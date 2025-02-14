實招虛招齊發　特朗普關稅戰「醉翁之意不在酒」？

美國特朗普政府的主要政策目標是什麼？這是一個很大問題，同時也是一個影響很大的問題。各國政府都難以迴避受到其影響，而紛紛調整自己的政策，從而導致特朗普主義的不穩定影響擴大到整個世界。所以，研究特朗普政府的主要政策目標，預先判斷特朗普的政策動向，就非常重要。



通過目前的訊息面來觀察，綜合來看特朗普可能的政策目標主要是下述四點：



1、反DEI。DEI指的是多元、平等和包容（源自三個英文詞的首字母是，diversity, equity, and inclusion），這是一種文化運動。拜登政府時期，曾經廣泛推行，進而發展滲透社會，成為一種組織構建的理念，甚至極端化發展成為某些特定族群的特權，女性、變性人、黑人等等。

因為存在競爭性的影響，DEI族群一旦享受到某種特權，那麼可能對美國的競爭能力產生負面影響，因為很多政府機構和企業，都明文規定，在領導層、在人員招聘的時候，都必須滿足DEI的標準，即便是一些人的能力不達標也要用，所以特朗普以及美國保守派，非常反對這一文化運動。

目前特朗普政府正在大力推行對DEI的清理，但清理容易，機構秩序一旦破壞，重新建立秩序是需要時間的。此外，政府機構可以一聲令下，清理掉DEI的機構，但企業圈層就難了，目前只有一部分企業清理掉了DEI，還有眾多的州府、企業和機構，根本沒有進行相關的工作，甚至繼續堅持。

像洛杉磯警方（LAPD）等政府部門近年更加著重多元、公平與共融（DEI）計畫。(LAPD)

2、反移民。美國的所謂非法移民數量眾多，導致了大量的犯罪，這是客觀事實，也是特朗普贏得大選的重要原因之一。特朗普當選後兑現承諾，開始大量驅逐非法移民，但這一工作的規模巨大，不易完成。因為拜登政府時期，幾乎敞開大門，大概進來的非法移民數量有數百萬之巨，清理起來可能需要數年時間。此外，涉及到的延伸問題也非常之多，很多還涉及到各種立法程序。因此清理所謂的非法移民，基本是一個聲勢浩大的工程，政治影響很大，但需要很長的時間才能見效，其中的過程充斥着黨派鬥爭。

3、反腐敗。美國政府亂花錢是很著名的，這是建制派的基本盤，拜登政府當年的一句話很著名：有人問，做這件事有錢嗎？拜登回答說，拜託，我們是美國！所以，善於花錢是建制派的基本特點，但賺錢是另外一回事了。基於這樣的情況，反腐敗，清理亂花錢，就是成立馬斯克為首的政府效率部（DOGE）的原因。

由於這樣做的政治效應非常明顯，抓起來就是民主黨的軟肋，所以對大選來說就是一個重要的政治槓桿，尤其關係到下一次選舉。現在針對馬斯克的謠言甚多，但特朗普一定會對馬斯克給予全力支持，而不顧謠言，原因就是這是一個政治槓桿，可以有力打擊建制派。

馬斯克與特朗普不時批判左翼覺醒主義文化，又指控深層政府（Deep State）操控國家。（Reuters）

4、和平。特朗普的國際事務清單中，尋求和平是其中一項，但也僅限於此了。特朗普的政治議程將會聚焦於內部政治，對於外部事務，特朗普主要希望推動和平，要在和平議程中佔到便宜，凸顯大國領導力。所以，總的來說，對於各種和平議程，特朗普都是有興趣的，但涉及到戰爭和武力，特朗普只是說說而已。

至於關稅以及貿易戰，雖然這是經濟界關心的重點，也是經濟媒體關切的重點，但這不是特朗普的重點。特朗普不斷要挾關稅戰，但又高舉輕放，原因就是如此。

實際上，特朗普對於關稅戰的痴迷，主要是三個原因，一個是手裏可用的地緣政治工具，效率不高，只有關稅戰容易使用；再一個就是基於「買方和賣方市場失衡論」，完全相信買方可以說了算；第三是對通脹的影響有限，這一點經濟學界的認識普遍錯誤，因為沒有考慮貨幣貶值的對沖效應。

1月23日，特朗普以視像方式向瑞士達沃斯世界經濟論壇發言，表明若然其他國家在美國生產就要付出關稅的成本。（Reuters）

不過，關稅戰具有結構性的影響，容易被政治利用，這是特朗普所不願意看到的。所以對於關稅戰，判斷特朗普基本上是重在政治形象的利用，而不是真正地準備實施大規模的關稅戰，在這方面他是「進攻型的防禦」。因此，對於特朗普的關稅戰，只要正常應對，不去激化使問題「轉次為主」，反而具有了政治效應，那樣關稅和貿易就不會成為特朗普的主要政治議程。

值得注意的是，民主黨主政前後二十餘年的美國，美國社會已經非常明顯地被文化運動所裹挾，社會主流民意都受到文化運動的強烈影響，如氣候問題，如移民問題，如中東衝突等最為明顯。現在的美國社會對於這樣的文化運動，已經產生了明顯的厭煩心態，社會開啟了重新建構的過程。在這種轉型的時刻，美國的反建制派與建制派的鬥爭是其國內政治鬥爭的核心，而不是意識形態鬥爭。

英國倫敦殼牌（Shell）總部外，一名綠色和平組織的氣候活動人士站在被砸碎的玻璃展示櫃旁，玻璃展示櫃裡裝滿了水和被洪水毀壞的物品，展示了化石燃料與極端天氣事件之間的聯繫。（Reuters）

問題在於，美國國內的反建制派的工作量相當大，實際現在建制派扮演的社會建構的破壞者，美國的反建制派要重新構建的社會秩序，形成新的建構，還需要大量的時間。因此，特朗普必須關注特朗普主義的形成和構建，使之能夠傳承到下一代，比如副總統萬斯（J.D. Vance）。從時間上考慮，反建制派新的社會建構形成，大致還需要十幾年的時間，否則美國將會重新回到原有的軌道。

最終分析結論：

所以結論是很顯然的，實際現在是一個「緩和的時代」，特朗普的主要政績實際已經被綁定和聚焦在反DEI、反移民、反腐敗和和平這四項工作之上，而且四年時間根本做不完，還時刻面臨着不可預料的風險，所以必須還要仰賴下一代共和黨領導人來完成。

本文轉載自安邦智庫2025年2月6日《每日經濟》專欄

