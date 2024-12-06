尹錫悦罪昭｜戒嚴令屬政治自殺　站隊美國挑戰中國是外交自殘

戒嚴亂局之後，尹錫悦前途未卜，在野黨已經提交了彈劾總統的議案。韓國國會總計300個席位，六個在野黨共192名議員，只需要策反執政黨8個人湊夠200個贊成票就能夠推進彈劾議案。

儘管執政黨反對彈劾尹錫悦，但執政黨能否確保所有黨員都不倒戈還不好說。尤其目前尹錫悦聲望降低到了極點，拖累執政黨已成定局。什麼時候讓尹錫悦退黨或者拋棄尹錫悦，不是不可討論的話題。

針對韓國戒嚴亂局，中國外交部的回應是對韓國內政不予評論。而和中國謹慎不同，美國在評論尹錫悦戒嚴令上相當直接。

12月4日，韓國民眾在首爾舉行燭光守夜遊行，譴責總統尹錫悦頒佈戒嚴令，並要求他辭職。(Reuters)

美國副國務卿坎貝爾12月4日表示，韓國總統尹錫悦宣佈戒嚴的決定是「嚴重誤判」，該決定被認為「存在嚴重問題」且「不合法」。尹錫悦上台後極度親美，現在看來親美並沒有換來美國的尊重和力挺，反而被美國官員落井下石。

尹錫悦輕易動用戒嚴令充分暴露了其政治上的不成熟。而美國對尹錫悦的態度也說明，尹錫悦的外交政策是失敗的。

尹錫悦政府外交政策的關鍵詞是「強化韓美同盟」與「改善韓日關係」。其全球中樞國家的定位本質上是以韓美同盟為依託走向全球。在可以說，沒有美國，韓國的全球中樞國家定位難以實現，因此尹錫悦政府積極參與拜登政府提出的印太戰略、美日印澳戰略，並積極參加北約峰會。

韓國希望憑藉美國的支持走向國際，殊不知美國對韓國的定位是協助美國在亞太對抗中國。在這個新興國家日漸崛起、中美博弈日漸加劇的時代，韓國靠近美國是在鬥爭中站隊美國助力美國。當美國的盟友們比如澳洲、新西蘭以及歐盟都在考慮如何在中美對抗中生存時，尹錫悦為韓國選了一條站隊的道路。

中國總理李強2024年5月赴韓參加中日韓領導人會議但並未訪問韓國。圖為2024年5月26日，韓國總統尹錫悦（左）在韓國首爾總統府與中國總理李強（右）會面。李強說，希望韓方同中方一道，把握兩國友好互信的大方向，尊重彼此核心利益和重大關切。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

主動向美國靠攏，充當美國的前爪，並不明智。只看到美國對韓國全球地位的支撐作用，沒有看到美韓關係加深對中韓關係的影響，是尹錫悦的一廂情願和戰略誤判。中國已經崛起為全球性大國，在亞洲尤其在東亞是房間裏的大象般的存在。中國不會容忍韓國如此肆無忌憚充當美國幫兇。近年來中韓關係困難重重原因就在於此。

尤其在台灣問題上，尹錫悦犯了前所未有的錯誤。以往韓國政府在台灣問題上的表態都中規規矩，而尹錫悦卻公開說「台海緊張局勢因試圖用武力改變現狀而造成，韓國和國際社會一道反對這種改變」，「台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，涉及範圍已超出本地區，只能將其視為全球性問題」。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與韓國總統尹錫悦舉行會面。整個會晤時長不足半小時。（X@SpokespersonCHN）

把台海局勢的緊張歸罪於中國大陸在單方面改變現狀，把台灣問題比作類似朝韓兩個主權國家之間的問題，甚至是全球性問題，這是公開支持台灣問題國際化，觸及了中國的政治紅線。

在對待日本問題上，尹錫悦也犯了低級錯誤。以往韓國政府哪怕是親美的保守派李明博政府，也明確提出日本向當年的慰安婦道歉是韓日之間「最迫切需要解決的問題」。而尹錫悦卻對日本格外寬容。公開說，日本已經就歷史問題向我們反省和謝罪了幾十次」，並呼籲不要將反日。在中韓，涉日曆史問題歷來是不容讓步的政治正確事宜，尹錫悦顯然錯誤判斷了形勢。

尹錫悦以微弱優勢上台時就應該考慮到民意的撕裂，奉行彌合分歧的施政方略。尹錫悦推翻文在寅政府在中美之間尋求平衡的政策相當於劍走偏鋒走極端。尹錫悦在無法調和內部黨派鬥爭的情況下貿然動用戒嚴令，屬於政治自殺，由內及外來審視其外交政策，站隊美國挑戰中國紅線的外交政策何嘗不是外交自殘。