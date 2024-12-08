巴沙爾墜機？敘利亞政府兵敗　什葉派反抗之弧現危機

反對派武裝聲稱控制敘利亞（Syria）首都大馬士革，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）去向不明。沒想到，敘利亞反對派發起的這一輪閃電攻勢，僅僅兩周就已經迎來了大結局的時刻。



據路透社報道，有敘利亞首都大馬士革居民稱，大馬士革市中心傳出密集槍聲。敘利亞反對派武裝組織表示，他們已經開始進入大馬士革。從推進程度以及新聞報道層面看，敘利亞反政府武裝進入首都，但目前沒有任何軍隊部署的跡象。

而同時弔詭的就是，據路透社等多家媒體消息，兩名高級軍官表示，巴沙爾登上飛機離開首都大馬士革，前往未知目的地。緊接着就有消息，一架從大馬士革起飛的飛機疑似墜毀。

2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，數名反政府武裝份子坐在一汽車上。（Reuters）

俄羅斯、土耳其、沙特、伊朗等八國發表聯合聲明，呼籲政治解決敘利亞問題並保護平民。美國當選總統特朗普表示，美國不應捲入敘利亞的衝突。

在全世界動盪不安的地緣政治中，敘利亞連年內戰炮火紛飛，活生生打出了連續劇的節奏。從2011年到現在十幾年過去，本以為叛軍彈壓差不多了，結果閃電之間竟然連下三城，直搗黃龍，政府軍毫無招架之力。

那麼敘利亞局勢何以突然惡化？政府軍為何連連潰敗？這背後又有着怎樣的勢力角鬥？首先我們要先了解敘利亞背後的幾股勢力，主要分三股，背後分別站着俄羅斯、美國及以色列、土耳其。

第一，俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨支持的敘利亞當局，以及他們派駐的援兵。比如駐紮在塔爾圖斯軍港和拉塔基亞空軍基地的俄軍，總兵力在3000-5000人之間，陸軍、海軍和空天軍部隊。

第二，敘利亞巴沙爾阿薩德政府必然是以色列總理內塔尼亞胡慫恿美國推翻的目標。而美西方支持的庫爾德武裝以及盤踞在敘東部與約旦、伊拉克接壤地區的反對派武裝。這些武裝參與了針對敘利亞政府軍的突襲，當地美軍甚至直接加入了軍事行動。有消息報道稱美軍在敘利亞有近1000人駐軍。

第三，土耳其袒護下的「沙姆解放組織」和「敘利亞國民軍」，分別以敘西北部伊德利卜省和敘北部毗鄰土耳其的部分邊境地區。他們兩邊都打，既打政府軍，也打庫爾德武裝。但實力顯然不如俄美支持下的政府軍和庫爾德。

敘利亞變天：圖為2024年12月8日，一段在社交平台流傳的片段顯示，第三大城市霍姆斯（Homs）有民眾慶祝前總統阿薩德（ Hafez al-Assad ）的雕像被拉倒。（Reuters）

敘利亞就像一個大棋盤，表面上各方混戰明爭暗鬥，實際上打的全是代理人戰爭，背後無非是美俄地緣政治角力的結果。而這一次政府軍之所以節節敗退，一個核心是俄、伊自顧不暇。

有人說敘利亞政府軍太拉垮了。竟然在不到一星期的時間裏連戰連敗，200萬人口的經濟重鎮阿勒頗說丟就丟，甚至在大敵壓境面前成建制的投降和逃跑。這就是他們習慣了俄伊兩國的支持，自己本來就是傀儡政府。

沒有俄羅斯的軍事幹預和伊朗的支持，敘利亞的巴沙爾政權本來早就垮台了。在2020年前線凍結之前，俄伊幫助政府軍奪回了大部分領土和敘利亞一些最大的城市。但自從2022年以來，局勢開始有了變化。

俄羅斯就被美國拖在烏克蘭戰場，別說派出援兵，就是原本駐紮在敘利亞的空天軍都被抽走了，哪還能騰出手來回救巴沙爾？而過去兩個月中，伊朗高層和盟友真主黨的高層連連被以色列斬首，更是自顧不暇。

以前有俄伊撐腰，敘利亞政府軍還可以耍耍威風，現在俄伊分別被烏克蘭和以色列死死拖住，政府軍的無能就顯露無遺。何況在美烏加持下的反動武裝，其戰術和裝備還是不可小覷的，組織渙散的政府軍自然潰不成軍。

而對於巴沙爾政府來說，內部都快成"豆腐渣"了，軍隊更是一打就散。以前還能靠俄伊兩國當保姆罩着，現在只有被動挨打的份。所以，血淋淋的事實證明，打鐵還需自身硬，自己拳頭不硬，都指望外援，早晚要亡國。

在聯合國，美俄兩國代表在會議上就吵起來了，互相指責對方支持恐怖主義。美軍豢養的敘利亞反對派武裝庫爾德是聯合國蓋章的恐怖組織，這次參與針對政府軍的行動，怎麼一回事明眼人都看得出來。

2024年12月8日，敘利亞大馬士革，圖為大馬士革國際機場因內亂暫停所有航班，機場內出現混亂情況（X@BashaReport）

外媒曾稱，美國扶持的庫爾德武裝，此前曾派兵幫助政府軍守衛阿勒頗機場，卻與反對派武裝達成互不侵犯協議。這到底是暗度陳倉還是裏應外合？而從反對武裝的裝備和戰術來看，顯然都接受了烏克蘭軍隊的指導和培訓，有部分甚至是從烏克蘭戰場過來直接參戰的。快速突襲阿勒頗的戰術也有烏軍的影子。還有大量無人機和M113裝甲戰車。

這就不得不想這是一次「圍魏救趙」，通過開闢第二戰場緩解烏克蘭壓力。

而如果更大範圍看。2011年3月，在美國的操縱下，敘利亞爆發了內亂，隨後升級為武裝衝突。美國, 以色列扶持伊斯蘭國極端恐怖組織在敘利亞迅速擴張，北部庫爾德人武裝趁機獨立。一時間敘利亞巴沙爾政權節節敗退風雨飄搖。2015年，俄羅斯通過出售能源獲得鉅額資金，隨後在敘利亞政府的邀請下出兵幫助平定叛亂。此時的敘利亞政府軍，只控制着不到20%的領土。但俄羅斯軍隊在敘利亞驍勇善戰大殺四方，適逢美國特朗普政府戰略收縮，相當於將敘利亞拱手相讓。敘利亞政府在俄羅斯和伊朗盟友的幫助下，成功將全國70%的領土重新納入政府控制，阿勒頗西南的伊德利卜是反叛武裝的最後一個據點。至此，敘利亞內戰接近完美收官。可以說，普京完勝一局。

敘利亞局勢穩定，對於中東伊朗為首的什葉派反抗之弧來說意義重大。有敘利亞，反抗之弧才完整，失去敘利亞，就會導致局面出現雪崩效應。如今，確實俄羅斯和伊朗都受困，敘利亞如今兵敗如山。美國一旦藉機扶持一個傀儡政權庫爾德斯坦國的話，將對什葉派反抗之弧之一記重擊。

美國這次戰術出擊可以說是精準到位了，這一招搓中了痛處，現在要看普京政府如何應對了。