逮捕總統只是強硬表演　尹錫悦的最大危機是被祭旗

韓國總統尹錫悦1月15日被捕，這是被暫停總統職權後尹錫悦首次面臨失去人身自由的境況。逮捕拘留只是調查手段，是在野黨推進的對尹錫悦帶有侮辱性質的強硬表演。決定尹錫悦命運的仍然是彈劾案。

從韓國國會宣佈彈劾案獲得通過算起，韓國憲法法院將在180天內對尹錫悦彈劾案做出裁決。如果憲法法院通過彈劾案，尹錫悦將被彈劾下台，韓國需依法在60天內重新舉行總統選舉。如果憲法法院審理案件後未作出通過彈劾的裁決，尹錫悦的總統職權將在暫停之後得到恢復。

從戒嚴令失敗到彈劾尹錫悦再到逮捕尹錫悦，一系列大戲本質上仍然是執政黨和在野黨的博弈。目前鬥爭的焦點是「時間」。

圖為2025年1月15日，韓國執政國民力量黨議員站在總統尹錫悦的官邸外，阻擋公調處執行逮捕令。（Reuters）

在野共同民主黨希望於快速推進逮捕審核尹錫悦案，儘快舉行下次大選，以如此趁熱打鐵的效率，共同民主黨黨首李在明大概率可以當選下一任韓國總統。

而執政的國民力量黨，不少議員還是支持尹錫悦的。這既是因為從法理角度看，逮捕彈劾尹錫悦都面臨法律方面的理論不足，另一方面現在將尹錫悦了拉下馬，受損失最大的是國民力量黨，領袖人物受到如此大罪的審判後，其黨內議員在下次競選時敗北的可能性非常大。保住尹錫悦就相當於保住自己，執政國民力量黨議員當然知曉這一點。

但受制於尹錫悦宣佈戒嚴令已經在韓國國內遭到民眾的唾棄，如何從正常程序上儘可能拖延民眾因戒嚴令對尹錫悦的清算步伐才是關鍵。

尹錫悦的支持者2025年1月15日在韓國公調處外示威（Reuters）

執政的國民力量黨並不是一定要力保尹錫悦，衡量的標準是李在明案。韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明，被視為角逐下一任韓國總統寶座的熱門人選，他現在揹負五起刑事案件，面臨的司法危機堪比美國當選總統特朗普。

首爾中央地方法院刑事合議庭第34庭2024年11月15日曾宣判判處李在明有期徒刑1年，緩刑2年。二審將由首爾高等法院負責選舉案件的法庭進行審理。涉選舉法的案件二審需在3個月內結束審理，預計此案將迅速得到處理。若終審裁定維持原判決，根據《公職選舉法》和《國會法》，李在明將喪失議員資格，被宣告緩刑者在判決發生法律效力後十年內無被選舉權。這意味着李在明無法參加下屆總統競選。目前國民力量黨在等的其實是李在明的這一案件的判決結果。

對朝非法匯款事件的共犯、前京畿道副知事李華泳已經在二審中被判處有期徒刑7年零8個月。如果審判正常進行，被列為共犯的李在明也可能被判有罪。除此之外，大莊洞開發弊案和城南足球俱樂部（城南FC）贊助案、柏峴洞地產弊案、對朝匯款案還在審判過程中。大莊洞、柏峴洞事件的規模本身就屬於超大型案件。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為李在明在呼籲彈劾尹錫悦的集會上發表講話。（Reuters）

執政的國民力量黨的盤算是儘量將彈劾尹錫悦一事往後拖。一旦李在明的司法案件有定性，那麼李在明將無法參加競選。屆時執政黨可能會加速推進彈劾尹錫悦，執政黨可能會拿尹錫悦祭旗，以對尹錫悦不留情重新贏得民眾的信任。

一旦李在明逃脱制裁，執政黨有可能會施展手段在憲法法院的審理過程中力保尹錫悦。執政黨可能會在全國範圍內就總統的戒嚴令是否合法等事宜展開全面輿論公關，以扭轉對尹錫悦的不利言論。

到底是尹錫悦先被彈劾下台，還是李在明先被審判有罪失去參選資格。這是各方關切的核心。彈劾尹錫悦和審判李在明，這是一齣政治競賽。比的不是誰清白，而是誰先倒下。

如果尹錫悦率先被彈劾下台，在野黨共同民主黨為了政治利益必然不惜一切代價力保李在明。一旦李在明當選總統，後續有任何判決結果，他都可以赦免自己。如果李在明率先在終審中被判有罪，尹錫悦可能被祭旗也可能被勸主動下台以換取免牢獄之災。