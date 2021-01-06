美國佐治亞州終局戰將帶來什麼啟示　特朗普退場共和黨仍然強勢？

美國佐治亞州1月5日舉行選舉，決定聯邦參議院最後兩席誰屬，同時左右參議院控制權。如果民主黨順利連取兩席，將成功從共和黨搶奪控制權，候任總統拜登（Joe Biden）未來施政阻力相對較小。這場終局之戰，或者將為美國政治帶來一點啟示。

圖為2021年1月4日，美國總統特朗普到佐治亞州為共和黨爭取連任的參議員萊夫勒站台。（Getty Images）

《華盛頓郵報》列出四個佐治亞州選舉能夠解答的問題。首先就是沒有總統特朗普（Donald Trump）同場競選的共和黨能否持續強勢。共和黨於兩屆大選的國會選舉都取得好成績，但於上屆中期選舉遭民主黨搶走眾議院控制權。前者特朗普是候選人，後者不是。如果兩位共和黨參議員今次成功連任，或者就印證了共和黨能夠將對特朗普的支持，轉化成為對政黨的支持。

共和黨兩位候選人萊夫勒（Kelly Loeffler）和珀杜（David Perdue）一直火力全開抨擊民主黨，指控對方是社會主義和馬克思主義的代表，沿用特朗普的競選策略。將民主黨標籤成為「激進」能否激起共和黨選民的投票意慾呢？大選表示遜色的民主黨中間派抱怨黨未有盡力反駁，但如今兩位民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）都試過反擊，如果他們仍然落敗，意味共和黨的攻擊的確奏效。

圖為2021年1月5日，美國佐治亞州有人舉起民主黨參議員候選人奧索夫和沃諾克的海報。（Getty Images）

特朗普聲稱大選郵寄投票助長舞弊，結果大量共和黨選民選擇親身投票。直到現時，特朗普仍然堅持選舉出現舞弊，認為自己於佐治亞州勝出，並攻擊選舉官員。共和黨支持者也持相同意見，有人甚至鼓勵選民留家抗議。選舉舞弊的指控會否壓抑投票率？如果今次共和黨選民投票意欲下降，有可能就是出於共和黨的選舉舞弊指控，到頭來變成是「搬起石頭砸自己的腳」。

非裔選民向來是民主黨致勝關鍵。他們找到如何動員選民的方法了嗎？佐治亞州前州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）近年致力推動選民登記工作，愈來愈多元的市郊更加成為重點。根據《華盛頓郵報》分析，2016年佐治亞州有22%合資格選民未登記，直到今年只得2%，11月大選的投票率甚至打破紀錄。如果於佐治亞州的努力得到驗證，將成為民主黨的成功方程式，或複製到其他搖擺州。