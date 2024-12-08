敘利亞叛軍攻入大馬士革　巴沙爾傳出走　軍官：政權已倒台｜最新

敘利亞局勢持續不穩，叛軍12月8日宣布開始攻入首都大馬士革（Damascus），路透社引述2名高官指，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已經離開當地，前往一個不明地點。伊朗、土耳其及俄羅斯等國家呼籲交戰各方以政治方式化解爭議。



敘利亞反對派武裝組織在11月底發動閃電戰後，已奪取西北部的阿勒頗、中部的哈馬和霍姆斯，以及靠近約旦、距離大馬士革以南約100公里的德拉。

路透社引述2名叛軍消息人士指，他們進入大馬士革時，沒發現有軍方部署的迹象。《衛報》及天空新聞等傳媒報道，有網上流傳的片段顯示，原本在大馬士革部署的政府軍士兵於街頭脫下軍服，穿上平民服裝離開。另一段片段則見到叛軍釋放大馬士革附近一個監獄內的囚犯。

1158：消息人士透露，叛軍會在國營傳媒發表首份聲明。

1154：根據航班追蹤網站Flightradar數據顯示，一架敘利亞航空公司的伊爾-76（編號SYR9218）在叛軍攻入首都時從大馬士革機場起飛。這架飛機最初飛往敘利亞沿海地區，當地是巴沙爾的阿拉維派大本營，但中途突然掉頭，朝相反方向飛行了幾分鐘，最終從地圖上消失。目前未知機上人員身份。路透社早前引述兩名熟悉情況的敘利亞高級軍官報道，巴沙爾已經登機離開大馬士革，去向不明。

1133：敘利亞總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）表示自己仍在當地，並準備支持維持管治。他呼籲各方保留為民眾服務的公營部門，亦會與任何由民眾選出的新領袖合作。

1120：敘利亞叛軍稱，巴沙爾已不在大馬士革；位於土耳其的敘利亞反對派領袖Hadi Al Bahra形容，敘利亞史上黑暗一頁已結束。

1116：有知情軍官向路透社表示，軍方指揮官向軍官通報巴沙爾政權已倒台的消息。

1103：半島電視台（Al-Jazeera）報道，敘利亞叛軍已佔領大馬士革的公共廣播機構；政府軍亦已撤出國防部大樓。

2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，數名反政府武裝份子坐在一汽車上。（Reuters）

敘利亞局勢牽動中東局勢，伊朗、土耳其、俄羅斯、伊拉克、埃及、約旦、沙特阿拉伯及卡塔爾外長7日在多哈會面，討論敘利亞問題。他們之後發表聯合聲明，呼籲敘利亞交戰各方停止軍事行動，並保障當地民眾。

他們又認為，敘利亞危機對區內及國際安全構成威脅。