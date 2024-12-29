中國對菲律賓狠話說盡，下一步行動對台海局勢有風向標意義

新增對美國開放四個軍事基地、恢復美菲聯合軍演、永久部署美國中程導彈－－菲律賓自小馬可斯政府上台後在親美方面一騎絕塵，走得相當遠。這和杜特爾特政府時期中斷美菲軍演，在南海問題上克制迥然不同。

菲律賓先說不在中美間選邊站隊，後引入美國勢力挑動對抗，先承諾美國中導系統演習完就會撤走，後又改口將永久部署。如此言而無信、背信棄義，着實無需對其留情。

近來中國外交部和官方媒體一哄而上批判菲律賓，並用搬起石頭砸自己的腳這樣的重話敲打，態度強硬猶如會馬上出手懲罰菲律賓一般。

美菲關係／美菲軍事合作：圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3周的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

菲律賓認為有美國的支持，中國就對其無可奈何。力少而不畏強，無理而侮大鄰，做法確實不高明。

但這只是該事件的一個側面。菲律賓新增對美國開放四個軍事基地、恢復美菲聯合軍演、永久部署美國中程導彈，這一系列的變化，是中美鬥爭的一個局部。

2023年4月菲律賓新增對美國開放的四個軍事基地，其中三個位於呂宋島北部，靠近巴士海峽，最北側的米洛·奧西亞斯海軍基地，距離台灣島的直線距離只有400公里。另外一個位於巴拉巴克島靠近南海。正如菲律賓前總統杜特爾特所說，美國需要一個「平台」，來應對可能與中國發生的衝突，而這些美軍基地，就是這樣的存在。

圖為2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為他身在「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統，在他身旁的是一名美軍。（Reuters）

在台海，解放軍近年來的一系列圍島演習展現出強大的區域拒止能力。近日駐紮在日本沖繩的美軍撤退到關島第二島鏈，表面原因是沖繩民眾反對，根本原因是沖繩基地位已經處於解放軍打擊範圍之內，沒有太大軍事防禦價值。在南海，解放軍近年來填海與軍事基地建設同步推進，相當於擁有多艘不沉航母的解放軍，打擊能力和防空制勝能力大大增加。這些促使美軍必須在亞太地區加強部署才能穩住陣腳。

此番進駐菲律賓的這套被稱為「提豐」（Typhon）的陸基導彈系統，是美國陸軍「遠程精確火力」計劃的一部分，由洛馬公司研製，主要用於發射「戰斧」巡航導彈和「標準」-6彈道導彈。經過改裝後的新型「戰斧」，最大射程達1700公里，「標準」-6的射程，則為370公里。菲律賓呂宋島北部距離台灣三四百公里。距離海南島1000公里左右。

美軍在菲律賓部署中程導彈系統，不只南海、台海，中國東南沿海大部分領導都在輻射範圍之內。這也就是美國太平洋陸軍所說的，美軍首次在菲律賓呂宋島北部部署了中程導彈，具備「里程碑意義」。

中菲船隻南海仁愛礁碰撞：圖為10月22日，一艘在南海爭議海域遭中國海警船攔截的菲律賓船隻。（Reuters）

這是美國針對中國力量增長的一個反制，是反撲。美國這樣的大國，不可能對中國的實力增長無動於衷。正如抗日戰爭時，中共在華北給日本來了個百團大戰，日本轉手就對中共控制的根據地進行大掃蕩。戰爭有殘酷的法則，力量此消彼長。中美鬥爭也是如此你來我往。

2024年11月中國公布黃巖島領海基線，用意也並不全在領土之爭。黃巖島東距菲律賓蘇比克灣約126海里，宣佈黃巖島領海基線之後，解放軍對黃巖島的控制將會是全方位的，大規模建設之後的黃巖島將是威懾美國駐軍事基地的重要砝碼。在美國駐菲軍事基地的大後方，未來中國的軍事存在將會產生全新的制衡局面。

中美博弈正酣，雙方都沒有認輸，都認為還有機會。層層升級到無能為力的境地時，才會動用最後的手段。或奮力一搏，或握手言和，都有可能。因此，現在並不是中美終極攤牌的時刻。

中菲撞船事件頻發，具有中國官方北京的社交媒體賬號「玉淵譚天」8月31日稱拿到2張中菲船舶發生衝突的獨家照片。現場除了菲律賓海警船，還有美軍P8A幹擾海警執法行動。（微博賬號「玉淵譚天」）

中美之間的軍事鬥爭，不是菲律賓不開眼捲入其中的問題。中國可以拉攏杜特爾特政府疏遠美國，美國自然可以拉攏小馬可斯政府扳回這一局。鬥爭是一個長線的動態過程。

美國看重對亞太的軍事控制權。中國何嘗不是要為了核心利益做充分的準備。以菲律賓的地理位置、戰略地位，註定就是大國鬥爭的犧牲品。

中國對菲律賓狠話說盡，下一步很可能採取更實際的動作。這有可能是中美軍事衝突是否會爆發，中美會否短兵相接的試驗場。美國敢不敢在爭議領土協防菲律賓，是美國的對華軍事訛詐成立與否的風向標。這對台海局勢將有實質性借鑑意義。