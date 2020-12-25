【英國脫歐】歐洲歡迎達成協議　卡梅倫文翠珊祝賀　工黨表態支持

英國和歐盟經過長達九個月的談判終於達成貿易協議，歐洲多個國家的領袖表示歡迎。英國兩位前首相卡梅倫（David Cameron）和文翠珊（Theresa May）分別表達祝賀。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）12月24日表示，工黨將支持通過協議。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，歐洲的團結和力量取得成功，並指與英國的協議對保障歐洲公民、漁民和生產者必不可少。德國總理默克爾（Angela Merkel）則表示，預期德國將迅速決定是否支持協議，並形容協議制定英歐關係新一章的基礎。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）也歡迎協議，指出歐洲商界和公民的利益和權利得到保證。

任內未能達成脫歐協議的前首相文翠珊對達成貿易協議表示歡迎，形容協議將為商界提供信心，有助維持貿易流動，並指期待未來幾日取得協議細節。任內舉行脫歐公投的前首相卡梅倫同樣歡迎達成協議，形容是以朋友、鄰舍和夥伴身份與歐盟建立新關係必不可少的一步。

圖為2020年12月24日，英國工黨黨魁施紀賢於倫敦工黨總部發表聲明。（美聯社）

英國國會將於下周表決貿易協議。施紀賢表示，工黨將投票支持通過協議，不過表明協議不足保障英國製造業、金融服務、創意行業或職場權利，不是政府所承諾的協議，只是因為通過協議較無貿易協議脫歐好。如果英歐未能達成協議，英國將以無自由貿易協議的情況脫歐，經濟將遭到重大影響。