋棄，最後一無所有。

還有一個案例，更能將尹錫悦政府的無腦親日與日本政府的狡詐，展現得淋漓盡致。

今年7月，聯合國教科文組織（UNESCO）「世界遺產委員會」第46屆世界遺產大會，通過審議，把日本「佐渡金山」正式列入《世界遺產名錄》，理由是「日本人通過對傳統非機械採礦技術的不斷改進，高純金的大規模生產持續了250年，顯示了自古以來非機械化傳統金礦開採的最高水平」，符合聯合國教科文組織自然環境保護和歷史文化多樣性的保存標準。

而這個「佐渡金山」卻是日本殖民韓國歷史罪惡的歷史見證。這個「傳統非機械採礦」其實就是日本人工採礦，歷史上很多人韓國人被日本殖民者抓來奴役，在此喪命。日本是從2007年開始運作讓「佐渡金山」成為《世界遺產名錄》，但是因為韓國歷屆政府的抵制一直未能如願。2023年1月，日本政府再次提交申請，尹錫悦政府卻一反常態地沒發表反對聲明。在今年7月26日，也就是會議表決前一天，韓國外交部官員還特地透露，在經過艱難的談判之後，韓國同意不再阻止佐渡金山入遺。結果不出意料，如日本所願，「佐渡金山」入選成為《世界遺產名錄》。

為什麼尹錫悦政府不顧死難先人和本國民眾的抗議也要為日本「申遺」送行？答案就在「親日」二字。當然，尹錫悦政府也知道這個事說不過去，因此和日本政府此前也達成了一些共識。日本外長上川陽子與韓國外長趙兑烈協商通過，只要韓國放行佐渡金山申遺，那麼，在申遺成功後，日本將舉辦一個儀式和展覽，由日本外相宣讀致詞，致詞裏包含「強制」、「強迫勞動」等表述。這已經是韓國最卑微的要求了。但即便連這個最卑微的要求，日本也沒有讓尹錫悦滿意。

申遺成功後，日本立刻翻臉，所有這些承諾都被上川陽子在發言中拿掉，而且日本還請了一個參拜過靖國神社叫生稻晃子的傢伙主持儀式，簡直是在羞辱韓國並打臉尹錫悦。結果尹錫悦政府只能以不參加儀式表示抗議，韓國外長趙兑烈在被記者詰問時除了指責日方言而無信，表示「我對此事結果承擔全部責任。」根本無計可施，活生生被日本「白嫖」。