【英國脫歐】貿易協議終敲定　未保倫敦金融中心地位

由公投到談判反反覆覆的英國脫歐風波經歷四年半之久，英國與歐盟終於在日前平安夜達成協議。在明年元旦的脫歐過渡期屆滿前僅一周，英歐宣佈達成總值6,680英鎊的貿易協議，確保雙方大部份商品交易均可免關稅，並為未來在打擊罪案、能源及數據共享等合作提供平台。英歐終於達成協議，可謂為雙方代表皆鬆一口氣，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）更釋然指談判時鐘不再倒數。雙方雖在漁農產品中終於解決爭端，但在英歐交易佔最重的服務業則仍未有定案。

雙方在談判最後階段一直僵持不下者，為英倫海峽的漁權問題。英歐漁民一向共同在該水域捕魚多年相安無事，不過脫歐公投前後，脫歐派一直視重奪主權及邊界為脫歐必須實現的重點。民族主義的情緒外，經濟考量一直為雙方談判停滯不前的原因。由於英倫海峽的漁獲七成為出口到法國等歐洲各國，相反英國人酷愛、有英國名菜之稱的炸魚薯條，當中要用到的鱈魚，則是要從歐洲進口。一旦雙方設國漁權邊界及貿易壁壘，則有可能要打關稅，明顯不利兩岸商戶及消費者利益。

最後雙方設起五年半的過渡期，期間歐盟漁船於英國水域的捕漁權最終會減少四份一，而有總值6,680英鎊的商品將會免關稅，採納加拿大與歐盟的貿易協議模式。此當然與英國首相約翰遜當初寧願無協議脫歐，都要完全獨立於歐盟的硬脫歐立場相距甚遠，而此協議亦惹來黨內部份硬脫歐派不滿，認為英國與歐盟的分手協議不夠徹底。加上之前已敲定，為防北愛爾蘭出現硬邊界而於北愛與英國本島間加設海關，亦被視為英國未能完全的主權獨立，亦失去了當初爭取脫歐的初衷。

2020年12月7日，在法國北部海岸的北海，法國拖網漁船“托馬斯·尼古拉斯二世”駛過一艘荷蘭拖網漁船。法國漁民在英國水域漁網捕獲的東北大西洋魚的四分之一，他們表示，如果英國脫歐限制他們進入舊漁場，他們的生活將受到影響。 2020年12月7日用無人機拍攝的照片。路透/帕斯卡

脫歐公投如何不致成鬧劇 ?

不過就算英歐將北愛邊界、漁權爭議等棘手問題一一拆解，此長達1,246頁等協議文件仍未能盡數解決雙方分手的複雜問題。當中佔英國稅收約一成的金融業包括在內的服務業，談判仍未取得共識。要知倫敦一直為歐盟最大金融市場，不過自公投後不少企業避險，紛紛轉移資產到法蘭克福、都柏林、阿姆斯特丹、盧森堡等地，而該些金融市場亦正磨拳擦掌，欲取倫敦成為歐盟的最大集資地。一旦英歐未能於金融業上達成對雙方皆平衡有利的方案，倫敦的金融龍頭地位亦可能受削弱。

加上英國內部留脫之爭依然未息，尤其是蘇格蘭人大比數支持留歐，卻因倫敦西敏宮的政客以及英格蘭一己的民族主義，被迫令蘇格蘭一同脫歐，令當地的獨立呼聲再度熾熱起來。自脫歐以來當地獨立支持度屢創新高，其蘇格蘭國家黨的首席部長施雅晴亦謀求六年以來第二度舉行獨立公投。一旦蘇格蘭獨立，本來因北愛邊界問題而再度冒起愛爾蘭統一呼聲必然更為壯大。脫歐派當初尋求從布魯塞爾獨立，重振大不列顛的尊嚴，一旦此舉反令聯合王國分崩離析，豈不是弄巧反拙？

歷時四年多的脫歐風波，雖然過渡期已步入尾聲，然而從服務業到邊界、蘇格蘭獨立的連鎖反應，加上其屬地直布羅陀、安圭拉等與歐盟鄰國西班牙、法屬聖馬丁島的出入境、外貿等關係，英歐雙方要處理的眾多問題尚待解決，脫歐的陰霾籠罩英國人的歲月將似輪迴不斷重複，成為英國政府長期勞心的問題。 而英國脫歐擾攘多時仍然未休，亦可見其對英國的國運以及歐洲的政治格局將有極為深刻的影響。究竟雙方在分手後能否真正活得更好，向世人證明四年前一場公投不致成為鬧劇？