Elon Musk將美國政府推向停擺？　華府政治繼續空轉

本文出街之時，美國聯邦政府還有不足24小時就會進入停擺－－除非國會能趕在美東時間12月21日凌晨零時之前通過臨時撥款，並由總統拜登（Joe Biden）簽署成法。

這次臨時撥款爭議，極其荒謬。本來國會兩黨議員談了幾周已經談出了一個長達1547頁的臨時撥款法案，共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也表明支持。撥款將會延續聯邦政府運作到明年3月，也包含額外的災害和農業援助項目，以及一系列議員們各有所求而得的條款。

雖然共和黨內主張「小政府」的傳統政客，以及以「反建制」作政治招牌的人物一直反對約翰遜與民主黨達成臨時撥款協議，甚至支持直接讓聯邦政府停擺，不過，在聖誕節前夕，大家只想安心度假，這些「反對派」只是「角色扮演」一般的演演戲，人們原預期最終臨時撥款也會獲得通過。

12月19日，眾議院議長約翰遜在國會大廈見記者。（Reuters）

豈料在臨時撥款法案公布之後的一天（18日），獲特朗普（Donald Trump）委任為「政府效率部」（DOGE）領導者之一的馬斯克（Elon Musk）卻突然發難，一天之內發布超過150條X推文反對該臨時撥款法案。其後，特朗普自己也跟隨反對，要求臨時撥款去除議員各有所求的不同條款，並押後又或者直接撤銷來年1月正式到期、卻能靠財政部以會計手段延至年中的國債上限規定。

一時之間，正準備放大假的國會陷入大亂。雖然政府停擺期間，必需的服務也能維持正常（只是聯邦僱員需要暫時無薪工作），但聖誕節前預計高達4000萬人的航空交通高峰期可能會因此出現延誤等問題。因此，停擺必需避免。

到19日，約翰遜順應特朗普之意，提出了一份只長116頁的新臨時撥款法案，將絕大部份的附加條款都去除掉，只保留原有1000億美元的災害和農業援助，並將國債上限規定的生效期押後兩年。自知停擺無益的特朗普也迅速支持新版臨時撥款，希望迫民主黨人接受，並在宣傳上把潛在停擺的責任推到民主黨身上。

特朗普發文支持新的臨時撥款法案，該法在19日稍後的表決中未獲通過。（Truth Social網站截圖）

雖然民主黨一直支持廢除國債上限，認為國會已經通過了的政府開支不應該再進一步受到國債上限的限制，但他們此刻當然不會逆來順受，讓還未上台的特朗普憑一張嘴推倒國會原有的兩黨共識。

約翰遜19日急行軍把116頁的新版臨時撥款付諸快速表決。快速表決需要三分之二眾議院議員支持。最終，幾乎所有在席的民主黨議員都投了反對票，還有38位共和黨議員跟隨，新版臨時撥款在174票贊成、235票反對之下不獲通過。

民主黨人當然呼籲約翰遜把原本的兩黨法案付諸表決。但由於特朗普已經出言反對，恐怕大多數共和黨議員將會投票反對，即使民主黨全面支持，約翰遜也難以湊夠三分之二的票數支持。

如此另一場的聯邦政府停擺又再進入倒數階段。

左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評共和黨人聽命馬斯克而非美國人。（X網站截圖）

這次停擺之爭，有不少荒謬之處。

首先，民主黨人和馬斯克的支持者都把這次兩黨臨時撥款法案在最後一刻被叫停的功勞歸功馬斯克本人，將後者稱為「馬斯克總統」，指責或稱讚後者架空特朗普。當然，馬斯克X推文的影響力全靠特朗普背書，只要特朗普同馬斯克作出分割，馬斯克即使是全球首富，也只是一個普通商人。

可是，雖然自特朗普上台之後，人們都在猜測兩人會在什麼時候決裂－－畢竟特朗普受不了別人搶他風頭，而馬斯克卻最愛搶風頭－－但直至今天，馬斯克卻還是特朗普身邊的「第一老友」（First Buddy）。到底未來4年真正主導美國國政的會否是這位南非出身、沒資格當美國總統的世界首富？

其次，特朗普在最後一刻配合馬斯克叫停兩黨議員早就談成的臨時撥款，明顯是要迫國會共和黨人對他公開表示臣服。此前，在極具爭議的國防部長人選問題上，特朗普已經透過公開施壓，迫使以軍中女性地位為主要議題之一的共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）轉軚支持曾公開反對女性上戰場、身陷性侵醜聞的海格塞斯（Pete Hegseth）。

馬斯克在其社交媒體X上預言來年1月20日特朗普上台前國會也不會通過任何法案。（X網站截圖）

然而，這種公開政治鬥爭，無論最後特朗普能否如願以償，卻是以美國政府可能陷入停擺、美國人民連放假也不得安心為代價。

這場停擺鬥爭，也突顯出美國政治與管治的脫離。為了趕忙避免停擺，國會議員都被迫「加班」，可能會嘗試提出一個極短期的撥款法案，將停擺爭議押後在假期之後。但這些額外的工作，全都是為政治服務，與美國的管治毫無關係。

自特朗普提出反對之後，這次臨時撥款的爭議核心變成了本來沒有人在提的國債上限。國債上限的存廢，當然是一個嚴肅議題，其支持者認為這種限期能夠定時警醒國會有必要推動美國政府削減財政赤字，其反對者則認為國債上限是一種重覆立法，即然國會已經撥款，就不必要再為這些撥款通過另一項立法來增加借貸，這種重覆立法也給了兩黨政客多一個以政府停擺來作談判籌碼的機會，增加美國政府的不確定性。

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為特朗普出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

然而，這些嚴肅的討論，在這次停擺鬥爭中，根本不是人們的論題。

更可笑的是，特朗普的政治招牌之一就是要把聯邦政府當成一盤生意來經營，其「政府效率部」的建立和馬斯克的任命，就是要大減政府開支。若然如此，為何特朗普還要主張國會在他上台前提前押後或廢除國債上限，試圖避免他上台後要為國債問題面對認真討論？這豈不是擺明車馬的說一套做一套嗎？（按：共和黨人通常在野主張削開支，但到上台之後往往是大增開支的政黨。）

美國政壇為政治鬥爭而折騰空轉的弊病，在這場突如其來的停擺爭議中展露無遺。