【英國脱歐】協議初步達成　經濟前景仍留隱患

距離英國和歐盟達成協議的「大限」僅剩一周，12月24日下午，英國宣布初步就脱歐協議達成共識，避免了英國無協議脱歐的風險。這份長達2000頁的協議所涵蓋的範圍空前廣闊，包含了能源、漁業、航空和民用核能合作等不同領域。協議將允許雙方在12月31日之後進行免關稅和免配額的貨物貿易，但佔英國經濟80%的服務業的安排沒有包含在內，這也讓市場感到些許擔憂。

根據此前媒體報道，英國主張英國的產品可以繼續享有免關稅、免配額進入歐盟共同市場的待遇，歐盟則表示，前提是英國遵守公平競爭的條件，即實行同等的環保、社會保障、補貼規範。其中，雙方在捕魚權的爭議最大。英國和歐盟的捕魚業者都擔心能否在對方的水域獲得公平的待遇。

事實上，北半球入冬後，歐洲和英國的疫情再次反彈，本就脆弱的經濟復甦前景更加堪憂。根據德國智庫伊弗經濟研究所、瑞士經濟研究所和意大利國家統計研究所聯合發布的最新經濟展望報吿，大幅下調了歐元區經濟預測。繼第三季度歐元區強勁復甦之後，2020年第四季度的歐元區經濟將萎縮2.7%，而不是如9月底所預測的增長2.2%。原因是歐洲第二波疫情來勢洶洶，新增感染病例急劇增多，各國政府重新實施嚴格的封鎖措施，部分經濟活動被迫叫停。由此，歐元區2020年全年的經濟將下降7.3%。另外，跟9月份預期的經濟增長1.5%相比，這些研究機構認為，2021年一季度的歐元區經濟將只會增長0.7%。

英國央行也預計，第四季度英國國內生產總值（GDP）將再次萎縮，並且在2022年之前都不會恢復到疫情前的水平，最新的大規模封鎖措施將於2021年初對英國經濟造成衝擊。

因此兩方的各界人士都希望能在最後期限前達成協議，以避免給低迷的經濟造成新的打擊。一旦英歐仍無法達成協議，雙方之間將高築貿易壁壘，邊界通關將嚴重受阻，並在整個歐洲的供應鏈中造成混亂。

儘管就漁業問題達成一致，但英國服務貿易在協議中少有提及，仍然面臨不小的衝擊。（美聯社）

匯率方面，受到協議即將達成的消息提振，歐洲市場盤中英鎊兑美元一度刷新近期高位達到1.3620，距離2018年5月高點咫尺之遙，截至當日收盤，報收1.3625。英鎊兑歐元亦升至三周高位0.8954英鎊。歐元兑英鎊尾盤下跌0.4%，至0.8995英鎊。

在英國脱歐協議宣布後，英鎊回吐漲幅，而美元收復部分失地，因為投資者已消化了脱歐協議的利好，並獲利了結。

市場分析認為，這項貿易協定足以避免雙方出現斷崖局面，防止商品在海關等候，但其並不是一項包括服務貿易在內的更加全面的貿易協議。因此市場還有很強的觀望情緒。

就連此前召開2020年最後一次貨幣政策會議的英國央行也展現出了觀望態度。在貨幣政策方面，英央行表示，資產購買速度最初可能會保持在當前水平左右，如有需要，隨時準備加快資產購買的步伐。如果脱歐協議談判前景惡化，英央行還有足夠的空間進一步強化經濟刺激，其中的措施可能包括實施負利率。

市場普遍認為，貨幣當局除了能夠儘量穩定金融市場外，對於實體經濟供應端的衝擊幾乎無能為力。

即便最終能夠達成一份全面協議，隨着雙方市場主體在商業活動中面臨更繁重的文書工作、港口貨物通關時間延長以及脱歐帶來的其他負面影響，英國經濟仍將遭受一定負面影響，屆時英央行將可能不得不進一步加碼寬鬆，因此英鎊走勢恐怕將面臨更大的不確定性。