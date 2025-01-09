聯儲局議息紀錄：特朗普政策或增加物價壓力風險　減息步伐將放緩

美國聯儲局於1月8日發布上月議息會議紀錄，顯示與會官員一致認為，美國今年通脹會繼續放緩，但對候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的政策表示憂慮，認為物價壓力風險或增加。考慮到未來的不確定性，以及2024年已累計減息1厘，與會者認為應適當放慢政策寬鬆步伐。大多數與會者表示，在進一步考慮減息時可採取更謹慎態度。



會議紀錄指出，與會者預計通脹將繼續向2%的目標回落，儘管最近的通脹數據高於預期，以及貿易和移民政策可能出現變化，令通脹達到目標的過程或比預計時間長。

議息紀錄未實際點名特朗普，但多次提到移民和貿易政策潛在變化，可能影響美國經濟。與會者提到，特朗普政府矢言驅逐無證移民、收緊邊境，和提高進口商品關稅，指可能會導致經濟增長放緩、失業率上升，但需要時間來確定對經濟、就業和通脹的實際影響。

與會者預測，美國經濟狀況將保持穩健，但國內生產總值的增長，將比此前的預測略為放緩，且失業率會略有上升。

聯儲局於上12月18日結束一連兩日的議息會議，將聯邦基金利率下調0.25個厘，但並非與會者一致決定，有官員支持利率維持不變。聯儲局將在1月28日至29日再度舉行會議，市場預期利率將維持在目前的4.25%至4.50%區間。