國會彈劾案：特朗普的未來取決於共和黨

美國國會眾議院2021年1月13日以232票對197票的表決結果，通過了彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）的議案，指控特朗普在暴徒圍攻國會大廈事件中「煽動叛亂」。特朗普成為美國曆史上首位兩度遭彈劾的總統。

根據美國憲法，眾議院負責提出彈劾案，參議院負責對此進行審理。眾院通過彈劾案後，將立即向參議院提交彈劾案文件。但參議院正在休會，1月19日才恢復會，參議院最早將在1月20日下午13時舉行彈劾審判。這意味着，彈劾審判不會在拜登就職前開始。在彭斯（Mike Pence）等共和黨人拒絕依據憲法修正案第25條啟動罷免特朗普的程序後，靠彈劾讓特朗普在未來幾天下台幾乎不太可能。



即便拜登就職後參議院開始審理彈劾案，也很難有通過彈劾。參議院在進行彈劾審判時，需要三分之二以上多數才能對總統定罪。目前民主黨、共和黨在參議院的席位相當，均為50席，達到三分之二的通過門檻難度非常大。

眾議院表決彈劾特朗普案，大批國民警衛隊員駐守：

+ 7 + 7 + 7

民主黨人明知效果有限仍然啟動發起針對特朗普的第二次彈劾，用意有二。一是利用國會暴亂事件的影響力，搶佔道德高地和獲得支持，這是政治鬥爭的既定套路，必須表明姿態，完成政治表演。二是達到阻止特朗普進一步參選的目的。第一點很好實現，事情鬧得越大，越有利。目前各方普遍關注的是彈劾案能否阻止特朗普2024年參選。



美國憲法第一條第三款中規定，除了免職之外，彈劾案的判決還可以為「不得享有合眾國屬下有榮譽、有責任或有薪金的任何職務的資格」。對於遭彈劾的總統而言，意味着不得再次參選總統。



依據美國憲法第一條第三款，至於這一判決是否需要得到三分之二參議員支持才能成立，憲法並沒有說明，屬於尚待討論地帶。有分析認為，判定不得再擔任公職屬於酌情定案判決，與三分之二參議員支持才罪名成立的規定沒有直接聯繫。因此，在實際操作中，可能僅需參議院多數支持就能成立。這一點民主黨如果團結一致可以達成。

拜登現在最關心的是就職典禮，而非彈劾案。（Reuters）

未來特朗普的命運取決於共和黨的選擇。如果共和黨有意公開同特朗普切割，正如此次眾議院投票，有10名共和黨眾議員選擇贊成民主黨的提案，那麼未來參議院以三分之二議席定罪特朗普也不是不可能。如果未來共和黨不加過多的阻力，未來參眾兩院討論憲法第一條第三款時，也可能會有特朗普無法擔任公職的決定出台。



特朗普越發極端的言行令其失去了共和黨中間派、中間偏右派的支持。特朗普能夠牢牢抓住的是極端派。



當初特朗普選擇加入共和黨，共和黨同意支持特朗普，不過是兩廂情願的利用。特朗普的本質不屬於共和黨，是獨立於民主黨、共和黨之外的第三黨。即將下台之際，特朗普要撈取的是自身政治利益，要將選民的支持穩定為對個人的支持，而不是對共和黨的支持。



如果選擇和特朗普捆綁，那麼共和黨的支持面會越來越窄。如果同特朗普切割，那麼對特朗普的定罪難免會波及共和黨的政治聲譽。特朗普之後，共和黨是時候拿出新的決斷了。