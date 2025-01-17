布林肯記者會談加沙政策遇抗議　獨立記者遭抬離場高呼：戰爭罪犯

美國務卿布林肯（Antony Blinken）1月16日舉行任內最後一次記者會，期間在談到加沙停火協議時遭到2名記者打斷講話，他們批評拜登政府援助以色列，在加沙進行種族滅絕。最後所有抗議記者皆被帶離記者會，其中一名抗議者、獨立記者侯賽尼（Sam Husseini）甚至是被保安強行抱起下抬離場。



路透社和美媒16日報道，布林肯在記者會表示，他預計停火協議將會在本週末實施，並形容協議是具歷史性的時刻。他續指，拜登政府付了出巨大的努力、政治勇氣和妥協才能實現這種可能性。

2025年1月16日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會談到加沙停火協議時遭到2名記者抗議打斷講話。圖為其中一名抗議者、獨立記者侯賽尼（Sam Husseini）被保安強行抱起下抬離場。（X@ryangrim）

而在布林肯繼續讚揚美方促成停火協議之際， 侯賽尼高呼批評指，全世界都知道以色列正在進行種族滅絕，美國卻對此視而不見。他更把布林肯形容為罪犯，理應在海牙國際法庭上受審判。

罪犯！為何你（布林肯）不是身處在海牙國際法庭？ 獨立記者侯賽尼（Sam Husseini）

侯賽尼在座位上高聲批評布林肯，並被保安人員抬進現場：

另一名在現場抗議的記者、美國新聞網站《灰色地帶》（Grayzone）編輯布盧門撒爾（Max Blumenthal）則指控布林肯的岳父、祖父都是以色列的遊說者，現在甚至連他自己本人也向「以色列法西斯主者」投降。

2025年1月9日，意大利羅馬，圖為布林肯在與歐盟各國舉行的會議中發表講話。（Reuters）

布盧門撒爾質問道：「你為何允許大屠殺在我們這個時代發生？你的政治遺產是種族滅絕，對此你感覺如何？」

對此，布林肯僅平靜地要求進行抗議的記者尊重記者會的過程，記者會在2人被保安人員帶走後恢復正常，並最終在尷尬的氣氛下結束。