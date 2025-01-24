蓋棺定論布林肯：一個有魅力的失敗國務卿

隨着拜登（Joe Biden）離任，特朗普（Donald Trump）登基，魯比奧（Marco Antonio Rubio）成為新一任美國國務卿，布林肯（Antony Blinken）的國務卿生涯也到了盡頭，是時候給這位國務卿做個評價了。

從個人魅力角度，不得不說，布林肯確實是一位略帶憂鬱氣質，非常有修養和品味，有風度和外交學術理論素養的國務卿。可以說是許多年來最有修養、品味和外交風度的國務卿。

甚至布林肯在任內執行拜登的對華政策，通過強化盟友體系針對中國，把中國當成最重要的戰略對手打壓，都屬他的職責本分，中國人也沒有必要去罵他。

因為他畢竟是美國國務卿，執行的是美國總統的指令，維護的是美國利益。當中美大國競爭成為常態，作為美國政府高級官員，為維護美國霸權利益，從職責本分出發打壓中國有什麼好奇怪的？

2024年1月7日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問日本，在東京與日本外相岩屋毅（不在圖中）會晤。（Reuters）

人各為其主，這種忠於自己國家、維護自己國家利益的人，哪怕是對手和敵人，都值得尊敬，要比那些背主賣國、做愛國生意的傢伙強多了。後面這兩類傢伙，無論在哪個陣營，都是最可恥、最不要臉的。

一般中國人都明白這個道理。曹操起坐目送協助呂布差點殺了自己的陳宮並恩養陳宮老母，卻殺掉賣主求榮投身自己的苗澤，就是兩個經典案例。

以上是從個人魅力與中美對抗的角度。

但是，從作為世界頭號強國的國務卿，一個對世界秩序和政治格局負有歷史責任的政治人物來說，布林肯就太糟糕，太差勁了。他甚至可以說是這些年最差的國務卿。

布林肯上任之初，世界因為特朗普挑起的中美對抗已經被搞到亂七八糟，但是總體而言，世界還算太平，沒有大的戰爭。

但在拜登任內，布林肯擔任國務卿期間，人間烽煙四起。

圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）建築物遭俄軍空襲損毁。（Reuters）

首先是俄烏戰爭，打了3年，死傷無數，給世界政治經濟秩序與產業鏈造成嚴重衝擊。

其次是巴以衝突，黎以衝突，伊以衝突，然後又針對胡塞武裝幹仗，敘利亞政變，整個中東被搞成了一鍋粥。尤其巴以衝突，以色列在加沙的無差別大規模轟炸與屠殺，慘絕人寰，滅絕人性。

另外還有在中國南海和台灣，中國與菲律賓之間以及兩岸之間，倘若不是中國的高度戰略定力與冷靜，如果像俄羅斯人那樣頭腦發熱的話，早就大打出手了。

這些戰爭或衝突確實都不是由美國直接挑起，但是哪場衝突中沒有美國的影子？

圖為2025年1月20日，巴勒斯坦平民途經位於加沙走廊北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營被毀的房屋。（Reuters）

在這些衝突中，布林肯作為美國國務卿，天天奔走於一線，試圖控制局勢，到後來差不多都住在中東和歐洲了，他最後把哪場戰爭衝突擺平了？

以以色列在加沙的屠殺為例，這種反人類行為不僅連海牙國際法庭都看不下去發了逮捕令，對美國的道德形象也造成了極大傷害，甚至外溢到美國，在美國國內引發大規模抗議，美國士兵在以色列大使館前自焚，民主黨和拜登的選情因此受到嚴重衝擊。

但是，布林肯對此束手無策，多番奔走沒有取得任何效果，到最後內塔尼亞胡連理他都不理了。如果不是特朗普當選，勒令以色列必須在登基日之前達成停火協議，這場衝突還不知道到什麼時候才能停止。

雖然這主要是因為拜登不行，鎮不住場，作為具體操刀外交的布林肯，能沒有一點責任？

中國海警局指，非法滯留中國仙賓礁（Sabina Shoal）的菲律賓9701號船2024年8月31日中午12時左右尋釁肇事，它的位置在中國海警5205艦左舷，故意衝撞中國船艦，並發生碰撞。 「玉淵譚天」8月31日稱拿到2張中菲船舶發生衝突的獨家照片。現場除了菲律賓海警船，還有美軍P8A干擾海警執法行動。（微博賬號「玉淵譚天」）

所以，在布林肯的最後一場記者會上，連續有兩名記者對他進行嚴厲指責。一位問他，「你的遺產是種族滅絕，感覺如何？」另有一位在被架出時高喊：「罪犯！你為什麼沒有在海牙？你為什麼沒有在海牙？」這些指責不是沒有道理的。

再就是從遏制中國的角度，拜登把聯合盟友遏制中國作為其外交主軸，布林肯負責操刀這個事情，意在消除中國崛起對美國霸權地位的挑戰。四年下來，這一戰略確實取得了一定成效，給中國造成了不少困擾，惡化了中國發展的內外環境。但是，從總體而言，中國頂住了壓力，仍然在繼續發展，而且取得了不小成績。特別在軍事與科技領域，成績顯而易見。

從結果而論，四年下來，中國被遏制住了嗎？答案是沒有。美國的霸權地位是更鞏固了嗎？答案是不是。布林肯協助拜登要完成的首要外交任務，顯然以失敗收場。

這就是道義、能力與歷史角度的布林肯。這個角度的布林肯，是一個非常糟糕的布林肯，一個失敗的國務卿。當然，有些失敗，中國人是歡迎的，比如打壓中國失敗。