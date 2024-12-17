德國也要變天了 究竟什麼問題 | 點經

不久前，法國議會推翻了法國政府，韓國國會通過對尹錫悅的彈劾。如今，德國總理朔爾茨也沒有通過信任投票。根據德國聯邦《基本法》第68條，德國總理可以要求總統解散聯邦議院，然後將在60天內舉行大選。根據9月份的民意調查，朔爾茨政府在德國越來越不受歡迎，已經是有史以來最不受歡迎的總理之一。也就是說，2025年2月23日舉行的大選上，德國也要換政府了。



當然，這次是朔爾茨（Olaf Scholz）有意讓信任投票不通過的，主要是因為他也不想和綠黨聯合執政了。之前，在11月6日，朔爾茨發表聲明稱，由於缺乏「合作的信任基礎」，財政部長林德納（Christian Lindner）已被解職。而這個林德納是自民黨主席，所以在被朔爾茨解職後，林德納就宣佈自民黨所有部長退出由社會民主黨、綠黨和自民黨組成的聯合政府。簡單說，就是德國當前的紅綠燈政府（朔爾茨所在的社會民主黨（社民黨）、與綠党和自由民主黨（自民党），進行聯合執政，因為這三個黨派顏色是紅綠黃，所以本屆德國政府被稱為紅綠燈政府）是走到盡頭了，所以只能選擇解散，提前舉行大選。

這次德國即將提前舉行大選，雖然還要兩個月時間，但結果大概率就是中右翼的基督教民主聯盟（基民盟/CDU）與基督教社會聯盟（基社盟/CSU）組成的聯盟黨大獲全勝，極右翼的德國選擇黨位居第二。為什麼如此判斷？

由於缺乏「合作的信任基礎」，財政部長林德納（Christian Lindner）已被解職。(Reuters)

有兩個大背景。其一，今年6月的歐洲議會選舉，已經確立歐洲右轉的大趨勢。第二，特朗普已經勝選，美國已經確定右轉。美國的右轉，會加速歐洲本來存在的右轉趨勢，這是也壓垮朔爾茨的最後一個秤砣。在世界經濟不景氣的大背景下，全球又掀起一波右轉浪潮，各國都會變得更加的保守。其實可以看到，最近很多國家政局不穩。日本換人、韓國尹錫悅搞出戒嚴鬧劇、法國政府被議會推翻，再到這次德國也要提前大選。這根本上來說，就是世界經濟不景氣下，各國民眾有強烈右轉傾向的結果。所以，德國右轉也在所難免。

事實也是如此。德國選擇黨今年取得了重大進展，9月成為自1945年以來第一個贏得州選舉的極右翼政黨，當時它在東部圖林根州贏得了近三分之一的選票，令中間派政黨震驚和刮目相看。

德國右轉是一個結果，造成這個結果的動因還是德國經濟發展出現了極大的問題。實際上，「德國停滯」，在未來相當長的一段時間內成為了歐元區經濟問題的一個核心詞彙。

歐洲汽車銷量已經降到了三年來的最低水準。圖為德國沃爾夫斯堡的歐洲最大汽車工廠。(Reuters)

10月份，德國聯邦政府發佈秋季經濟預測報告，將2024年德國GDP增長預測從此前的0.3%下調至-0.2%。同時，多家機構集體將今年德國的GDP預期下調至-0.1%。這意味着，德國可能面臨連續兩年經濟衰退，成為G7中表現最差的經濟體。

德國時間10月30日，「德國經濟引擎」大眾汽車集團發佈的第三季度財報顯示，三季度淨利潤從去年同期的43.4億歐元降至15.7億歐元，同比大跌63.8%；營業利潤為28.6億歐元，同比大跌42%；營業利潤率從6.2%降至3.6%，為四年多來最低水準。

為了應對挑戰，大眾汽車宣佈史無前例的重組，計畫關閉至少三家德國境內工廠、裁撤數以萬計員工並收縮其在德國所有剩餘工廠規模，同時要求14萬名工人集體降薪10%。目前，大眾汽車正與工人展開拉鋸式的談判。當月，德國失業人數增加了2.7萬人，失業人口達到286萬人，失業率保持在6.1%左右。德國人對大眾汽車有着深度的依賴感，其業績「暴雷」無疑給德國的經濟前景蒙上一層陰影。

在全球化浪潮的推動下，德國依靠汽車、化工和機械製造等傳統優勢產業，一度在全球市場佔據舉足輕重的地位。(Reuters)

曾經，德國以其強大的工業基礎長期享譽全球。然而，近幾年，這一傳統優勢領域正經歷一場深刻的結構性危機，涉及範圍之廣讓人不禁質疑：德國工業的未來究竟在何方？

德國經濟以其工業密集型結構著稱。在全球化浪潮的推動下，德國依靠汽車、化工和機械製造等傳統優勢產業，一度在全球市場佔據舉足輕重的地位。工業對德國經濟的貢獻顯著，其產值佔國內生產總值（GDP）的五分之一，遠超法國、英國等西方國家。

這種工業密集型模式在過去幾十年中為德國創造了巨大的經濟財富，但也為今天的困境埋下伏筆。

德國汽車行業的萎縮，進一步影響當地化工、機械製造，甚至是電子工業等行業。(Reuters)

首先，依賴傳統行業，創新能力不足。德國的工業優勢主要集中在汽車、化工和機械製造領域。這些行業的起源可追溯至19世紀。然而，隨着全球經濟的數位化轉型，德國在人工智慧、雲計算和生物技術等新興領域的表現遠遠落後於美國和中國。與此同時，德國企業更多依賴於既有產品的全球化擴張和漸進式創新，而非顛覆性創新，導致在新技術領域逐漸被邊緣化。

其次，投資方向偏差，忽略本土發展。德國企業過去多將利潤再投資於海外市場，如中國和美國，而非投入國內研發或新興產業。這種戰略雖然在短期內提升了企業的全球競爭力，但也削弱了德國本土的生產力和創新能力。長此以往，德國經濟逐漸對外部市場形成過度依賴，抗風險能力大幅下降。

其三，產業過度集中於汽車行業。如果說德國工業是一個巨人，那汽車行業就是它的心臟。而如今，這顆心臟正在經受前所未有的衝擊。汽車行業吸納了40%的研發資金。儘管這種集中在過去數十年中帶來了豐厚的回報，但隨着全球向新能源車轉型，傳統燃油車市場的萎縮正在削弱德國汽車產業的核心競爭力。

根據9月份的民意調查，朔爾茨政府在德國越來越不受歡迎，已經是有史以來最不受歡迎的總理之一。(Reuters)

更讓人頭疼的是，這不是單單一個行業的事。德國的化工、機械製造，甚至是電子工業，很多都依附於汽車行業。當汽車工業啞火時，整條供應鏈都開始崩塌。

德國的工業困局不僅局限於某一行業，而是滲透到幾乎所有生產領域。根據Ifo研究所的調查，約有11%的德國製造企業擔憂其生存前景，四分之一的生產能力閒置。特別是在汽車行業。以大眾、寶馬和賓士為代表的德國汽車巨頭，如今面臨巨額虧損。電動車的崛起使得傳統內燃機技術的價值快速縮水。德國在新能源車領域相較特斯拉等先行者處於落後地位，加之國內研發過度集中於汽車行業（佔總研發投入的40%），其他潛力行業發展明顯受限。另外就是化工與機械製造的衰退。這些曾經支撐德國工業的傳統領域，如今也因為全球需求減少、原材料價格上漲以及供應鏈問題而陷入低迷。此外，新興市場國家如中國對這些行業的競爭能力快速提升，進一步壓縮了德國的市場份額。即便是藥品製造等相對穩定的領域，近年來的表現也開始下滑。高昂的能源成本、複雜的法規以及勞動力成本的上漲，持續削弱德國工業的競爭力。

總體來說，德國傳統企業在漸進式創新的路徑中逐漸顯現疲態。德國嚴重的官僚主義、低下且低效的公共投入、老齡化少子化、大眾汽車及大型企業僵化的機制，過度謹慎的傳統以及落後的金融制度導致其錯失資訊時代，這些都是德國經濟的積弊。

德國停滯，已經開始。而且形成一個閉環：經濟停滯，直接導致社會更加的保守，掀起一波右轉浪潮，而右翼勢力的崛起可能給德國帶來更大的不確定性。