封禁特朗普　Twitter的「民粹生意」不會就此止步

如果沒有推特（Twitter），特朗普（Donald Trump）很可能就無法成為美國第45屆總統。毫無疑問，Twitter是特朗普對其支持者以及媒體的擴音器，也是特朗普最有力的政治武器。這個社交媒體平台的運作機制與特朗普讓共和黨人屈從於自己意願的總體目標很契合，讓他能夠發表一個接一個的攻擊言論。

現在，特朗普徹底失去了他最愛的「網絡天字第一號講壇」；曾經被特朗普團隊視為第二選擇的Parler如今也被Apple和Google下架，Amazon甚至直接令Parler無法再更新；Facebook不例外地將特朗普禁言；YouTube禁止特朗普頻道上載新內容；而還沒等特朗普封殺的TikTok也先下手將特朗普封禁。

但8,800萬的粉絲基礎並不會在一夕之間消耗殆盡。

特朗普「Twitter治國」是自然產物

縱觀以上社交平台給出的封禁理由，無一不是跟特朗普賬號「有進一步煽動暴力的風險」有關。誠然，特朗普的言論是導致暴力的直接導火索，不論他承認與否，他本人也肯定負一定責任。但究其深層原因，恐怕還要歸因於美國草根「直接民主」的崛起。

美國國會眾議院2021年1月13日通過對特朗普的彈劾議案：

《紐約時報》記者貝克（Peter Baker）將美國國會暴亂稱為「特朗普時代的粗暴終結」。在眾叛親離之後，特朗普的政治生涯或許因國會山暴亂迎來了終點，但這次暴亂卻在四年間的種種分裂之上再開啟一道黑暗之門。

北京外國語大學外國文學研究所教授王炎在為《讀書》雜誌撰寫的《特朗普的政治遺產——道德帝國的崩塌》一文中分析，特朗普的崛起是美國民主基本框架在近三十年內遭遇草根「直接民主」挑戰的結果。他認為，當下美國的亂局並非因為特朗普本人在政治上有什麼特別的謀劃，而是美國社會的劇變令得總統夢成真，「通信技術革命、高等教育的衰落、知識民主化與政治進一步平民化，讓草根底層登上歷史的前台」。

「政治平民化」本身並非問題

政治平民化本身並不是問題，本世紀初互聯網的普及打破了傳統媒體對公共輿論空間的壟斷，使得平民的聲音得以進一步傳遞——這原本被認為會進一步促進民主進程。問題在於民智的持續惡化，公民素質的持續降低。而這又是與一個國家的國民生活條件和經濟狀況緊密聯繫在一起的。美國連續增長數十年的背後，是資本賺得盆滿缽滿，向少數人聚集，沒能做到「普惠」。工業和實體經濟的衰敗令普通國民的獲益度大不如前，若不是科技和生產力的進步，國民生活條件也會大打折扣。

人衣食不足，倉廩不實，那麼「禮節榮辱」都會隨之敗壞。這是亙古定理。過去數十年是美國國民教育、民智以及對世界的了解程度等一系列水平明顯下降的一個階段。以基礎教育為例，過去幾十年，美國兩黨多屆政府都會喊「教育改革」，但多是政治口號，落地效果並不好。實際情況是，美國社會運轉依舊在很大程度上依賴私有資本和自由市場，教育改革亦是如此。最重要的是，改革者沒有明白在實體經濟一再沉淪的情況下，美國的家庭收入持續跟不上經濟發展，而實際上也就是跟不上經濟的泡沫化。這導致社區的條件變得越來越差，社區得不到保障，學校教育水平自然逐漸滯後。

特朗普支持者暴力衝擊國會大廈，導致5人死亡（點擊查看大圖）：

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根據經濟合作與發展組織（OECD）公布的PISA（國際學生能力評價）成績，2000年，在27個經合組織成員國中美國科學成績排第14位，閲讀排第15位，數學排第18位。2018年，在79個國家和地區中，美國215所學校共4800名學生參與測試，閲讀排第13位，數學排第36位，低於中間水平。即近20年來，美國青少年在閲讀和數學方面的表現一直沒有太大突破。

美國選舉政制嚴重仰仗公民的政治素養，唯其基礎教育卻處於落後水平。加上種族、移民和貧富差距等問題，或許為政治平民化埋下了伏筆。

在接下來的時間裏，我們不太可能繼續看到「Twitter治國」的景象，但國會山的亂象並非因為這位總統一夜搗碎了美國的民主的基石，就像《推特治國》一書反覆強調的，即使特朗普輸掉大選，分裂之局仍將持續下去。

民粹不會消失，Twitter的生意還將繼續

再看發出禁言指令的互聯網寡頭們，他們的這一決定又帶來怎樣的震動？與其說是「特朗普依賴Twitter」，不如說是「特朗普和Twitter形成了共生關係」。

如果沒有所謂的特朗普「Twitter治國」，受損最大的恐怕是Twitter本身。2020年彭博社的一篇報道稱，如果特朗普刪除他的個人賬號，從此不發推文，Twitter可能會損失20億美元左右的市值，這約佔該公司市值總額的五分之一。

暴亂後彭斯在國會大廈主持會議，宣布拜登當選美國下一任總統：

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在這個信息爆炸的時代，名人在社交平台釋放的社會和經濟效應，甚至要比傳統的主流媒體更厲害。特朗普身為一個超級大國的總統，可以說每發一條推文都能吸引億萬關注，其帶來的影響是全球性的。對於Twitter而言，可以說沒有比美國總統更好的免費宣傳了。擁有漣漪效應的特朗普推文，為Twitter起到了推波助瀾的市場宣傳效應，這也使得該平台獲得極強的廣吿收入。可以說，很大程度上，特朗普的推文活躍度直接成為平台營收的風向標。Twitter和特朗普之間相輔相成，利益攸關，命運與共。

Twitter本質上做的是渠道和平台生意，這門生意最重要的就是用戶量。無論是封禁特朗普還是封禁那7萬餘票，都不過是順應美國現階段的「左翼聲浪」。但Twitter不可能徹底與右翼力量分道揚鑣。

基於特朗普和Twitter的共生關係，特朗普使用Twitter期間為平台帶來的流量和話題度已經成為Twitter相當依賴的運營籌碼。那麼，即使Twitter放棄了特朗普，卻也絕不會放棄那托起特朗普的勢力，更不會放棄讓這股勢力在自己平台上活躍的機會，再向民粹拋出橄欖枝也並非不可能，這是生意之道。

特朗普的「推特治國」就此落幕，但Twitter的生意還在繼續，資本和權力的博弈是一個永遠的命題。