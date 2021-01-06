新冠肺炎｜美歐疫苗接種再次暴露治理弱點

全球有不少國家已經率先開展了大規模的新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種，比如美國、歐盟、英國、俄羅斯、加拿大、以色列、阿根廷等。從目前的接種情況來說，各國表現良莠不齊。

在過去近一兩周的時間裏，英國接種人數超過100萬，德國超20萬人，意大利超10萬人。與之形成鮮明對比的是法國，僅有516人接種。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）被曝對此感到非常憤怒，私下一直在嚴厲批評接種進展，稱「必須迅速而有力地改變現狀」。法國衛生總署前署長達布（ William Dab）直言，「按照這個速度，法國要用5,000年才能完成接種目標」。

同樣疫苗進展緩慢的還有美國。按照特朗普（Donald Trump）政府的說法，要在2020年前實現2,000萬人接種的目標。實際上，截至（2021年）1月1日，美國只有280萬人注射了第一支疫苗，離原計劃相去甚遠。有分析悲觀預測，按照這樣的速度，需要10年時間才能覆蓋群體免疫所需的80%人口。

美國的鄰國加拿大進展也不盡如人意。加拿大收到了超過40萬劑莫得納和輝瑞的疫苗，但接種的人數不到15萬。要知道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）此前曾表示要在2021年9月之前為所有的加拿大人完成疫苗接種，但從加拿大的疫苗接種速度來看，這個目標很難實現。以安大略省為例，自（2020年）12月15日開始進行大規模疫苗接種運動以來，該省僅為50,000人完成接種。據加拿大廣播公司（CBC）預測，如果按照安省目前每天2,500人的接種速度來算，至少需要10年才能為所有成年人完成新冠疫苗接種任務。杜魯多1月5日也不滿表示，「真的需要加速進行疫苗接種，我準備在1月7日跟加拿大所有省長好好聊聊這個問題」。

即便德國和英國的速度要快於法國，但還是要看到，有的國家行動更快。根據「Our World in Data」數據網站統計顯示，在2020年12月20日啟動疫苗接種的以色列，截止到2021年1月3日，已經有122萬人接種。具體來看對比，截至1月5日，以色列每百人完成接種的劑量數為15.83劑，阿聯酋為8.35劑，美國為1.46劑，英國為1.39劑，德國為0.38劑。

要知道，美歐對接種疫苗早就蓄勢待發，特朗普早在5月就公布了一項名為「曲速運動」（Operation Warp Speed）的計劃，期待年底前就能將疫苗投入使用。包括美國、歐盟、英國等在內的西方國家更是訂購了數以億劑的疫苗，基本上保證了每位公民都能獲得至少兩劑。並且，這些國家也是最早交付疫苗的國家：英國率先啟動接種疫苗後，美國、歐盟等陸續跟進。當外界以為美歐等國家能最早接種疫苗實現群體免疫時，現實卻非常之諷刺：手握大量的疫苗，卻有大量的民眾未能接種。

這裏面的確有民眾對接種意願並不高的原因，畢竟疫苗的安全性、輿論散播的有關疫苗的陰謀論等都使得民眾對接種一事持懷疑態度。但也要看到，這裏面有政府協作、治理不當的問題。比如法國的接種工作多在養老院進行，醫療隊必須拜訪養老院中的老人，徵求他們的同意才能進行接種，並且，養老院內的老人有兩周的考慮時間。反觀德國，建立疫苗接種中心，老人、一線醫護等人員接種齊頭進行，顯然要比法國的效率高。

美國的問題仍是聯邦政府和地方政府協調的問題。聯邦政府只負責運送，地方政府來負責分發和接種，完全將責任放在了地方上。可地方衛生部門還要負責新冠病毒檢測、接觸者追蹤等。美國全國上下每日新增病例超過20萬，不少醫院已經不堪重負，比如德州的衛生官員就稱，醫院忙於救治，無暇顧及疫苗接種。在2020年3月疫情爆發時候，美國聯邦政府和地方政府配合失靈充分暴露了應對危機的弱點，如今，在疫苗分發問題上，群龍無首、各自為政的局面再次上演。

全球疫情爆發至今有近一年的時間，不少國家已經疲於應對，疫情難以控制，領導人治理能力的不足盡顯。現在，在被寄予厚望的疫苗分發接種上，老問題未解，各個環節狀況百出，領導人又一次陷入被動應付的局面。可以想象，這場政府治理能力的大考，恐怕又會有不少領導人交出不及格的答卷。