2021年迎脫歐新時代：約翰遜贏了

隨着2021年的來臨，英國脫歐過渡期正式結束。英國時間12月31日晚上11時，即布魯塞爾時間的午夜，正在準備居家倒數迎接新年的人們，也將迎來英國的一個新時代。 「奪回控制權！」、「將每周給歐盟的3.5億英鎊會費投入NHS（英國國民保健服務）！」 、「防止移民搶走工作！」這些激動人心的口號，曾促成2016年公投的脫歐浪潮。但激情逐漸在近四年的談判拉鋸中殆盡，尤其是在爆發疫情的今年，許多人期待值降至「不無協議脫歐已是萬幸」。因此，在首相約翰遜（Boris Johnson）聖誕前敲定英歐協議，英國下議院趕在12月30日以大比數通過協議後，民眾都長舒一口氣，至於國家是否得到了曾經的美好許諾，已不是重點。

回顧過去，雖然從英國1973年加入歐洲經濟共同體以來，脫歐就是政治爭論中永恆的話題。但從脫歐公投的發起到如今的協議塵埃落定，比起是民眾自下而上的意願，更多地是政客為了自身利益去自上而下設置議程及煽動民意，其中約翰遜就是典型例子。雖然他一直屬於疑歐派，但在脫歐進程中扮演的角色還是充滿了機會主義色彩。

英歐貿易協議終於趕在脫歐期限之前達成。（美聯社）

出於理念還是政治野心？

約翰遜早年擔任駐布魯塞爾記者時，常以誇張混雜虛構的手法描繪歐盟官僚機構，例如「歐盟要規定避孕套尺寸」等。這些報道常被英國疑歐派利用，用於加強國民對歐盟的刻板負面印象。但約翰遜的寫作或許並不完全是出於對歐盟的厭惡，他曾對英國廣播公司（BBC）表示，「我在布魯塞爾寫的所有文章都對保守黨產生了不起的、爆炸性的影響，這給我一種詭異的權力感。」

到了擔任倫敦市長期間，他對歐盟的態度大致溫和，常讚歎歐盟單一市場給英國帶來的好處，但也表示在政治和規管上不希望受到太多束縛，因此希望轉為「挪威或瑞士模式」（這兩國都向歐盟繳納「會費」且接受人口自由流動）。總體來說，他基本傾向以一份更鬆散協議留在歐盟，例如他在2015年曾表示，「我相信英國脫歐後會有美好未來，（但）我不偏向這麼做，因為有一些負面影響。」

事實上，約翰遜直到2016年2月初，即公投前四個月前還對於投入哪個陣營舉棋不定，就連他2月下旬在專欄上公開宣布投身脫歐之前，還寫了一份支持留歐的文章備份。約翰遜最後的決定無疑出於政治野心。畢竟如果支持留歐的話，即使成功了，成績也是歸留歐派的卡梅倫政府收割，他頂多撿個邊緣內閣職位。要是他轉而去領導脫歐並成功，就很可能有望角逐相位。

最終，約翰遜選擇成為脫歐陣營領導人物。他開始頻頻使用奪回「主權」（sovereignty）、「控制權」（control）這類能夠激發民眾強烈排外情緒的詞語，並不斷傳播「將每周交給歐盟的3.5億英鎊會費投入NHS」這一著名口號，反復鼓吹脫歐後的美好前景。

留歐示威者12月30日在議會外高舉「脫歐不值得」的標語。（美聯社）

最後英國意外脫歐成功，卡梅倫當即辭職，約翰遜立刻打算參加黨魁角逐，只不料同為脫歐大將的好友高文浩（Michael Gove）突然叛變，自行宣布參選而非原計劃的為約翰遜助選，因此約翰遜只好悻悻放棄。

到了文翠珊執政時期，時任外交大臣約翰遜宛如反對派而非內閣成員，對前者的脫歐協議作出攻擊。當她2018年7月召開「契克斯會議」尋求內閣支持脫歐協議時，約翰遜原本表示同意，但兩天後突然「劈炮」一走了之，而這似乎是文翠珊內閣四分五裂的開始。此後恢復後座議員身的約翰遜更激烈地批判文翠珊，攻擊她的北愛爾蘭「補底方案」（backstop）變相將脫歐後的英國無限期留在歐盟關稅同盟中，是「可怕的出賣」，「我們準備接受外國勢力和法院的殖民規則。」最終，無力團結黨內的文翠珊在下議院表決脫歐協議時經歷三次大慘敗，只能在2019年5月揮淚宣布辭職。

議會多數重要性勝過好協議

這就是約翰遜等待多時的機會，他「準時脫歐」的口號、「不成功便成仁」的姿態，與文翠珊無法控制叛亂黨友的「弱勢形象」形成鮮明對比，深得保守黨黨員的心，終於如願得到相位。但約翰遜比起聚焦於同歐盟締結更好的脫歐協議，似乎將更多精力放在「包裝」新協議以及暗中籌備大選。

事實證明，好協議不如議會多數權。約翰遜協議中最大的變動就是北愛方案，他為廢除「補底方案」，乾脆將北愛留在了歐盟的單一市場之中，因此北愛商品繼續遵守歐盟規則標準，受到歐洲法院（ECJ）的管轄，反而是北愛和大不列顛之間流動的商品要過海關檢驗，當然，新方案也給了北愛地方議會每四年表決是否否決方案的機會。這種將北愛「拱手讓給」歐盟的做法，曾被文翠珊形容為「任何首相都不會接受的分裂行為」，卻被約翰遜欣欣然採用了，回想起約翰遜攻擊文翠珊允許外國勢力和法院殖民，也不能不說是一種諷刺。

文翠珊12月30日看着約翰遜的英歐協議在下議院大比數過關，她可能會回想起自己脫歐協議在議會的三次歷史性慘敗。（美聯社）

至此，約翰遜手握新協議，回到了他擅長的競選戰場，情形又對他有利。英國民眾已厭煩沒完沒了的脫歐話題，約翰遜的「搞定脫歐」（Get Brexit Done）口號簡潔有力，「奪回主權」的呼籲對那些生活質量停滯的工業區腹地選民（也是工黨傳統選民）一如公投時奏效。結果不用贅述，工黨「紅牆」崩潰，約翰遜獲壓倒性勝利，他這份站在文翠珊肩膀上達成的脫歐協議順利過關。

預期管理的大師

此後步入今年為期一年的脫歐過渡期，突然其來的新冠疫情打亂了英歐貿易談判，等到脫歐議題重回外界關注時，是一輪又一輪無果的談判，以及約翰遜反復的「無協議脫歐」警告，以及諸如「加拿大模式」或「澳洲模式」的概念轟炸，但媒體深知英國與歐盟關係緊密並非加澳能比，因此反復警告大眾，約翰遜口中的眾多模式並非良方，而飽受疫情衝擊的商家及普通民眾，也對於一個更劇烈地與歐盟分割的解決充滿擔憂。

這就是約翰遜的預期管理——他固然是希望通過「邊緣政策」爭取到漁業和政府補貼方面的讓步，但也是在不斷壓低國民的期待。在脫歐最後期限逐漸逼近、媒體不斷渲染無協議脫歐可怕之處時，國民大感焦慮之時，約翰遜算計着時間，終於在聖誕節前夕宣布達成協議，給外界留下先入為主的勝利印象。對此，國民為可以安心過聖誕而長舒一口氣，英國廣播公司（BBC）也形容該協議好過加拿大模式。

英國民眾12月21日為可能的無協議脫歐以及聖誕假期囤積食物和日用品。（Getty）

而等到媒體在長舒一口氣後研究協議內容時，才發現約翰遜在漁業方面大做讓步；而在公平競爭政策方面，雖然英國表面上可自行獨立立法，但因歐盟可以單方面報復，英國難以大幅偏離歐盟規管；至於對英國至關重要的金融服務業，居然只能等到正式脫歐之後，才能得知市場准入權的範圍。雙方計劃在明年3月之前以諒解備忘錄的形式做出規範，就連約翰遜也不得不尷尬地承認「沒能取得預想的成果。」

但除了感到被背叛的漁民和北愛親英派，疑歐派應能感受到終於「奪回主權」的勝利感，而留歐派也有筋疲力盡的安心感，即使他們清楚約翰遜威脅無協議脫歐是在做戲。在這個層面上而言，做足預期管理的約翰遜，不能不說是一種勝利。而協議在下議院以521票比73票的大比數過關，也展現出他搞定英國政壇的形象。

長達四年的脫歐到底帶來了什麼？許多民眾在四年前的美好願景——奪回主權、擁有更好的NHS、更多的工作機會，似乎成了幻影。如今，似是而非的主權更多地存在於字面上，更好的醫療體驗和工作機會早已因疫情淪為空談。而且在過去四年無協議陰影的時刻籠罩下，大量資本出走，英國經濟增長乏力，再加上疫情衝擊，英國在風雨飄搖之中正式脫歐，實在難讓外界充滿信心。

另外，這份協議加深了大不列顛和北愛的距離，也成為親歐的蘇格蘭尋求獨立的推力，英國今後將面臨更嚴重的分離主義挑戰。不知約翰遜本人是否還記得自己倫敦市長期間構想的「挪威式英歐關係」？是否會對英國如今的道路感到一絲遺憾？無論如何，至少他的相位應該可以做到2024年了。