疫苗大規模接種難以拯救美國經濟的新問題

12月12日，美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration，FDA）批准輝瑞/BioNTech疫苗投入緊急使用，18日又批准了莫德納（Moderna）投入緊急使用，這兩項授權為美國大規模人群接種打開大門。

疫苗的普及能否幫助美國經濟復甦？對於導致美國經濟衰退的導火索，是否根治疫情就可以使美國經濟「回暖」？《經濟學人》（The Economics）於本月初發表的一篇文章稱，一旦疫苗問世，經濟將實現復甦。高盛集團（Gavin Christopher Newsom）近期發布的一份預測顯示，約有40%的美國人口將會在明年3月前接種疫苗。

諮詢機構德勤（Deloitte）也做出了一致的預測。其發布的一份經濟預測報吿顯示，完成大規模接種工作將在2021年年中，屆時經濟將開始真正復甦。

德勤的報吿還指出，屆時政府會配合出台更多經濟紓困法案，以刺激人們消費以及為企業提供資金周轉。就業市場也將出現回暖迹象。旅行、食宿和娛樂產業的就業率將會最快得到恢復，因為這些領域需要的是低技術、低收入的職員。相比之下，耐用品製造業，例如汽車，將會需要更長的時間來恢復繁榮，因為人們對這些商品的需求降低，且會有限將錢用在食物及生活用品上。

那麼，在美國完成大規模疫苗接種後，美國經濟是否能恢復到疫情前的水平呢？不盡然。本次疫情對美國經濟造成了一些長期、不可逆的影響。

其一，是很多勞動人口將永久性退出勞動市場。許多人在疫情中被裁員，而這些人口多以從事服務業、製造業等低門檻工作為主。目前經濟停滯不前，就業崗位的恢復數量十分有限，這些人士找不到很多就業機會，於是永久失業。

數據顯示，女性在勞動市場中受到更大影響。9月約有86.5萬女性退出勞動市場，這一數字是男性的4倍，而其中拉美裔佔女性勞動力的降幅又超過三分之一。所以，新冠疫情進一步加劇了女性在就業領域中遭遇的不平等情況。

其二，是美國社會貧富差距愈加拉大，這主要得益於自7月初起美國股市的上漲。少數美國商業大亨從中獲益，而絕大多數美國普通人沒有獲益。據福布斯統計，新冠大流行使得全球2,200多名億萬富豪的財富總額增加了1.9萬億美元。在美國，600多名億萬富豪的身價增加了5,600億美元，達到4萬億美元。特斯拉汽車創始人馬斯克（Elon Musk）今年財富增長5,600億美元，亞馬遜創始人兼CEO貝索斯（Jeffrey Bezos）財富增長1,100億美元。

而有色人種（非洲裔、西班牙裔）更容易遭受失業及收入損失，因為他們在服務業中佔比較高。據美國非盈利智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）研究結果顯示，第二季度黑人失業率最高為17.4%，緊隨其後的是西班牙或拉丁裔，為16.9%，而白人只有10.8%。黑人的失業率比白人高出6.6個百分點，西班牙裔美國人的失業率比白人高出6.1個百分點。這必將加劇美國社會的種族問題。

三、美國政府赤字創新高，致使聯邦財政不可持續發展。隨着疫苗進行人群大規模接種，聯邦政府也會配合出台相應的經濟紓困法案。12月27日，特朗普簽署了9,000億美元的紓困法案，這是繼3月份之後兩黨達成的第二輪經濟刺激法案。

不過這就致使聯邦政府赤字飆升。美國財政部在10月16日發布的報吿顯示，2020財年（截至2020年9月30日）美國財政赤字高達3.13萬億美元，遠高於上一財年的9,844億美元，同時創造了歷史記錄。是年聯邦財政赤字佔美國國內生產總值（GDP）的比重也從上一財年的4.6%升至15.2%，創下1945年以來新高。

這也使得拜登政府在制定經濟政策時面臨矛盾。民主黨一向增加稅收為指導理念，但刺激經濟時需要採取減稅政策。那時拜登政府將會怎麼做，也是值得觀察的。

表面看來，在美國實現大規模疫苗接種後，造成經濟衰退的根源問題得以解決，美國經濟可以迎來複蘇，但是由於本輪經濟衰退將造成不可逆的影響，包括很多勞動人口將長期退出勞動市場、美國社會貧富差距加大、聯邦政府赤字創新高，美國將面臨更深層的經濟和社會問題。