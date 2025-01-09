如皇帝盯上臣子姬妾：怎麼理解特朗普想吞併加拿大和格陵蘭？

首先，言為心聲，特朗普多次說這個話，而且在引發爭論後不僅不收口，反而說得更露骨，還在社交媒體貼出想象的新美國地圖，說明他絕不是突然腦洞大開，光嘴上說說，圖個嘴巴痛快，而是確實有這個想法。

打開北美地圖就可以發現，加拿大、格陵蘭和美國在地理上確實聯繫特別緊密，特別加拿大，夾在美國本土和阿拉斯加之間，可能在特朗普的政治地理概念裏，就應該合併成為一個國家。

更不用說，格陵蘭是個人煙稀少的島嶼，還駐有美國軍事基地。加拿大的經濟、安全，都嚴重依附於美國，對外政策也唯美國馬首是瞻。這兩個地方，都相當於美國的附庸。

所以特朗普有這個想法，想讓加拿大成為美國的第51洲，不排除使用軍事手段控制格陵蘭和巴拿馬，這些說法雖然荒唐，一點國際法意識和現代主權國家的概念都沒有，但是卻一點都不奇怪。

特朗普這個人，你和他說國際法，試圖用威斯特伐利亞體系形成以來的民族國家的傳統概念來束縛他，是必然會失敗的。因為他就是個跳脱傳統框架的人，他所以能出名，能以一介商人突然躥紅成為總統，在身披重罪的情況下還能再挾民意殺回白宮，就是因為他的非傳統、反傳統。

其次，特朗普的說法，反映了美國和加拿大、丹麥、巴拿馬等這些小夥伴的不對等關係。

用一個形象的比喻，特朗普想把這些地方變成美國領土的想法，就如同一個皇帝，相中了臣子美豔的姬妾，看到人家漂亮，就想把對方弄到自己的後宮。在中外歷史上，這樣的事情可不少，而且十有八九，皇帝都得手了。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

為什麼皇帝會有這樣的想法，而且還總能順利得手？說到底，還是皇帝和臣子的權力位階不同，在皇帝面前，臣子沒有任何討價還價能力，臣子的東西包括家人都是皇帝的黎民，甚至連臣子的小命都攥在皇帝手裏。

加拿大、丹麥、巴拿馬雖然都是主權獨立國家，但是它們與美國的關係，在本質上，就是這種皇帝與臣子的關係。它們在美國面前，沒有任何討價還價能力。

皇帝會不會把臣子的東西沒收，會不會把臣子的姬妾搶過來納入後宮，完全看皇帝有沒有對自己進行道德規範的能力。

而特朗普恰恰是一個無法以傳統道德進行自我規範的總統，他喊出讓加拿大成為美國第51洲，要求把格陵蘭和巴拿馬置於美軍事控制之下，再正常不過了。

對特朗普的這些想法，加拿大、丹麥等能做的回應非常有限，只能苦笑兩聲應付過去。因為如果美國真要吞併，他們是根本無還手之力的，世界其它國家，包括中俄也沒有介入阻止的意願和能力。

加拿大和丹麥、巴拿馬只能安慰自己，幸好冒出這個想法的是美國不是俄羅斯，因為如果是俄羅斯的話，可能就不是光嘴上說說，而是要付諸行動，通過發動戰爭，把他們給吞併了的。

另外他們也要祈禱特朗普只能再做一個任期，祈禱特朗普以後儘量少說這樣的話，因為如果特朗普修憲再做八年，任內他反覆說，反覆向美國人灌輸，當它成為一個全民的普遍願望，在選舉機制下，接下來說不定哪任美國總統，真有可能把它作為一個施政綱領，把這幾個地方給吞併了。