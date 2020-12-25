十億噸鐵礦石的代價　澳洲在非洲遭遇中國壓力？

進入12月下旬，一則來自剛果，有關中國、澳洲和鐵礦石的消息令很多觀察人士頗為迷惑。 據路透社、彭博社等權威財經媒體消息顯示，剛果政府已在近日收回澳洲聖丹斯資源公司（Sundance Resources）、赤道資源公司（Equatorial Resources）、核心（Core）公司等三家礦業巨頭的採礦許可，將三家公司此前運營的，規模約達10億噸高品位鐵礦石的姆巴拉姆-納貝巴（Mbalam-Nabeba）鐵礦等部分礦區交給一家名為「桑加礦業」，似有「中國背景」的神秘企業。

一時間，中國與澳洲在非洲腹地因鐵礦石的競爭逐漸浮出水面。在中、澳政治糾紛引發的貿易問題還在繼續,以澳洲鐵礦石為大宗的進口鐵礦石價格也在暴漲之際，這一風波也有了特別的意義。

澳洲公司做了什麼

聖丹斯等公司的遭遇並不複雜。它們並非被剛果一國所驅逐，而是被擁有姆巴拉姆-納貝巴鐵礦的喀麥隆和剛果兩國聯手禮送出門。其核心在於聖丹斯公司的合同上。雖然在剛果的風波仍需觀察，但在喀麥隆，該公司的份額的確已被中國企業擠佔。

姆巴拉姆-納貝巴鐵礦位於喀、剛兩國邊境，其中姆巴拉姆位於喀境內東南部，納貝巴位於剛境內。根據2015年勘探報吿，該鐵礦藴藏量預計56.4億噸（品位為33.4%），其中8.05億噸為高品位鐵礦（品位為57.3%），是世界級大型優質露天鐵礦。

聖丹斯公司在2012年和2014年分別和喀麥隆和剛果簽約，計劃開礦。按協議，該公司計劃投資87億美元，用於礦山開發、建設鐵路和碼頭。計劃分兩期開採，一期年開採4,000萬噸鐵礦石，開採年限12年。二期每年生產3,500萬噸高品位鐵礦，開採年限15年。兩處鐵礦都計劃銷往中國。

中國能源產業對澳洲的興趣似乎正在下降，但鋼鐵行業則不然：

但該公司實力不濟，多年來未能啟動開發。剛、喀兩國政府日益不滿，到2020年，這一矛盾終於激化，兩國最終先後宣布與之中止合作。在剛果，考慮到聖丹斯等公司多年未按簽約協議，每年支付價值約合產量3%的「特許權使用費」，剛果總統恩格索（Sassou Nguesso）即在11月30日宣布收回其開採權。

喀麥隆方面也在12月上旬宣布，計劃和中國冶金、中鐵建、鹽田港、寶武集團、上海青山集團等五家企業合作，在2021年內確定鐵礦開發合作伙伴。聖丹斯公司因此從12月下旬開始大造聲勢，稱「如在60天內得不到剛果政府87.6億美元賠償，將提出國際仲裁」。而具備「中國背景」的「桑加礦業」也成了這一宣傳攻勢中的一環。

近期，澳洲輸華產品遭遇打擊的額度在不斷增加：

中國的佈局

其實，澳洲企業在喀麥隆、剛果等地簽約許諾卻並未落實的項目已基本上被中國資本和企業所實現。中國在兩國的佈局也超出了澳洲企業的格局。

譬如聖丹斯公司在喀麥隆簽約許諾，計劃修建的克里比（Kribi）深水港鐵礦碼頭已經在2015年後被中國企業修建的克里比深水港項目所覆蓋，並在此後為中國、法國企業聯合運營。

同理，在剛果，國際權威的礦業雜誌《採礦雜誌》（Mining Journal）也在2019年指出，中國企業通過與國際礦業巨頭嘉能可公司（Glencore）接觸，經由在剛果南方的扎納加（Zanaga）鐵礦公司，從2019年4月後開始向中國出口第一批礦石。

目前，扎納加項目已經確定了68億噸的礦產資源量和21億噸礦石儲量，其中7.7億噸的鐵礦石儲量得到驗證，平均鐵品位達到37.3%。雖然扎納加鐵礦和嘉能可公司到2020年只能確保每年出口200萬噸鐵礦石，但後者有信心把出口量提高到每年3,000萬噸。

必須承認，中國在非洲對鐵礦的投資與開發仍難以瓦解澳洲鐵礦石在中國市場的統治地位。根據中國海關統計數據顯示，在中國每月進口的精鐵礦砂中，至少有超過6千萬噸來自澳洲。2019年全年中國進口鐵礦10.38億噸，其中來自澳洲的有6.6億噸；2020年1月至10月進口鐵礦總計9.75萬噸，其中來自澳的礦砂佔比62%。

巴西淡水河谷公司在2019年遭遇礦難與潰壩等災難打擊，導致其產能大為削減，到2020年，新冠疫情再次使之難以施展手腳，相比之下，澳洲就有了展示產能的機會。（Getty）

為擺脱澳洲鐵礦石進口佔比一國獨大的局面，中國正在努力開拓其他鐵礦石市場，多元化進口渠道和來源地。中國中鋼集團、首鋼集團、寶武集團等大型鋼鐵企業還在秘魯、塞拉利昂及利比里亞等地先後設置多箇中方直營礦山，避免受外界溢價影響。寶武集團亦正在籌謀開建位於非洲幾內亞，目前號稱世界最大的西芒杜鐵礦。

隨着中國正加大與非洲鐵礦石企業的合作開採工作，可以想象，發生在剛果和喀麥隆的事件恐怕只是開始。