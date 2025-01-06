尹錫悦逮捕令今到期　韓國公調處與時間競賽　總統官邸築「屏障」

韓國法院2024年12月31日簽發了針對總統尹錫悦的逮捕令，但執法人員的行動遭到總統警衛人員阻攔，未能成功執行逮捕令。據韓國《中央日報》1月6日報道，由於逮捕令將在今日到期，執法人員可能再次採取行動，韓國總統警衛處已加強戒備，使用鐵絲網和大巴車封鎖了總統官邸。



韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）6日表示，已於5日致函韓國警察廳國家調查本部，將執行逮捕尹錫悦的任務移交給警方。

韓國警方相關人士稱，公調處在沒有經過事先協商的情況發來公函，警方正就執行逮捕令的事宜進行「法律研討」。

尹錫悦官邸外1月6日繼續「擺車陣」，有多部巴士擋在門口（Reuters）

報道稱，韓國警方將在進行審查和內部會議後，確定第二次執行逮捕令的具體方向。

韓國法院簽發的逮捕令將在1月6日過後失效，公調處將不得不向法院申請延長逮捕令期限，或在有效期的最後一天內再次執行逮捕。截至當前，公調處尚未採取任何行動，一名官員表示：「上午很難作出決定。」

由於執法人員可能再次嘗試執行逮捕令，韓國總統警衛處也加強了戒備，擺出「對抗到底」的姿態。《中央日報》注意到，警衛人員已在總統官邸周圍築起「屏障」，使用鐵絲網封鎖了道路。警衛人員還使用大巴車阻擋道路，防止大量人員同時進入。

去年12月，韓國公調處以涉嫌發動內亂和濫用職權為由，多次傳喚尹錫悦接受調查，但尹錫悦沒有作出任何回應。公調處12月30日向韓國法院申請針對尹錫悦的逮捕令，首爾西部地方法院於12月31日簽發逮捕令。這是韓國憲政史上首次對現任總統發出逮捕令。

當地時間1月3日，公調處曾嘗試對尹錫悦執行逮捕令，但遭到總統官邸內200多名警衛和軍人的阻攔，未能執行成功。

公調處隨後承認，只要總統警衛處不解除戒備，基本不可能對尹錫悦執行逮捕。據韓聯社報道，公調處已於4日下午致函代總統崔相穆，要求其下令總統警衛處配合執行逮捕令。尚不清楚崔相穆是否作出了回覆。

2025年1月6日，尹錫悦官邸外繼續「擺車陣」，有多部巴士擋在門口（Reuters）

韓國總統警衛處長樸鍾俊5日則發表聲明稱，在逮捕令執行存在司法程序爭議的情況下，總統警衛處若配合執行逮捕令，無異於放棄總統警衛職責，構成失職。

樸鍾俊表示，總統警衛處並非有意阻礙調查機構執法，儘管目前尹錫悦因國會通過彈劾動議案而處於停職狀態，但他仍是現任韓國總統，依法應享受與其身份相符的保護。

《韓民族日報》稱，由於公調處未能成功執行逮捕令，大批韓國民眾已連續數日在總統官邸附近舉行抗議活動。當地時間6日上午，市民團體「尹錫悦立即下台·社會大改革緊急行動」在抗議現場召開新聞發布會，指責公調處沒有在獲得逮捕令後採取行動。

該團體表示：「我們對公調處的無能感到憤怒，即使有法院逮捕令，也只嘗試進行了一次逮捕。」他們呼籲韓國警方立即採取行動，在逮捕令到期前抓捕尹錫悦。

韓國《東亞日報》報道稱，支持尹錫悦的團體也在總統官邸附近舉行了集會，雙方之間的緊張氣氛進一步升級。由於今天是逮捕令有效期的最後一天，尹錫悦的支持者高喊：「只要撐到明天，我們就勝利了。」

此前，尹錫悦就執行逮捕令和搜查令向首爾西部地方法院提出異議申請，認為法院簽發的逮捕令違反韓國《刑事訴訟法》和憲法，請求法院不予批准執行。法院5日駁回了尹錫悦的申請，但沒有公開具體理由。尹錫悦的辯護律師告訴韓聯社，將考慮向韓國最高法院提出上訴。

本文獲觀察者網授權轉載。

