禁止澳洲煤炭進口　中國斷電是咎由自取嗎？

從表面上看，禁止從澳洲進口煤炭似乎導致了中國部分省份停電。但是，由於中國採取了清潔能源政策，所以煤炭進口減少將成為必然趨勢。

近日，中國湖南、浙江、江西等省份發出了限電、限產、有序用電的通知，致使這些省份的小區、寫字樓、商場、工廠等場所出現大規模停電情況。中國國家發改委對此回應稱，「限電」原因主要有三：一是疫情之後中國已全面復工復產，導致用電量激增；二是今年冬天格外冷，而南方主要靠空調取暖，這就導致電網總負荷增高；三是外受電能力有限和機組故障增加致使電力供保困難。

這樣的原因似乎並不能打消人們心中的疑惑。中國的供電量在往年正常生產時沒有受到影響，疫情之後復工反而受到了影響，難道復工所用電超出往年的水平？中國的復工復產程度遠超往年的正常生產水平嗎？多年來中國保障基本電力供應已經不是很大問題。中國電力的基礎設施承受能力真的會如此脆弱？

中國的電力供應中，煤電佔據多數。數據顯示，2019年中國的發電量超過全球的四分之一，但這裏面超過70%都是火力發電。

電力供應緊張的同時，中國全國煤炭供不應求，價格飆升。中國商務部數據顯示，11月全國煤炭價格按月上漲1.3%。在煤礦出入口處，大卡車排成長龍，形成「搶煤」現象。這很容易讓人將停電一事同中國限制澳洲煤炭進口聯繫起來。

12月12日，中國發改委正式要求，電廠進口煤（除澳洲以外）採購要全面放開，不得限制通關。

澳洲一直是中國的最大煤炭進口國，而中國是澳洲煤炭出口的第二大市場。由於4月以來，澳洲做出了一系列對華不友好舉動，包括呼籲世衛組織（WHO）對中國進行新冠病毒源頭調查工作、 批評中國人權問題等，兩國關係急劇惡化。中國禁止澳洲煤炭有外交懲罰的因素在。表面上看，中國對澳洲採取的懲罰措施導致中國境內部分地區停電，似乎是兩敗俱傷之舉。

不過，在觀察人士看來，禁止進口澳洲煤炭和限電停電並沒有必然聯繫。

中國是世界上最大的煤炭生產國，2019年，中國的煤炭產量超過了37.455億噸，接近全球煤炭總產量的一半，即中國的煤炭產量位居全球第一名。根據中國海關總署公布的數據，整個2019年中國共進口煤炭29967.4萬噸(近3億噸)，同期，中國只出口了600多萬噸的煤炭。從這個產量、進口量、消耗量來看，進口煤炭佔消耗量的份額不到十分之一。因此，限購澳洲煤炭影響不大，並非中國部分省份限電的核心原因。

中國官方沒有挑明的停電原因是中國已經走在了能源轉型的路上，處在以傳統煤炭、石油為主的化石能源向天然氣、風能、太陽能等為主的清潔能源和可再生能源的轉型入口。供電不足可能是能源轉型過程中的問題。

中國國家主席習近平在9月22日的第75屆聯合國大會上承諾，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和，這意味着煤炭將逐漸退出能源市場，也必然使中國對於煤炭進口的依賴程度越來越低。

自2017年開始，中國政府就加強了煤炭進口管控，採取了進口配額限制。四年以來分別是2.7億噸、2.8億噸和2.9億噸，而今年的配額與去年基本持平。2020年前8個月，中國已經進口了2.21億噸煤炭，佔了年度配額的四分之三。按照平控政策（今年進口配額仍為2.9億噸），9至12月只剩6,900萬噸的額度，平均每個月份1,725萬噸，這遠遠低於前8個月的平均值2,763萬噸。在12月上旬，中國政府臨時增加了2,000萬噸的配額，這足以說明用煤餘額不足，也是造成近期中國煤炭短缺，電力供應不足的原因。

中國浙江按照計劃要在2020年底，把萬元GDP單位能耗下降3.7%，煤炭總量控制在1.31億噸以內。臨近年末，浙江還差600萬噸的雙控煤炭額度。因此不得不控制煤炭使用量，來確保完成任務。這是造成限電的該省限電的主要原因。

轉型必然會對依賴傳統化石能源的產業帶來「陣痛」，但長期來看，中國減少對煤炭能源的依賴、發展清潔能源、促進企業轉型、從而優化經濟結構是它長期要走的路。