新冠疫苗 | 彭博：美國已接種194萬劑疫苗　中國逾100萬劑

史上最大疫苗運動正在展開。根據彭博社收集的全球新冠病毒疫苗注射數據，美國、中國注射數量領先全球，美國十二月中開始，迄今已為民眾接種了194萬劑疫苗；而更早起步的中國，七月至今注射超過100萬劑疫苗。

根據美國疾病控制與預防中心的統計數據，美國從12月14日開始對醫護人員進行疫苗接種，迄今為止已接種了194萬劑。根據彭博社收集的全球疫苗注射數據，中國也已經接種超過100萬劑。

💉VACCINE DATA UPDATE (Dec. 26)🇮🇱🇺🇸



New U.S. CDC Total: 1.94M (up 710k from our Dec. 24 tally)



🇮🇱 Israel added 70k in 24 hours (basically as many as some U.S. states have done in two weeks)

🇺🇸 US updates thin b/c of holidayhttps://t.co/0eOgSRgh2J@business @BBGVisualData pic.twitter.com/AHTML06PP0 — Drew Armstrong (@ArmstrongDrew) December 26, 2020

經過成千上萬志願者測試，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗和莫德納（Moderna）研發的疫苗都可減少95％冠狀病毒感染。輝瑞-BioNtech疫苗現已在北美，歐洲和中東衆多國家/地區獲批准接種，這些國家於上週開始接種，英國目前已接種超過62萬劑。

中國和俄羅斯在7月和8月授權了各自國内研發的疫苗，儘管當時未完成全面測試。自那時以來，中國已接種超過一百萬劑疫苗；而俄羅斯的數據是以接種人數計算，為44萬人接種了最少一劑疫苗，整體疫苗注射量應該更高。

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各國已投入數十億美元開發新的疫苗技術，進行測試、量產，然後以破紀錄的時間將其推向市場。彭博社正追蹤全球九種最有希望成功的疫苗研發，目前共有六種疫苗可供數十個國家公眾使用，數量有限。沒有哪一種足以給全球約78億人口接種疫苗。但它們共同代表了人類結束這場災難的最佳機會，這場災難已經奪走超過170萬人的生命，並引發了全球經濟災難。