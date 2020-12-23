【專家有話說】反華比美國更積極　澳洲的印太野心

近期的中澳關係被形容為「幾十年來的最低點」，從中國方面看來，澳洲對美國的忠誠度越來越高，反華標籤也越來越明顯，從澳方看，中國帶有進攻性外交言辭和關稅大棒讓澳洲陷入困境。2017年以來，中澳關係開始出現摩擦，直到2020，似乎更是進入了一個爆發的年頭。華東師範大學澳洲研究中心教授陳弘在接受《香港01》採訪時指出，面對一個充滿不確定性的美國，澳洲更想建立自己的戰略確定性，它的目光轉向了美日印澳四邊機制。此為系列採訪第二篇（共三篇）。

01：拜登上任美國總統後，把中國當作主要對手的戰略安排不會改變，同時一定會重新恢復與盟友的關係，甚至在國際上組建「反中聯盟」。這對於急於證明自身戰略價值的澳洲來說，是一個非常大的誘惑。但同時也會有觀點認為，面對一個實力相對下降的美國和一個崛起中的中國，澳洲可能更需要找到自身在國際舞台上的合適位置。

陳弘：對，成熟的政治家應該在錯綜複雜的國際關係中找到自己的位置，同時能夠靈活採用外交手段處理分歧。澳洲卻選擇了一種冒進式的做法，實際上對自身相當不利。

到目前為止，拜登政府的中國政策還有很多不確定性，但可以明確一點，拜登不會像特朗普那樣採取非常冒進的戰略對策。從這個角度看，澳洲過早把自己綁上反華的戰車，最後可能會令自身陷入尷尬境地。

拜登可能會在上台之後採取相對「委婉」的對華戰略，美國打壓中國的戰略基調不會改變，但在具體做法上會有所不同，拜登不會像特朗普那樣冒進。對澳洲而言，急忙把自己放到和中國對立的位置，有時候甚至比美國跳得更高，並不是聰明的做法。

01：你之前提到澳洲是一個真正的「印太國家」，西面南面是印度洋，東方北方是太平洋，澳洲積極參與美國主導的「印太戰略」，以及本身與美國的盟友關係，都決定了澳洲對外政策的基本面。11月莫里森訪問日本，雙方簽訂《互惠准入協議》，未來澳洲甚至可以在日本駐軍，被很多輿論看作針對中國。你怎麼看澳洲在亞太地區安全方面的角色？

陳弘：美國一方面推出印太戰略，一方面不斷退群，削弱與盟友的關係。面對這樣的不確定性局面，澳大利想盡可能強行建立自己的一種確定性，所以它會主動走近印度和日本。

美日印澳四邊對話是印太戰略的軸心，美國肯定是當中最為中心的位置，所以澳洲還是希望能夠在美日印澳四邊關係中建立一種可以發揮自己最大作用的關係。晾３日

其實2019年12月底，莫里森就很想訪問印度，只是由於澳大利亞當時發生規模巨大的叢林山火，最終沒能成行，但莫里森還是和印度舉行了線上會談。然後就是日本，莫里森近期不惜冒着「生命危險」赴日本參加一個對話（大家都知道現在日本新冠疫情不輕），行程只有1天，而來回要隔離14天。他之所以不計成本的這樣做，目的很明確，就是要在（美日印澳）這個網絡中，增加澳洲的主動性，不想完全成為美國的附庸。過去澳洲一直被認為是美國的「小弟」和「跟班」，澳洲想擺脱這種觀感。

其實，我認為澳洲一直在發揮主動性，這就能解釋為什麼在一系列事件中，澳洲不只是聽命於美國，更是主動出擊。比如在禁用華為、就新冠病毒來源進行獨立調查等問題上，澳洲都走在美國的前面。澳洲為什麼這麼做？就是希望能夠在美國主導的反華戰略中，扮演更主動的角色。

2020年11月，澳洲積極參與了美日印三國都有參加的「馬拉巴爾」海上聯合軍演，實際上在此之前澳洲只參與過一次馬拉巴爾軍演，經過多年來澳洲不斷的表態希望加入，今年終於再次加入，其實澳洲就是要把美日印澳四邊對話上升到軍事層面。相比美日印，澳洲展示出的火藥味更濃。