胡錫進受邀與澳洲駐華大使傅關漢共進午餐　雙方談中澳關係

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進12月9日在其個人微信公眾號「胡錫進觀察」發文透露關於他受邀與澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）共晉午餐的情況。

12月9日，胡錫進（右）受邀與澳洲駐華大使傅關漢（左）共晉午餐（微信公眾號胡錫進觀察）

胡錫進在文中開頭指出，在中澳關係如今十分緊張的背景下，他相信傅關漢此時當駐中國大使並不是一件輕鬆的事。

在雙方談到中澳兩國關係時，胡錫進表示，澳中兩國之間並無新仇舊恨，因此大多數中國民眾無法理解為什麼澳洲是目前除美國之外對中國最不友好的國家，比如澳方帶頭將中國電信業巨頭華為排除在5G網絡建設之外、帶頭通過針對中國的「反外國干涉法」以及在南海問題上動作頻頻等。

對此傅關漢表示，澳方是在做維護本國利益必要的事情，澳洲並沒有倒向美國，比如在很多與中國有關問題上，澳方的表態與美國是有區別的。此外澳方還希望改善同中國的關係，但同時澳洲是美國的盟友，這一點不可改變。

胡錫進緊接着指出，日韓以及很多歐洲國家也是美國的盟友，而事實情況是澳中關係比日中關係更差，與韓中關係更完全沒法比，在澳中兩國相隔甚遠且沒有領土摩擦的背景下，澳方應對此進行反思並真正認識中國崛起。

但傅關漢不認為澳洲對中國的態度與歐洲國家有何不同，他強調稱澳洲輿論與反對黨均支持同中國保持正常關係。

文中最後胡錫進對中澳關係前景作出預測，即澳洲需要真正改變對中國的態度並在行動上做出調整，不要一邊幫着美國咬中國，一邊在嘴上做「不選邊站」的廉價表態，否則中澳關係很難回暖，澳洲還將繼續為它不合情理的對華政策付出代價。