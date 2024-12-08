敘利亞叛軍攻入大馬士革　巴沙爾傳出走　軍官：政權已倒台｜最新

撰文：張子傑
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敘利亞局勢持續不穩，叛軍12月8日宣布開始攻入首都大馬士革（Damascus），路透社引述2名高官指，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已經離開當地，前往一個不明地點。伊朗、土耳其及俄羅斯等國家呼籲交戰各方以政治方式化解爭議。

敘利亞反對派武裝組織在11月底發動閃電戰後，已奪取西北部的阿勒頗、中部的哈馬和霍姆斯，以及靠近約旦、距離大馬士革以南約100公里的德拉。

路透社引述2名叛軍消息人士指，他們進入大馬士革時，沒發現有軍方部署的迹象。《衛報》及天空新聞等傳媒報道，有網上流傳的片段顯示，原本在大馬士革部署的政府軍士兵於街頭脫下軍服，穿上平民服裝離開。另一段片段則見到叛軍釋放大馬士革附近一個監獄內的囚犯。

1158：消息人士透露，叛軍會在國營傳媒發表首份聲明。

1154：根據航班追蹤網站Flightradar數據顯示，一架敘利亞航空公司的伊爾-76（編號SYR9218）在叛軍攻入首都時從大馬士革機場起飛。這架飛機最初飛往敘利亞沿海地區，當地是巴沙爾的阿拉維派大本營，但中途突然掉頭，朝相反方向飛行了幾分鐘，最終從地圖上消失。目前未知機上人員身份。路透社早前引述兩名熟悉情況的敘利亞高級軍官報道，巴沙爾已經登機離開大馬士革，去向不明。

1133：敘利亞總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）表示自己仍在當地，並準備支持維持管治。他呼籲各方保留為民眾服務的公營部門，亦會與任何由民眾選出的新領袖合作。

1120：敘利亞叛軍稱，巴沙爾已不在大馬士革；位於土耳其的敘利亞反對派領袖Hadi Al Bahra形容，敘利亞史上黑暗一頁已結束。

1116：有知情軍官向路透社表示，軍方指揮官向軍官通報巴沙爾政權已倒台的消息。

1103：半島電視台（Al-Jazeera）報道，敘利亞叛軍已佔領大馬士革的公共廣播機構；政府軍亦已撤出國防部大樓。

2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，數名反政府武裝份子坐在一汽車上。（Reuters）

敘利亞局勢牽動中東局勢，伊朗、土耳其、俄羅斯、伊拉克、埃及、約旦、沙特阿拉伯及卡塔爾外長7日在多哈會面，討論敘利亞問題。他們之後發表聯合聲明，呼籲敘利亞交戰各方停止軍事行動，並保障當地民眾。

他們又認為，敘利亞危機對區內及國際安全構成威脅。

敘利亞叛軍宣布奪取霍姆斯　逼近大馬士革　政府否認總統離開首都俄外長稱將向敘利亞提供軍事援助反政府武裝逼近霍姆斯　中東3國外長會晤　商討敘利亞局勢
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