第二次逮捕尹錫悦為什麼會成功？

韓國總統尹錫悦1月15日被捕，他是韓國憲政歷史上首位被逮捕的總統。此前1月3日韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）曾經實施對尹錫悦的逮捕行動，但在對峙5個多小時之後以失敗告終。此次逮捕尹錫悦的行動為什麼會成功？到底發生了什麼？

此次逮捕成功是策略性成功。

上次逮捕發生在1月3日，而簽發逮捕令的時間是2024年12月31日，簽發逮捕令兩天後實施逮捕給了尹錫悦一方充分的時間進行人員動員和準備。逮捕時間是上午七、八點鐘開始，在白天進行，給了尹錫悦支持者阻礙逮捕的便利時機。

圖為2025年1月15日，韓國公調處再度執行對尹錫悦的逮捕令，官邸大門有總統府警衛處人員守候。（Reuters）

而此次1月15日在清晨實施逮捕。從時間上來說，實施逮捕令出其不意攻其不備。且凌晨實施逮捕，尹錫悦一方沒有進行更為充分的群眾動員，現場組成人牆護衛尹錫悦的主要是尹錫悦律師團和國民力量黨國會議員。現場阻擋執法人員進入官邸的尹錫悦支持者並不多。等待天亮之後支持尹錫悅的示威者達到六千多人，但僅限於在總統官邸週邊表達立場，對逮捕行動不構成影響。

更為重要的一點事，公調處1月3日首次實施逮捕令派出的公職人員為150人，包括公調處相關人士30人和警方特別偵查團120人。而總統警衛處共有700多名工作人員，負責韓國總統官邸警衛的是陸軍首都防衛司令部第55警衛隊，當時組成人牆阻擋逮捕的人數是實施逮捕人員的兩倍以上。當時的情況下，公調人員不是警衛處的對手。

而經過第一次逮捕失敗之後，公調處吸取教訓，聯合警察廳國家偵查本部、國防部調查本部三方出動。將逮捕任務交給了韓國警察廳，此次執行逮捕任務時，警方出動上千人。從警方人員規模來說比總統警衛處的人員多。這種實力上的壓倒性對比是可以成功實施逮捕的根本原因。由於有國防部調查本部出動，14日晚些時候在收到執行尹錫悦拘留令的公文時，第55警衛隊回覆了「批准進入」，相當於打開了官邸外圍阻截線。

圖為2025年1月15日，韓國執政國民力量黨議員站在總統尹錫悦的官邸外，阻擋公調處執行逮捕令。（Reuters）

執行逮捕令能否成功取決於總統警衛處人員是否抵抗。第一次實施逮捕時，總統警衛處精心部署，態度強硬。而此次實施逮捕令之前警方已經對總統警衛處處長、副處長進行了傳喚。1月3日首次逮捕尹錫悦失敗當天，韓國「共同調查本部」就對總統警衛處長樸鍾俊（音）、警衛次長以妨礙執行特殊公務的罪名立案調查。迫於調查壓力，朴鍾俊1月10日向代總統崔相穆提交辭呈，辭呈「已被受理」。1月15日當天在實施逮捕尹錫悦之前，警方率先逮捕了代行總統警衛處處長職權的警衛處次長金成勳。

逮捕尹錫悦之前採用剪裙邊的手法，對其重用的得力警衛官員進行有針對性的打擊，護衛尹錫悦最為得力的警衛處處長副處長一個辭職一個被捕，未來有可能任命多少逮捕多少。這是對剩餘警衛人員的有針對性的恐嚇和打擊，降低了警衛處誓死保護總統進行抵抗的決心。

尹錫悦非常清楚，如果堅決抵抗，將會發生流血事件，也不一定能夠成功，抗爭到最後一刻已經沒有意義。主動走出總統官邸是最後的體面。