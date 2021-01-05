尼共分裂　中印2021年首場對峙已上演

到1月4日，尼泊爾的政治環境仍處在動盪中。現任總理奧利（KP Sharma Oli）於2020年12月20日強行解散眾議院引發的危機還在繼續。

危機背後，隨着中印兩國的高層代表團分別在12月27日和29日抵達加德滿都，「評估局面」並會見各路政要，中、印兩國的對峙已經逐漸從幕後走向前台。

第一大黨的分裂

以奧利、普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）為首，在2018年重新合併的尼泊爾共產黨已出現了嚴峻的內部問題。

尼泊爾共產黨諸派系在聯合了兩年之後，仍因政見不合引發糾紛，點擊看解說

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在奧利12月20日解散眾院後，奧利本人帶走了部分部屬，以前尼共的兩大派系「毛派」和「聯合馬列」也變成了奧利派與普拉昌達派，雖然奧利派系麾下議員有限，尚不足以根據尼泊爾法律另立新黨，但無論如何，曾經的尼泊爾第一大黨已經實際分裂，部分心急的新德里觀察家甚至急急喊出「奧利親華政府瓦解」。

到2021年1月，尼泊爾的政治格局已發生了一些變化，其政治格局也退回到了2018年尼共合併前三黨互斗的局面。

一方面，代表尼共原毛派勢力的普拉昌達已和代表尼共原聯合馬列勢力的內帕爾（Madhav Kumar Nepal）在1月2日宣布抵制奧利解散眾院，普拉昌達還在4日宣布要「與所有政黨進行協調」，一同抗議解散眾院。

近年來，尼泊爾國內民族主義情緒高漲，青年學生經常高舉愛國旗幟抗議印度橫暴，新德里方面經常抱怨此舉系尼泊爾左翼政府受中國影響所致，事實上，尼泊爾國內的「印度教愛國主義」、「保王黨」等勢力更熱衷於對抗印度。（路透社）

另一方面，此前最先宣布「抗議」的尼泊爾大會黨首腦，前總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）卻已在1月3日暗示與奧利和解，尼泊爾大會黨方面甚至還披露了奧利一側「輪流掌權」的許諾。這種局面很容易讓人回想起2016年到2018年間，普拉昌達和德烏帕輪流掌權、分享18個月總理任期的事情。

尼泊爾回歸傳統

必須承認，普拉昌達、奧利和德烏帕三人的關係，只是展示了尼共「毛派」和「聯合馬列」以及尼泊爾大會黨這三大派系相生相剋的傳統格局。

隨着尼泊爾政壇風波的變幻，中國政要熟悉的尼泊爾總理德烏帕（右）又有了登上舞台的機會，圖為2017年時德烏帕會見時任中國副總理汪洋時的情景，當時德烏帕剛剛接替普拉昌達擔任總理一職，他在任上取消了中國企業在尼泊爾的施工資格。（新華社）

但考慮到在德烏帕擔任總理期間，尼泊爾發生了取消中國企業修建水電工程資格的事件；普拉昌達的家小也都在印度，這兩人都被新德里方面認定為「親印」人物。對印度來說，這一系列信號足以展示尼泊爾左翼政權的「瓦解」，以及「親華」政權的疑似完結。

新德里媒體截至2021年仍津津樂道於中國「避免尼共分裂無果」。《印度斯坦時報》稱，中國駐尼泊爾大使侯豔琪曾在2020年內多次斡旋尼共黨內糾紛，還在尼共分裂前夜，與尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）緊急會晤，但這一切努力大多於事無補。

有資料顯示，北京對尼泊爾共產黨2018年2月的合併似乎「出力甚多」，因此，尼泊爾當局的風波雖無法明確證明印度得利，但只要「中國利益受損」，新德里的觀察家們就會報以掌聲。

中國駐尼泊爾大使侯豔琪已經成為加德滿都政界的知名人物。她經常出面參加各種活動，幾乎成了加德滿都地區所有尼泊爾人和印度人最熟悉的中國人。（Twitter@Ambassador Hou Yanqi）

中國的實際訴求

不過，環顧被印度、尼泊爾媒體緊密觀察的中國代表團12月27日至31日的行程，觀察家們也能發現北京對尼泊爾的態度並不像新德里猜測的那樣。中共中央對外聯絡部副部長郭業洲的加德滿都之行也並非單純「試圖避免尼共分裂，維持被指親中的奧利政權」。

根據印度報業托拉斯（PTI）、《加德滿都郵報》等媒體消息顯示，郭業洲一行四人12月27日先行抵達加德滿都，會見奧利、班達里等政要。到28日，郭業洲又前往普拉昌達宅邸，與其談及「尼共團結」與「中尼合作」等事項，並當天在稍晚時候前往內帕爾下榻飯店舉行秘密會談。

此後，郭業洲又分別會見了德烏帕和社會人民黨（Janata Samajwadi）黨主席亞達夫（Upendra Yadav），其中後者還曾在2020年12月上旬組織過「保王黨」示威，要求尼泊爾「恭迎王室回國復位」。

在2020年12月初，中國防長魏鳳和也前往過尼泊爾

印度《印刷報》（the print）認為，在尼泊爾正在進行的政權博弈中，中國其實不支持任何特定的政客或政黨，會對願意顧及到中國利益的各種組合伸出橄欖枝。當新德里斤斤計較所謂「中國支持的共產黨政權」時，北京的目光實際已集中在尼泊爾的全部政治派系上：無論是奧利、普拉昌達、德烏帕還是「保王黨」上台，只要他們不妨礙中國「一帶一路」的實際利益，那麼中國就會支持他們。

從某種意義上來說，從2013年不丹地方選舉開始，南亞小國的政治鬥爭都可以折射出中印兩國的政治、經濟影響力。在包括喜馬拉雅山脈的南亞地區已日益成為地緣戰略活動的爆發點之際，中、印兩國彼此的外交活動，也將成為外界觀測事態發展的關鍵指標。尼泊爾的國內政治激化，也在逐漸轉化為中印南亞戰線在2021年的第一場風波和對峙。