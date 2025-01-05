中國衝擊把日本製造打回原形｜點經

中國汽車製造商的崛起正在重塑全球汽車產業，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）之間的合併談判就是其他車企嘗試應對這一競爭威脅的最新例證。相信一定是在無奈之下，才成立了「失敗者聯盟」，來共同應對劇烈變動的全球產業局勢。

之所以會發生這樣的事情，除了他們自己作死大規模造假被反噬之外，還有一個重要的原因，那就是中國汽車行業崛起的速度實在是太快了，已經嚴重擠壓到了他們的生存空間。

傳統車商這幾年「壓力山大」，特斯拉（Tesla）的崛起，加上比亞迪等中國車商的快速成長，讓許多日系品牌在中國市場節節敗退。

必須承認的是，新能源汽車是日本車企的「阿喀琉斯之踵」。日本車企雖然在傳統燃油車領域有着驚人的積累，但在新能源賽道上顯然被中國彎道超車。以比亞迪、蔚來、理想為首的中國品牌，早已領先全球在電池技術和整車智能化上探索出成熟路徑。數據顯示，2022年開始全球新能源銷量前十有六席被中國品牌佔據，這個成績可是對豐田、本田的直接衝擊。面對這樣的玩家，日本的緩慢轉型更像是固守陣地的一場自我消耗。

2024年3月15日，日產汽車公司社長內田誠（左）與本田汽車公司社長三部敏宏（右）在日本東京召開記者會，宣佈締結在電動汽車等領域開始探討戰略合作的備忘錄。（ Reuters）

事實上，汽車領域只是日本產業的其中一個切面。

再看曾經日本最引以為傲的家電領域。回到2009年，全球家電市場，日本企業的份額接近40%。然而僅僅十年後，這個比例就被中國企業按在地上重塑，中國廠商以壓倒性的60%佔據了主導地位。如今中國廠商格力、美的的身影已經鋪滿了從亞洲到歐美的海量市場。單靠性價比中國品牌或許已經足夠厲害，但再加上技術創新和高端化戰略之後，日本企業只能眼睜睜看着對手拿走越來越多高價值客戶。

同樣，在通訊領域，從前提起通訊技術，NEC、富士通（Fujitsu）是當仁不讓的領跑者。而現在呢？華為和中興早在5G時代樹立了技術壁壘。日本曾經對全球通訊市場進行過雄心勃勃的佈局，但隨着研發投入下降、技術升級滯緩，這些都成了過去式。而中國企業則憑藉技術優勢成為市場主角，即便面對海外訂單的重重限制，依然保持着強勁的成長勢頭。

富士通筆電（laptop）曾為銷售主力產品, 但已漸失去巿場, 現主力提供技術和商務解決方案。﹙路透社﹚

上述的幾個案例，或許能讓我們看清這場轉折背後的用力之處。歷史總是充滿戲劇性，那些看似堅不可摧的強國和企業，不知什麼時候就會悄然動搖根基。中國和日本在這場不見硝煙的較量過程中，已經無聲息地悄悄改寫了東亞地區乃至全球工業版圖。

就說汽車產業。在2019年的時候，中國汽車在全世界基本還是默默無聞，很少有人會認為中國汽車產業已經崛起，可是僅僅過了兩年之後，2021年，中國就超過韓國成為世界第三大汽車出口國，然後又過了一年，中國又超過德國成為了世界第二大汽車出口國。

正當所有人還在驚訝於中國汽車崛起的速度的時候，2023年中國汽車出口數量正式超過日本，登頂了世界第一。這種增長速度在2024年還在延續，預計中國汽車銷量又是一個新的記錄。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

不僅僅是汽車行業，其他行業也在衝擊着全球的產業鏈。對此感觸最深的應該是韓國人，因為他們的優勢項目現在都被搶佔了大量的市場，比如說鋰電池領域，韓國的LG化學曾經是該領域的世界霸主，可是隨着我們寧德時代的崛起，LG化學的市場份額已經縮水到了1/3。還有造船行業，曾經韓國天下無敵，可如今中國造船業接到的訂單已經是韓國的3倍有餘。至於液晶面板、汽車、半導體這些領域，韓國也全面的受到了中國的擠壓。

甚至就連美國也是切實感受到了嚴重的危機感。就以華為一家企業來說，手機領域在挑戰蘋果，鴻蒙系統在挑戰Google，華為在數據庫領域在挑戰甲骨文，還有自動駕駛、AI大模型領域、電腦操作系統領域，華為也分別在挑戰Tesla、英偉達和微軟公司。一旦華為徹底完成蜕變那恐怕將掀翻半個矽谷。而中國不止一個華為公司，還在其他領域也在對美國的產業發動全面衝擊。由這個角度看，就知中國和美國的這場「鬥爭」壓根就沒有迴旋的餘地。

華為為港大提供4K高清教學直播。新系統同時可以識別關鍵應用程式，確保教學過程順暢。（鍾詠茵攝）

還是說回日本的情況。必須要承認：日本工業傳奇的落幕。這就是一個強者的退場。從2012年到2024年，日本的GDP從6.2萬億美元跌到了4.2萬億美元，這種下滑速度讓人不得不追問：堂堂昔日的亞洲巨人，到底經歷了什麼？

過去幾十年裏，日本製造那可是響噹噹的金字招牌，隨便提幾個名字，都能秒殺整個行業。比如豐田在汽車製造上的「零缺陷」管理、SHARP在液晶屏幕上的絕對霸主地位、索尼（SONY）對電子娛樂的重塑，甚至連造船業也一度把全球一半的市場收入囊中⋯⋯然而，這些曾經亮閃閃的金牌如今都開始褪色。

2019年，Sony曾在銀座舉行Walkman誕生40周年紀念展。（hk01圖片）

如果說這次中日產業糾葛是一場沒有硝煙的戰爭，那日本的「失勢」和中國的「得勢」並不是任何單一行為的結果，而更像是一種勢能的轉換。用道家哲學來說，這是一種「順勢而為」的勝利：中國在全球化、技術潮和消費升級中找準了自己的位置，而日本，卻因為慣性和自傲錯過了時代轉折的剎那。日本製造並不是沒有嘗試出擊，但那種小心翼翼又步步為營的策略，顯然應對不了一個敢拼、敢試的後起之秀。

而中國，不僅僅是在產業鏈佈局上佔得先機，還展現出一種迫不及待的生命力和創新力。

全球工業的競爭早就超越國家範疇，成了企業、科技和戰略的綜合較量。如今的中國，憑藉規模與技術兩頭贏的打法，改變了不止一個行業的格局。而日本如果不能更好地適應變化，它的「黃金時代」，真的離得越來越遠了。