馬斯克挑起富豪爭寵泥漿戰　特朗普坐收5000億漁翁之利

特朗普本周二宣佈支持OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（Softbank）一項四年內投資高達5000億美元的人工智能合作計劃，但馬斯克（Elon Musk）隨即對此表示質疑。有媒體說，這是馬斯克向特朗普（Donald Trump）支持的計劃潑冷水，意味着在特朗普與馬斯克之間出現罕見分歧，事實可能未必如此。

馬斯克確實和特朗普結成了利益共同體，但不代表馬斯克和其它富翁之間沒有矛盾。在繼續和特朗普保持親密關係的同時，馬斯克完全可以從自己的商業利益考慮，與其它想投入特朗普懷抱的億萬富翁搞對立。

就像在一個團體內有利益衝突的同事，儘管都服務於同一個老闆，他們之間仍然會鬥來鬥去。不代表和老闆之間出現分歧。或者，就像電視橋段中的香豔三角故事，當某位大佬的女人看到其它女人向大佬投懷送抱，出於維護自己身份利益的需要，必然會和發起反擊。此乃人之常情，很容易理解。

在明白箇中道理後，再看這場圍繞在特朗普周邊的億萬富翁泥漿戰。特朗普周二與OpenAI、甲骨文和軟銀高管共同亮相，宣佈了一項人工智能（AI）基礎設施投資計劃「星際之門計劃」（Stargate）。該計劃由OpenAI、軟體業甲骨文和日本軟銀等知名科技公司合作，目的是在未來4年內投入高達5000億美元，來建設美國的AI基礎設施，並為美國創造超過10萬個就業機會。

特朗普稱，該計劃為「史上最大的人工智能基礎設施項目」，並強調了國際競爭對手在人工智能領域的挑戰，將此計劃視為保證美國在此領域保持領先地位的關鍵。

再次當選美國總統的特朗普登上《時代》雜誌2024年年度風雲人物。

不過在該計劃公布後，馬斯克周二半夜就在社交媒體X上回覆OpenAI的倡議聲明時寫道：「他們實際上沒有錢。」他後來又於美東時間凌晨1點補充道：「軟銀現在的資金遠低於100億美元，我有可靠的消息來源。」

馬斯克做出上述表述後，被質疑的億萬富翁們立刻跳出來反駁。微軟首席執行官納德拉（Satya Nadella）在接受CNBC採訪時說：「我所知道的是，我的80億美元是可以提供的。」

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）則直接反駁了馬斯克的說法，他在社交媒體上寫道：「這是錯的，你肯定知道。想參觀已經在建設中的第一個站點嗎？這對國家來說是件好事。我意識到對國家有利的東西，並不總是對你們公司最有利的，但在你的新角色中，我希望你能把（美國）放在第一位。」

像極了一些八卦電視故事中，小三們也經常把其它欲投身男主的女人渲染成危險、自私之人，好像只有自己對男主是真心。但其實到底怎麼回事，男主心裏比誰都清楚。

馬斯克和奧爾特曼在OpenAI問題上長期不和是眾所皆知，2015 年OpenAI剛成立時，馬斯克和奧爾特曼是OpenAI的聯合主席，但馬斯克在幾年後離職，並在去年對該公司提起訴訟，指責該公司偏離了其創立使命，他也創立了一家人工智能新創公司xAI，與OpenAI形成了競爭官司。

2024年12月4日，OpenAI聯合創始人兼行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在紐約市林肯中心舉行的《紐約時報》年度 DealBook 峰會上發表講話。（Getty Images）

而新成立的這個「星際之門計劃」，據傳將由孫正義擔任董事長，軟銀將負責該公司的財務責任， OpenAI負責營運。該專案的其他合作伙伴包括微軟、阿聯酋公司MGX以及ARM和英偉達（Nvidia）等，都參與了進去，獨獨沒有馬斯克什麼事。馬斯克怎麼可能樂見其成？

其實從「投資」的角度，通過投資特朗普，馬斯克已經賺海了。在特朗普第二任期選舉中，馬斯克總共投入不到3億美元，最後不僅賺了個政府效率部（DOGE）部長職務，成為特朗普白宮的高級職員，獲得幾十億美元的政府訂單，光股票市值都飆升了幾百億美元。

這麼暴利的投資收益，哪個富翁不後悔得拍斷大腿？反之從馬斯克的角度，這麼暴利的投資收益，怎麼可能樂見其他人染指？所以，不管是其他億萬富翁投懷送抱，還是馬斯克揭穿他們的計劃，都再正常不過了。這是利益之爭，在商言商。

儘管如此，在很大程度上，馬斯克說的其實也是實話，「星際之門計劃」4年5000億美元投資，一看就是淡倉支票。特朗普自己是商人出身，他能不清楚？所以，馬斯克跳出來質疑，說不定還是特朗普的授意，是在用激將法，通過揭穿這些富豪們的假話，逼這些富豪們把錢掏出來。

從這個角度看，馬斯克和特朗普的利益仍然高度一致，特朗普在坐收漁翁之利。