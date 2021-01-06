共和黨前路何向　取決於佐治亞州參議院兩席誰屬

當地時間1月6日清晨已臨，美國佐治亞州（Georgia）兩個聯邦參議院席位在5日舉行的次輪選舉投票已然結束。由於提前投票人數仍多，叮噹馬頭的兩黨候選人勝負也許未能在選舉翌日清晨確定。這一次選舉選票名單上雖然沒有特朗普，其結果卻將決定這四年來「特朗普化」泥足深陷的共和黨未來政治去向若何。

這次選舉由民主黨的33歲的記錄片記者奧索夫（Jon Ossoff），以及馬丁路德金曾傳道的教堂的資深傳道人沃諾克（Raphael Warnock），對上共和黨原持有該兩個議席的商人珀杜（David Perdue）和萊夫勒（Kelly Loeffler）。由於現時共和黨穩控參議院50席，而民主黨只得48席，民主黨要則須全取兩席，加上未來副總統賀錦麗（Kamala Harris）的參議院議長地位，才能低空飛過奪得參議院控制權。

當各界都關注此次佐治亞州選舉將如何影響未來拜登施政之際，這次兩黨對壘的更深遠影響反而可能是在共和黨身上。

不在競選名單上的「主角」

自特朗普2016年勝出共和黨初選並當選總統以來，其煽動民眾情感或黨派仇恨、而不以理性論理說服選民的政治作風（歐洲語言中有源自希臘語的「demagoguery」一詞去形容此等行為，此等政客則稱為「demagogue」），透過社交媒體「直通」基層選民，早已逐漸將共和黨騎劫，幾乎將之變為只問對特朗普個人忠誠與否的政黨。

奧索夫若能成功當選，他將成為近40年來就職時最年輕的聯邦參議員。（美聯社）

對於黨內的「不忠誠份子」，特朗普將親身號召選民將他們拉下馬。在日前佐治亞州的參議院選舉拉票活動中，特朗普就聲言會在一年半後展開對付該州共和黨州長和負責選舉事務的州務卿的選舉活動（因為他們不願為之推翻該州總統選舉結果）。在近九成共和黨人已成特朗普「鐵杆粉絲」之際，不少共和黨人也不敢逆特朗普之意而行。

本來份屬溫和保守派的兩位佐治亞州共和黨參議員，在選舉的壓力下，也換上了特朗普死忠份子的面具：珀杜此前在拉票活動中特意嘲笑賀錦麗的名字（「Kamala」），以凸顯後者的少數族裔身份，又曾表明此次選舉與政策議題無關；萊夫勒也多次表示她以與特朗普站在同一陣線為榮，並以「極端社會主義者」無端標籤其對手。

在他們的競選集會上，無論特朗普在席與否，珀杜和萊來勒也不是共和黨支持者心中的選舉主角——他們支持的是特朗普，是因「選舉舞弊」受屈的「美國史上最佳總統」。

1月4日，特朗普出席佐治亞州競選活動為共和黨候選人拉票。（美聯社）

對領袖忠誠已威脅美國民主

在各種政策議題和政治宣傳口號上跟從特朗普尚屬其次，然而在2020年的大選後，共和黨人更被不願認輸的特朗普帶領走上可能動搖美國整個民主體制的道路。一些人在特朗普種種司法挫敗、未能提出選舉舞弊（相對於個別失誤或不當行為）的證據之後，逐漸接受拜登的勝利；而共和黨在下屆政府中最具權力的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則在12月中各州選舉人投票作實後承認拜登勝選。

可是，到了這一刻，為數不少的共和黨眾議員，以及至少12名共和黨參議員依然聲言會在1月6日的國會兩院點票場合上挑戰選舉結果。

連被認為是較正直溫和的傳統共和黨人、負責主持各州選舉人票點算的副總統彭斯（Mike Pence），也不得不避免回應特朗普及其死忠份子呼籲他推翻選舉人票的訴求——據報彭斯已私下向特朗普表明他無權推翻選票，可是他近日在佐治亞州拉票時，也只敢含糊不清的聲言：「我想向你們保證，我分享上百萬美國人對投票不當行為的擔心。我向你們承諾，當這個星期三（1月6日）來臨，我們將會在國會有屬於我們的一天（have our day）。」

由此可見，特朗普「直通」共和黨選民的威力，已經到了共和黨人不得不冒上破壞美國民主體制之險而為之折腰的地步，否則很可能會烏紗不保，或斷喪未來政治前程。

共和黨的「第三條路」？

然而，除非美國的選舉制度潰敗於一夕，特朗普對共和黨人的控制權依然是取決於他能鼓動多少選民去支持共和黨，讓共和黨能夠在美國各個級別勝者全取或多數全取的選舉中獲勝。

這一次在特朗普繼續以推翻總統選舉結果為主打的背景下舉行的佐治亞州選舉，就成為了特朗普未來「能否」或「如何」繼續將共和黨變成其個人政治機器的試紙。

就當地時間1月6日凌晨1時（本港時間同日下午2時）的點票結果而言，民主黨兩位候選人有望以輕微差距全取兩席（其中沃諾克的一席似乎已穩定）。

此等結果將導致如今奮身緊隨特朗普路向的共和黨人反思跟從此政治路線還有否其實質價值。問題在於：佐治亞州的人口變化其實反映了南部多個共和黨州份的轉變，即使緊從特朗普可助自己贏得共和黨的黨內支持，如果這條路線在選舉中不能營造多數，或者至少獲得多於反特朗普陣營的民主黨票數的話，這條政治路線是將是「自取滅亡」。

共和黨選民在選舉夜深時等待選票結果。（美聯社）

這種考慮也許會導致部份共和黨政客離棄特朗普，使其政黨回歸傳統保守派，甚至走上在政策上，而非在宣傳上更親近工人階層或少數族裔的路向，爭回流失到對方陣營的選民支持，以湊夠能夠勝選的多數。

然而，此舉的難題在於，無論佐治亞州選舉的最終結果是否由民主黨全取，兩黨的選舉結果都極其接近，顯示出共和黨選民基本盤對特朗普的「不離不棄」——在1月20日特朗普離開白宮後，「離棄特朗普」將是一場重大賭博，博的是到2022年或者日後的選舉到來之時，下野的特朗普還能不能保持到對共和黨主體選民的號召力。如果善於宣傳煽動的特朗普不失其影響力，「離棄特朗普」將是幾乎任何共和黨政客「自取滅亡」的最佳捷徑。

這次佐治亞州選舉過程順利，未見以往親身投票時所遇的票站排隊人龍。（美聯社）

如果佐治亞州的結果果真是共和黨人痛失兩席的話，共和黨人或將會困於兩條「自取滅亡」道路之間：過度傾向於前一條路線，則可能會輸掉選舉；過度傾向於後一條路線，則會失去共和黨基本盤的支持。同樣的困局，也是不少共和黨人這四年來所面對的局面——這在麥康奈爾，以至彭斯等人的種種小心謹慎的政治表態上可見。

不過，路有預先設定的，也有自己走出來的。在上述忠於特朗普和離棄特席普之外，共和黨人還有「第三條路」。這就是有意識的讓失去白宮權力的特朗普逐漸失去「直通」共和黨選民的能力，即是說在不明白捨棄特朗普路線和口號的前提下，另覓一個可以取代特朗普Twitter帳號的共和黨宣傳機器。這條路並不好走，卻是共和黨尋回或重建自身政治定位的唯一出路。